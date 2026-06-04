Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadi
Toshkent shahri hokimi Shavkat Umurzakov Issiqlik markazi №5ga tashrif buyurib, 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan energetika va kommunal infratuzilmani rivojlantirish rejalarini taqdim etdi.
Loyihalar Uchtepa tumanidagina emas, balki butun poytaxtdagi issiqlik ta’minoti bilan bog‘liq muammolarni tizimli hal etishga qaratilgan.
Reformaning asosiy yo‘nalishlaridan biri kogeneratsiya texnologiyalarini joriy etish hisoblanadi. Bu orqali issiqlik va elektr energiyasi bir vaqtning o‘zida ishlab chiqarilib, energiya samaradorligi oshiriladi.
Shuningdek, eskirgan quvur tarmoqlari bosqichma-bosqich almashtiriladi. Avvalo avariyalar ko‘p kuzatiladigan va aholidan eng ko‘p murojaat kelib tushadigan hududlarga e’tibor qaratiladi.
Tizimlarni modernizatsiya qilish orqali resurslarni uzluksiz yetkazib berish ta’minlanadi. Issiqlikni uzatish jarayonidagi yo‘qotishlarni kamaytirish ham asosiy vazifalardan biri etib belgilangan.
Shavkat Umurzakovning ta’kidlashicha, infratuzilma holati eng og‘ir bo‘lgan hududlar jamoatchilik takliflari asosida ustuvor tartibda ko‘rib chiqiladi.
…