Xitoy maktablarida o‘qituvchilar o‘rniga uy vazifalarini sun’iy intellekt tekshirmoqda

1 daqiqa o'qish3
Xitoy maktablarida o‘qituvchilar o‘rniga uy vazifalarini sun’iy intellekt tekshirmoqda

Xitoyning ayrim maktablarida o‘qituvchilarning ishini yengillashtirish maqsadida uy vazifalarini tekshiruvchi sun’iy intellekt qurilmalari joriy etilmoqda. Tashqi ko‘rinishidan oddiy printerga o‘xshaydigan maxsus uskunalar Shenchjen, Shanxay va boshqa shaharlardagi ayrim ta’lim muassasalarida ishlatilmoqda.

Qurilma o‘quvchilarning daftarlaridagi qo‘lyozma matnlarni taniy oladi. Shundan so‘ng bajarilgan topshiriqlarni tahlil qilib, xatolarni belgilaydi va ishga baho qo‘yadi. Shu tariqa ilgari o‘qituvchilar qo‘lda bajaradigan tekshiruv jarayonining katta qismi avtomatlashtirilmoqda.

Avvallari pedagoglar har bir daftarni alohida ko‘zdan kechirib, xatolarni qizil ruchka bilan belgilashga ancha vaqt sarflashardi. Endilikda bu vazifani maxsus qurilma bajarib, o‘qituvchilarga boshqa ishlar uchun qo‘shimcha vaqt ajratish imkonini bermoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday uskunalar har kuni o‘qituvchilarning bir yarim soatdan ortiq vaqtini tejashi mumkin. Pedagoglar esa bo‘shagan vaqtini darslarga tayyorgarlik ko‘rish, o‘quvchilar bilan individual ishlash va ularning bilimini oshirishga yo‘naltirishi mumkin.

Biroq texnologiya oldida muayyan qiyinchiliklar ham mavjud. Har bir insonning yozuvi o‘ziga xos bo‘lgani sababli qo‘lyozmalarni to‘g‘ri tanish sun’iy intellekt uchun ham oson emas. Shu bois tizimlarning aniqligi va samaradorligi amaliyotda sinovdan o‘tkazilmoqda.

Hozircha bunday qurilmalar Xitoyning ayrim shaharlaridagi maktablarda qo‘llanmoqda. Ularning mamlakat bo‘ylab keng joriy etilishi esa kelgusidagi natijalarga bog‘liq.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari