Hande Erchelning Dubaydagi inglizcha nutqi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)
Turkiyalik aktrisa Hande Erchelning Dubayda Italiyaning “Pomellato” zargarlik brendi tadbirida ingliz tilida so‘zlagani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Uning nutqi foydalanuvchilar o‘rtasida turlicha fikrlarni keltirib chiqardi.
Aktrisaning ingliz tilidagi chiqishiga ayrimlar ijobiy baho bergan bo‘lsa, boshqalar uning talaffuzini tanqid qildi. Shu tariqa, Erchelning xorijiy tilni qay darajada egallagani yana muhokama markaziga aylandi.
Hande Erchel 2025 yil aprel oyida “Pomellato” brendining global elchisi sifatida tanilgan. Ushbu hamkorlik doirasida aktrisa xalqaro tadbirlar va reklama kampaniyalarida ishtirok etib kelmoqda.
Avvalroq Erchelning ingliz tilini yaxshilash va ssenariy yozishni o‘rganish maqsadida Londonga borishi haqida ham xabarlar tarqalgan edi. Bu uning xalqaro maydondagi faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan qadamlardan biri sifatida talqin qilingan.
Biroq Dubaydagi tadbirning aniq sanasi, nutqning to‘liq mazmuni va aktrisaning Londondagi ta’lim jarayoni bo‘yicha hozircha qo‘shimcha tasdiqlangan ma’lumotlar mavjud emas.
Izohlar 0
…