Neslihan Atagul “Sevgi iztrobi” serialidagi qizi Deniz bilan 9 yil o‘tib uchrashdi
1 daqiqa o'qish19
Turkiyalik aktrisa Neslihan Atagul muxlislar qalbidan joy olgan “Sevgi iztirobi” (Kara Sevda) serialidagi qizi Deniz rolini ijro etgan Arven Beren bilan oradan to‘qqiz yil o‘tib yana diydor ko‘rishdi.
Ularning samimiy uchrashuvi Istanbulda aktrisaning ilk bolalar kitobi — “Bu Evde Bir Afet Var” taqdimot marosimida bo‘lib o‘tdi.
2015–2017 yillarda namoyish etilgan serialda Deniz obrazi orqali tomoshabinlarga tanilgan Arven Beren o‘sha paytda hali chaqaloq edi. Oradan yillar o‘tib, uning ancha ulg‘ayganini ko‘rgan muxlislar hayratini yashira olmadi.
Ushbu uchrashuv serial muxlislariga “Sevgi iztirobi”dagi unutilmas lahzalarni yana bir bor eslatdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…