Shavkat Mirziyoyev Ekologiya bo‘yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdi
Ko‘hna va hamisha navqiron Samarqand shahri navbatdagi nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qildi. Samarqandda bo‘lib o‘tgan Global ekologik jamg‘armaning sakkizinchi assambleyasi ishtirokchilariga samimiy qutlov yo‘llagan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugungi kunda global miqyosda kuzatilayotgan iqlim o‘zgarishi, chuqurlashib borayotgan suv taqchilligi hamda yerlarning cho‘llanishi Markaziy Osiyo mintaqasi uchun eng xavfli va dolzarb tahdidlar sirasiga kirishini alohida ta’kidlab o‘tdi.
Davlat rahbari o‘z nutqida ayanchli statistik ma’lumotlarga to‘xtaldi: ayni paytda mintaqamizda istiqomat qilayotgan qariyb 37 million aholi suv tanqisligi darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda yashashga majbur bo‘lmoqda. Nufuzli Jahon bankining prognoz tahlillariga ko‘ra, agar vaziyat shu zayilda davom etsa, 2050 yilga borib bu ko‘rsatkich ikki barobarga ortib, 75 million nafarga yetishi hech gap emas.
Ekologik transformatsiya — yangi taraqqiyot modeli
Prezidentimiz O‘zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik transformatsiya jarayonlarini mamlakatning yangi taraqqiyot modeli sifatida qabul qilganini ma’lum qildi. Bu yo‘nalishda yurtimizda beshta yirik milliy loyiha hayotga izchil tadbiq etilmoqda:
Atmosfera havosini muhofaza qilish;
Chiqindilarni kompleks boshqarish tizimini takomillashtirish;
Keng qamrovli ko‘kalamzorlashtirish tadbirlari;
Ekologik ta’lim-tarbiya tizimini yuksaltirish;
Bioxilma-xillikni asrab-avaylash.
Shuningdek, davlatimiz tomonidan 2030 yilga qadar muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maydonini 21 foizgacha kengaytirish, havoga chiqariladigan zararli tashlamalarni sezilarli darajada kamaytirish hamda maishiy chiqindilardan muqobil energiya ishlab chiqarish quvvatlarini keskin oshirish rejalashtirilgan.
Global ahamiyatga ega bo‘lgan inqilobiy tashabbuslar
Oliy darajadagi anjumanda Davlat rahbari tomonidan mintaqa va jahon ekologik barqarorligini ta’minlashga qaratilgan qator muhim va yoqimli tashabbuslar ilgari surildi:
Yashil poytaxt: Samarqand shahrini «Markaziy Osiyoning yashil investitsiyalar va innovatsiyalar poytaxti» deb e’lon qilish taklif etildi.
Ilmiy platforma: Nufuzli Kolumbiya universiteti bilan hamkorlikda hududlarni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantiruvchi Ulug‘bek nomidagi Barqaror rivojlanish ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etiladi.
Mintaqaviy sheriklik: Iqlim o‘zgarishi va gidrometeorologiya milliy markazini tuzish, Qozog‘iston bilan sheriklikda «Toza havo» davlatlararo konsorsiumini ishga tushirish hamda Orolbo‘yida yangi «cho‘l iqtisodiyoti» tashabbusini amalga oshirish ustuvor vazifa sifatida ko‘rsatildi.
Investitsiya forumi va Global donorlikka qadam
Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida istiqboldagi rejalar bilan ham o‘rtoqlashdi. Jumladan, 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan an’anaviy Toshkent investitsiya forumi butunlay «Barqaror rivojlanish va yashil investitsiyalar» mavzusiga bag‘ishlanadi. Mazkur iqtisodiy anjuman doirasida yirik «Eco Expo Central Asia» xalqaro ko‘rgazmasi ham tashkil etiladi.
Muhim tashabbus va loyihalar
Kutilayotgan natijalar va maqsadlar
Donor mamlakatlar safiga qo‘shilish
Ekologik loyihalarni moliyalashtirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish
Tabiiy hududlar maydonini 21% ga yetkazish
Ekologik muvozanat va bioxilma-xillikni saqlash
Ulug‘bek nomidagi ilmiy institut
Yashil iqtisodiyot sohasida zamonaviy ilmiy platforma yaratish
Eng diqqatga sazovor yangiliklardan biri — O‘zbekiston Global ekologik jamg‘armaning donor mamlakatlari qatoriga qo‘shilishga to‘liq tayyor ekanini bildirdi. Bu qadam yirik ekologik dasturlarni moliyalashtirish va mintaqaviy do‘stlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Tahririyat e’tirofi: Yurtimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan ushbu global dasturlar Markaziy Osiyoda xavfsiz va farovon kelajak poydevorini yaratishga xizmat qiladi. Mazkur assambleya ekologik xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida yangi mintaqaviy hamkorlik arxitekturasini shakllantirishda tarixiy maydon bo‘lishi shubhasizdir.
Yurtimizdagi eng muhim ekologik loyihalar, xalqaro anjumanlar va hayotimizga oid eng sara, foydali yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!
…