Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadi

·40·O‘zbekiston
Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadi
Audio versiyasi

Toshkent shahri hokimi Shavkat Umurzakov Issiqlik markazi №5ga tashrif buyurib, 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan energetika va kommunal infratuzilmani rivojlantirish rejalarini taqdim etdi.

Loyihalar Uchtepa tumanidagina emas, balki butun poytaxtdagi issiqlik ta’minoti bilan bog‘liq muammolarni tizimli hal etishga qaratilgan.

Reformaning asosiy yo‘nalishlaridan biri kogeneratsiya texnologiyalarini joriy etish hisoblanadi. Bu orqali issiqlik va elektr energiyasi bir vaqtning o‘zida ishlab chiqarilib, energiya samaradorligi oshiriladi.

Shuningdek, eskirgan quvur tarmoqlari bosqichma-bosqich almashtiriladi. Avvalo avariyalar ko‘p kuzatiladigan va aholidan eng ko‘p murojaat kelib tushadigan hududlarga e’tibor qaratiladi.

Tizimlarni modernizatsiya qilish orqali resurslarni uzluksiz yetkazib berish ta’minlanadi. Issiqlikni uzatish jarayonidagi yo‘qotishlarni kamaytirish ham asosiy vazifalardan biri etib belgilangan.

Shavkat Umurzakovning ta’kidlashicha, infratuzilma holati eng og‘ir bo‘lgan hududlar jamoatchilik takliflari asosida ustuvor tartibda ko‘rib chiqiladi.

ToshkentShavkat UmurzakovIssiqlik markazi №5Uchtepa tumani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida yangi ko‘prik qurilishi boshlandiBugun, 05:07Ertaga mamlakatning ayrim hududlarida yomg‘ir kutilmoqdaKecha, 18:45Yoshlar uchun biznes va ta’limga imtiyozli kreditlar ajratish boshlanadiKecha, 17:44Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadiKecha, 17:30Shavkat Mirziyoyev Peterburgda Putin bilan muhim uchrashuv o‘tkazadi (foto)Kecha, 16:31Shavkat Mirziyoyev Ekologiya bo‘yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdiKecha, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi