Shavkat Mirziyoyev Ekologiya bo‘yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdi

·50·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Ekologiya bo‘yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdi
Audio versiyasi

Ko‘hna va hamisha navqiron Samarqand shahri navbatdagi nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qildi. Samarqandda bo‘lib o‘tgan Global ekologik jamg‘armaning sakkizinchi assambleyasi ishtirokchilariga samimiy qutlov yo‘llagan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugungi kunda global miqyosda kuzatilayotgan iqlim o‘zgarishi, chuqurlashib borayotgan suv taqchilligi hamda yerlarning cho‘llanishi Markaziy Osiyo mintaqasi uchun eng xavfli va dolzarb tahdidlar sirasiga kirishini alohida ta’kidlab o‘tdi.

Davlat rahbari o‘z nutqida ayanchli statistik ma’lumotlarga to‘xtaldi: ayni paytda mintaqamizda istiqomat qilayotgan qariyb 37 million aholi suv tanqisligi darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda yashashga majbur bo‘lmoqda. Nufuzli Jahon bankining prognoz tahlillariga ko‘ra, agar vaziyat shu zayilda davom etsa, 2050 yilga borib bu ko‘rsatkich ikki barobarga ortib, 75 million nafarga yetishi hech gap emas.

Ekologik transformatsiya — yangi taraqqiyot modeli

Prezidentimiz O‘zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik transformatsiya jarayonlarini mamlakatning yangi taraqqiyot modeli sifatida qabul qilganini ma’lum qildi. Bu yo‘nalishda yurtimizda beshta yirik milliy loyiha hayotga izchil tadbiq etilmoqda:

  1. Atmosfera havosini muhofaza qilish;

  2. Chiqindilarni kompleks boshqarish tizimini takomillashtirish;

  3. Keng qamrovli ko‘kalamzorlashtirish tadbirlari;

  4. Ekologik ta’lim-tarbiya tizimini yuksaltirish;

  5. Bioxilma-xillikni asrab-avaylash.

Shuningdek, davlatimiz tomonidan 2030 yilga qadar muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maydonini 21 foizgacha kengaytirish, havoga chiqariladigan zararli tashlamalarni sezilarli darajada kamaytirish hamda maishiy chiqindilardan muqobil energiya ishlab chiqarish quvvatlarini keskin oshirish rejalashtirilgan.

Global ahamiyatga ega bo‘lgan inqilobiy tashabbuslar

Oliy darajadagi anjumanda Davlat rahbari tomonidan mintaqa va jahon ekologik barqarorligini ta’minlashga qaratilgan qator muhim va yoqimli tashabbuslar ilgari surildi:

  • Yashil poytaxt: Samarqand shahrini «Markaziy Osiyoning yashil investitsiyalar va innovatsiyalar poytaxti» deb e’lon qilish taklif etildi.

  • Ilmiy platforma: Nufuzli Kolumbiya universiteti bilan hamkorlikda hududlarni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantiruvchi Ulug‘bek nomidagi Barqaror rivojlanish ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etiladi.

  • Mintaqaviy sheriklik: Iqlim o‘zgarishi va gidrometeorologiya milliy markazini tuzish, Qozog‘iston bilan sheriklikda «Toza havo» davlatlararo konsorsiumini ishga tushirish hamda Orolbo‘yida yangi «cho‘l iqtisodiyoti» tashabbusini amalga oshirish ustuvor vazifa sifatida ko‘rsatildi.

Investitsiya forumi va Global donorlikka qadam

Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida istiqboldagi rejalar bilan ham o‘rtoqlashdi. Jumladan, 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan an’anaviy Toshkent investitsiya forumi butunlay «Barqaror rivojlanish va yashil investitsiyalar» mavzusiga bag‘ishlanadi. Mazkur iqtisodiy anjuman doirasida yirik «Eco Expo Central Asia» xalqaro ko‘rgazmasi ham tashkil etiladi.

Muhim tashabbus va loyihalar

Kutilayotgan natijalar va maqsadlar

Donor mamlakatlar safiga qo‘shilish

Ekologik loyihalarni moliyalashtirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish

Tabiiy hududlar maydonini 21% ga yetkazish

Ekologik muvozanat va bioxilma-xillikni saqlash

Ulug‘bek nomidagi ilmiy institut

Yashil iqtisodiyot sohasida zamonaviy ilmiy platforma yaratish

Eng diqqatga sazovor yangiliklardan biri — O‘zbekiston Global ekologik jamg‘armaning donor mamlakatlari qatoriga qo‘shilishga to‘liq tayyor ekanini bildirdi. Bu qadam yirik ekologik dasturlarni moliyalashtirish va mintaqaviy do‘stlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Tahririyat e’tirofi: Yurtimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan ushbu global dasturlar Markaziy Osiyoda xavfsiz va farovon kelajak poydevorini yaratishga xizmat qiladi. Mazkur assambleya ekologik xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida yangi mintaqaviy hamkorlik arxitekturasini shakllantirishda tarixiy maydon bo‘lishi shubhasizdir.

Yurtimizdagi eng muhim ekologik loyihalar, xalqaro anjumanlar va hayotimizga oid eng sara, foydali yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!

Shavkat MirziyoyevSamarqandOʻzbekistonGlobal ekologik jamgʻarmaJahon banki
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida yangi ko‘prik qurilishi boshlandiBugun, 05:07Ertaga mamlakatning ayrim hududlarida yomg‘ir kutilmoqdaKecha, 18:45Yoshlar uchun biznes va ta’limga imtiyozli kreditlar ajratish boshlanadiKecha, 17:44Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadiKecha, 17:30Shavkat Mirziyoyev Peterburgda Putin bilan muhim uchrashuv o‘tkazadi (foto)Kecha, 16:31Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadiKecha, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi