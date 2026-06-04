Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadi

·76·O‘zbekiston
Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadi
Audio versiyasi

Yurtimizda ko‘p yillar davomida turli sohalarda fidokorona mehnat qilib, bugungi kunda gashtli keksalik gashtini surayotgan muhtaram faxriylarimiz va nafaqaxo‘rlarimiz uchun juda yoqimli va quvonchli yangilik bor! Keksa avlod vakillarining salomatligini mustahkamlash va ularga tibbiy-ijtimoiy xizmat ko‘rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida muhim tashabbus ilgari surildi.

O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi (XDP) huzuridagi "Munozara maydoni" klubining navbatdagi yig‘ilishida nafaqa yoshidagi yurtdoshlarimizni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tizim loyihasi keng muhokama qilindi. Ushbu loyihaning bosh maqsadi — yillar davomida yig‘ilib qolgan va pensionerlar uchun ortiqcha ovoragarchilik tug‘dirayotgan sog‘lomlashtirish maskanlaridagi ko‘p yillik navbatlarga butunlay chek qo‘yishdan iborat.

Faxriylar uchun qanday qulayliklar yaratiladi?

Yangi tizim doirasida pensionerlarning dam olishi va sifatli davolanishini ta’minlash uchun quyidagi inqilobiy o‘zgarishlarni amalga oshirish taklif etilmoqda:

  • A’zolik huquqining saqlanishi: Fuqarolar nafaqa yoshiga yetib, rasman mehnat faoliyatini yakunlaganlaridan keyin ham o‘zlari uzoq yillar faoliyat yuritgan kasaba uyushmasi a’zoligidagi maqomini to‘liq saqlab qolishadi.

  • Alohida va adolatli mexanizm: Tajribali mehnat faxriylari uchun idoraviy sihatgohlarga beriladigan maxsus yo‘llanmalarni taqsimlashning umumiy navbatdan mustaqil, shaffof va alohida muqobil tizimi ishlab chiqiladi.

Nafaqaxo‘rlar va ishchilar imkoniyati tenglashadi

Mazkur keng qamrovli chora-tadbirlar hayotga tadbiq etilishi natijasida, keksa yoshdagi hamyurtlarimiz ham ayni paytda korxona va tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan xodimlar bilan bir xil sharoitda, teng huquqlilik asosida zamonaviy idoraviy sog‘lomlashtirish maskanlari hamda shinam sanatoriylardan foydalanish imkoniga ega bo‘ladilar.

Joriy etilayotgan qulayliklar

Nafaqaxo‘rlar uchun kutilayotgan natijalar

Kasaba uyushmasi a’zoligi

Nafaqaga chiqqandan keyin ham imtiyozlardan foydalanish

Muqobil taqsimot tizimi

Sanatoriylardagi uzoq yillik navbatlarning tugatilishi

Ijtimoiy tenglik

Ishlovchi xodimlar bilan bir xil maqomda dam olish

Bu tashabbus yurtimizda inson qadrini ulug‘lash, hayotini Vatan ravnaqiga baxsh etgan mehnat faxriylarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish hamda ularning salomatliklarini tiklashga xizmat qiladi.

Tahririyatdan iqtibos: Otaxon va onaxonlarimizning sog‘lig‘i – xonadonlarimiz fayzi va barakasidir. Keksalarimiz uchun yaratilayotgan bunday qulayliklar ularning umriga umr qo‘shishi shubhasiz. Davlatimiz ardog‘ida hamisha sog‘-salomat bo‘ling, aziz faxriylar!

Yurtimizdagi eng so‘nggi ijtimoiy islohotlar, pensionerlar va tibbiyot sohasidagi muhim yangiliklar hamda hayotimizga oid eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida yangi ko‘prik qurilishi boshlandiBugun, 05:07Ertaga mamlakatning ayrim hududlarida yomg‘ir kutilmoqdaKecha, 18:45Yoshlar uchun biznes va ta’limga imtiyozli kreditlar ajratish boshlanadiKecha, 17:44Shavkat Mirziyoyev Peterburgda Putin bilan muhim uchrashuv o‘tkazadi (foto)Kecha, 16:31Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadiKecha, 12:41Shavkat Mirziyoyev Ekologiya bo‘yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdiKecha, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi