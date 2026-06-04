Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadi
Yurtimizda ko‘p yillar davomida turli sohalarda fidokorona mehnat qilib, bugungi kunda gashtli keksalik gashtini surayotgan muhtaram faxriylarimiz va nafaqaxo‘rlarimiz uchun juda yoqimli va quvonchli yangilik bor! Keksa avlod vakillarining salomatligini mustahkamlash va ularga tibbiy-ijtimoiy xizmat ko‘rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida muhim tashabbus ilgari surildi.
O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi (XDP) huzuridagi "Munozara maydoni" klubining navbatdagi yig‘ilishida nafaqa yoshidagi yurtdoshlarimizni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tizim loyihasi keng muhokama qilindi. Ushbu loyihaning bosh maqsadi — yillar davomida yig‘ilib qolgan va pensionerlar uchun ortiqcha ovoragarchilik tug‘dirayotgan sog‘lomlashtirish maskanlaridagi ko‘p yillik navbatlarga butunlay chek qo‘yishdan iborat.
Faxriylar uchun qanday qulayliklar yaratiladi?
Yangi tizim doirasida pensionerlarning dam olishi va sifatli davolanishini ta’minlash uchun quyidagi inqilobiy o‘zgarishlarni amalga oshirish taklif etilmoqda:
A’zolik huquqining saqlanishi: Fuqarolar nafaqa yoshiga yetib, rasman mehnat faoliyatini yakunlaganlaridan keyin ham o‘zlari uzoq yillar faoliyat yuritgan kasaba uyushmasi a’zoligidagi maqomini to‘liq saqlab qolishadi.
Alohida va adolatli mexanizm: Tajribali mehnat faxriylari uchun idoraviy sihatgohlarga beriladigan maxsus yo‘llanmalarni taqsimlashning umumiy navbatdan mustaqil, shaffof va alohida muqobil tizimi ishlab chiqiladi.
Nafaqaxo‘rlar va ishchilar imkoniyati tenglashadi
Mazkur keng qamrovli chora-tadbirlar hayotga tadbiq etilishi natijasida, keksa yoshdagi hamyurtlarimiz ham ayni paytda korxona va tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan xodimlar bilan bir xil sharoitda, teng huquqlilik asosida zamonaviy idoraviy sog‘lomlashtirish maskanlari hamda shinam sanatoriylardan foydalanish imkoniga ega bo‘ladilar.
Joriy etilayotgan qulayliklar
Nafaqaxo‘rlar uchun kutilayotgan natijalar
Kasaba uyushmasi a’zoligi
Nafaqaga chiqqandan keyin ham imtiyozlardan foydalanish
Muqobil taqsimot tizimi
Sanatoriylardagi uzoq yillik navbatlarning tugatilishi
Ijtimoiy tenglik
Ishlovchi xodimlar bilan bir xil maqomda dam olish
Bu tashabbus yurtimizda inson qadrini ulug‘lash, hayotini Vatan ravnaqiga baxsh etgan mehnat faxriylarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish hamda ularning salomatliklarini tiklashga xizmat qiladi.
Tahririyatdan iqtibos: Otaxon va onaxonlarimizning sog‘lig‘i – xonadonlarimiz fayzi va barakasidir. Keksalarimiz uchun yaratilayotgan bunday qulayliklar ularning umriga umr qo‘shishi shubhasiz. Davlatimiz ardog‘ida hamisha sog‘-salomat bo‘ling, aziz faxriylar!
Yurtimizdagi eng so‘nggi ijtimoiy islohotlar, pensionerlar va tibbiyot sohasidagi muhim yangiliklar hamda hayotimizga oid eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…