Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qizaloqqa qilingan jinsiy zo‘ravonlik bo‘yicha sud sanasi aniqlandi
Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumanidagi maktabgacha ta’lim muassasasida 5 yoshli qizaloqqa nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik yuzasidan tergov ishlari yakunlanib, jinoyat ishi sudga yuborildi. Dastlabki sud majlisi 18 noyabr kuni Norin tumanida yopiq shaklda bo‘lib o‘tadi.
Ish doirasida bog‘chada ombor mudiri sifatida faoliyat yuritgan 52 yoshli erkak hamda yana bir necha shaxs ayblanmoqda. Asosiy gumonlanuvchi 12 sentyabr kuni hibsga olingan.
Mazkur hodisadan keyin voqeaga daxldorlikda gumon qilingan bog‘cha xodimlari egallab turgan lavozimlaridan ozod etilgan. Bundan tashqari, jabrlanuvchi qizning oilasini boshqa shaharga ko‘chirish, ularni turar joy bilan ta’minlash va bolaga zarur psixologik hamda tibbiy tiklanish yordamini ko‘rsatish choralari ko‘rilishi bildirilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…