Dua Lipa jamoasi bilan hamkorlik: Munisa Rizayeva yangi albom tayyorladi

·46·Madaniyat
Dua Lipa jamoasi bilan hamkorlik: Munisa Rizayeva yangi albom tayyorladi

O‘zbekistonlik xonanda Munisa Rizayeva xalqaro miqyosdagi yangi ijodiy loyihasi bilan muxlislarini xursand qilishi mumkin. Ma’lum bo‘lishicha, san’atkor taniqli britaniyalik qo‘shiqchi Dua Lipa bilan hamkorlik qiladigan ijodiy jamoa bilan birgalikda albom ustida ishlagan.

Xonandaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ushbu loyiha haqida savol bergan kuzatuvchilarga javob berishicha, tayyorlangan albom yaqin kunlarda tinglovchilar e’tiboriga havola etiladi. Bu xabar uning ijodini kuzatib borayotgan muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Munisa Rizayevaning xalqaro ijodiy jamoa bilan ishlagani uning musiqiy faoliyatidagi yangi bosqich sifatida baholanmoqda. Albomda qanday qo‘shiqlar jamlangani, ularning musiqiy yo‘nalishi va loyiha doirasida yana qanday ijodkorlar ishtirok etgani hozircha ma’lum emas.

Shunga qaramay, muxlislar xonandaning yangi ishini intiqlik bilan kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda unga omad tilab, qo‘llab-quvvatlovchi izohlar qoldirilmoqda.

Endilikda tinglovchilarni qiziqtirayotgan asosiy savol — yangi albom qachon taqdim etilishi va undagi qo‘shiqlar qanday yangrashida. Xonanda aytganidek, premera uzoq kuttirmasligi kutilmoqda.

Munisa RizayevaDua LipaO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildiMunisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi11 oktabr 13:31Munisa Rizayeva bugun 40 yoshni qarshi olmoqda (video)Munisa Rizayeva bugun 40 yoshni qarshi olmoqda (video)21 oktabr 10:28«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!21 sentabr 15:12Sahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbatiSahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbati29 sentabr 11:05Munisa Rizayeva o‘g‘lining kelajakda kim bo‘lishini xohlashini aytdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘lining kelajakda kim bo‘lishini xohlashini aytdi (video)11 oktabr 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!