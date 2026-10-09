Hande Erchel Germaniyada suratga olinadigan xalqaro filmning bosh yulduziga aylanadi

·9·Madaniyat
Hande Erchel Germaniyada suratga olinadigan xalqaro filmning bosh yulduziga aylanadi

Turkiyalik mashhur aktrisa Hande Erchel xalqaro kino loyihasida ishtirok etadi. U eronlik rejissyor Nader Saeivarning “Diaspora” nomli yangi dramatik filmida bosh qahramon obrazini gavdalantiradi. Bu haqda Amerikaning Deadline nashri xabar berdi.

Film voqealari Germaniyada kechadi. Hande Erchel turmush o‘rtog‘idan ayrilganidan so‘ng 12 yoshli o‘g‘li bilan yangi hayot boshlashga urinayotgan Merve ismli ayol rolini ijro etadi. Qahramon hayotini qaytadan yo‘lga qo‘yishga harakat qilar ekan, kutilmagan qiyinchiliklar, adolatsizlik va jamiyatdagi turli stereotiplarga qarshi kurashishga majbur bo‘ladi.

Loyihada nemis aktyori Moris Blyaybtroy ham ishtirok etadi. Film suratga olish ishlari 2027 yil boshida Germaniyada boshlanishi rejalashtirilgan.

“Diaspora” Hande Erchelning xalqaro kino maydonidagi faoliyatida yangi bosqich bo‘lishi mumkin. Aktrisaning dramatik obraz orqali xalqaro auditoriya oldida namoyon bo‘lishi loyiha atrofidagi qiziqishni yanada oshirmoqda.

Hande ErchelNader SaeivarDiaspora (film)Moris Blyaybtroy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldiHande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldi17 sentabr 12:09Turkiyaning mashhur aktrisasi va modeli Xande Erchel Qatarga tashrif buyurib, muxlislarini xursand qildiTurkiyaning mashhur aktrisasi va modeli Xande Erchel Qatarga tashrif buyurib, muxlislarini xursand qildi29 sentabr 11:30Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiHande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdi3 iyun 15:04MrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiMrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiBugun 13:53Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqdaTeleboshlovchi Ahror Qo‘shmatov uchun atigi 24 soat ichida milliardlab so‘m yig‘ilgani aytilmoqdaBugun 13:42Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?Bugun 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi