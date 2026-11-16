G‘azoda 260 nafar chaqaloq tug‘ma rivojlanish nuqsonlari bilan dunyoga keldi
G‘azo sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida hududda tug‘ilgan chaqaloqlar orasida 260 ta tug‘ma rivojlanish nuqsoni holati qayd etilgan.
Vazirlik ushbu holatlarning ko‘payishini Isroil tomonidan xalqaro huquqda taqiqlangan qurollar, shuningdek, kimyoviy va zaharli moddalar qo‘llanilgani bilan izohlamoqda.
Falastin rasmiylari fikricha, bunday moddalar atrof-muhit va havo sifatiga, shuningdek, homilador ayollar salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ular buning oqibatlari nafaqat bugungi aholi, balki kelajak avlodlar uchun ham xavf tug‘dirishidan xavotir bildirmoqda.
Shu bilan birga, tug‘ma nuqsonlar sonining ortishi bilan muayyan turdagi qurollar yoki kimyoviy moddalar o‘rtasida bevosita sababiy bog‘liqlik hozircha mustaqil ilmiy tadqiqotlar orqali tasdiqlanmagan.
Demak, keltirilgan raqamlar G‘azodagi vaziyat yuzasidan jiddiy xavotir uyg‘otayotgan bo‘lsa-da, nuqsonlarning aniq sabablari va ularga ta’sir qilgan omillarni aniqlash uchun qo‘shimcha ilmiy tekshiruvlar zarur.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…