Hande Erchelning Dubaydagi inglizcha nutqi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)

·5·Madaniyat
Hande Erchelning Dubaydagi inglizcha nutqi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)

Turkiyalik aktrisa Hande Erchelning Dubayda Italiyaning “Pomellato” zargarlik brendi tadbirida ingliz tilida so‘zlagani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Uning nutqi foydalanuvchilar o‘rtasida turlicha fikrlarni keltirib chiqardi.

Aktrisaning ingliz tilidagi chiqishiga ayrimlar ijobiy baho bergan bo‘lsa, boshqalar uning talaffuzini tanqid qildi. Shu tariqa, Erchelning xorijiy tilni qay darajada egallagani yana muhokama markaziga aylandi.

Hande Erchel 2025 yil aprel oyida “Pomellato” brendining global elchisi sifatida tanilgan. Ushbu hamkorlik doirasida aktrisa xalqaro tadbirlar va reklama kampaniyalarida ishtirok etib kelmoqda.

Avvalroq Erchelning ingliz tilini yaxshilash va ssenariy yozishni o‘rganish maqsadida Londonga borishi haqida ham xabarlar tarqalgan edi. Bu uning xalqaro maydondagi faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan qadamlardan biri sifatida talqin qilingan.

Biroq Dubaydagi tadbirning aniq sanasi, nutqning to‘liq mazmuni va aktrisaning Londondagi ta’lim jarayoni bo‘yicha hozircha qo‘shimcha tasdiqlangan ma’lumotlar mavjud emas.

Hande ErchelPomellatoTurkiyalik aktrisalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hande Erchel Germaniyada suratga olinadigan xalqaro filmning bosh yulduziga aylanadiHande Erchel Germaniyada suratga olinadigan xalqaro filmning bosh yulduziga aylanadi9 oktabr 13:47Hande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldiHande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldi17 sentabr 12:09Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiHande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdi3 iyun 15:04Yegor Krid yangi klipi sabab 5 yilga qamalishi mumkin, sababi nima?Yegor Krid yangi klipi sabab 5 yilga qamalishi mumkin, sababi nima?Bugun 15:56“O‘zgasayyoralik” va “Mohir mergan” yulduzi Tom Skerritt 93 yoshida vafot etdi“O‘zgasayyoralik” va “Mohir mergan” yulduzi Tom Skerritt 93 yoshida vafot etdiBugun 15:51Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldiRixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldiBugun 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir