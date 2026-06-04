Yoshlar uchun biznes va ta’limga imtiyozli kreditlar ajratish boshlanadi
Yurtimizda istiqomat qilayotgan shijoatli, bilimli va o‘z biznesini boshlash ishtiyoqida bo‘lgan yigit-qizlar uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘ladigan juda yoqimli va muhim xushxabar bor! Mamlakatimizda yosh avlod vakillarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning zamonaviy kasblarni egallashlariga ko‘maklashish va tadbirkorlik tashabbuslariga qanot baxsh etish maqsadida yirik davlat dasturiga start berildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan mamlakatimizda «Yoshlar biznesi» dasturini keng yo‘lga qo‘yish va izchil amalga oshirish to‘g‘risidagi maxsus qaror (PQ-210-son, 01.06.2026) imzolandi. Mazkur tarixiy tashabbus doirasida aksiyadorlik tijorat «Aloqabank» tomonidan 31 yoshgacha bo‘lgan shaxslar uchun 7 yilgacha bo‘lgan uzoq muddatga jozibador imtiyozli kreditlar ajratish tizimi ishga tushirilmoqda. Eng qulay jihati, ushbu moliyaviy ko‘makning 1 yilgacha bo‘lgan davri imtiyozli (asosiy qarz to‘lanmaydigan) muddat hisoblanadi.
Moliyaviy shartlar va yo‘nalishlar: Kimga qancha beriladi?
Yangi tizimga ko‘ra, ajratiladigan mablag‘larning yillik foiz stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasiga 4 foizli punkt qo‘shilgan holda belgilanadi. Kredit miqdori yoshlarning tanlagan sohasi va maqsadlariga qarab quyidagi mezonlar asosida taqsimlanadi:
20 million so‘mgacha: Zamonaviy dunyo talabi bo‘lgan xorijiy tillarni mukammal o‘rganish, IT (raqamli texnologiyalar) sohasini o‘zlashtirish hamda mehnat bozorida xaridorgir bo‘lgan zamonaviy kasb-hunarlarga o‘qish istagidagi yoshlar uchun;
50 million so‘mgacha: Bugungi kunda trendda bo‘lgan SMM (ijtimoiy tarmoqlar marketingi), mobilografiya, frilanserlik faoliyati, shaxsiy internet-do‘konlarni rivojlantirish, shuningdek, uy sharoitida kasanachilik va to‘qimachilik yo‘nalishida o‘z loyihasini boshlamoqchi bo‘lganlar uchun;
100 million so‘mgacha: Aholi o‘rtasida doimiy talab yuqori bo‘lgan shirinlik va non, qandolat mahsulotlarini sifatli ishlab chiqarish hamda ularning savdosini tashkil etish niyatidagi yosh tadbirkorlar uchun.
Mol-mulk garovisiz kredit: Orzular uchun katta imkoniyat!
Ushbu dasturning bo‘lajak tadbirkorlar uchun eng quvonchli, kutilgan va yoqimli yangiligi shundaki, 100 million so‘mgacha bo‘lgan mikroqarzlarni rasmiylashtirish uchun hech qanday ko‘chmas mulk yoki qimmatbaho ashyolar garovi talab etilmaydi!
Kreditning maksimal miqdori
Garov sharti
Ta’minot turlari
100 000 000 so‘mgacha
Mutlaqo garovsiz
Sug‘urta polisi yoki uchinchi shaxs kafilligi
Mablag‘lar faqatgina maxsus sug‘urta polisi yoki yaqinlaringiz, uchinchi shaxslarning kafillik hujjati asosida qisqa fursatda taqdim etiladi. Bu esa o‘z ishini boshlashda boshlang‘ich sarmoya va garov mulki topishga qiynalayotgan minglab yoshlarning mushkulini oson qiladi. Mazkur dastur yigit-qizlar o‘rtasida o‘zini o‘zi band qilish darajasini keskin oshirish va innovatsion startap loyihalarini hayotga tadbiq etishga qaratilgan.
Tahririyat sharhi: Davlatimiz tomonidan yaratilgan bunday misli ko‘rilmagan moliyaviy qulaylik — o‘z kelajagini bunyod etishni istagan har bir yosh tadbirkor uchun bebaho imkoniyatdir. Vaqtni boy bermay, zamonaviy bilimlarni egallang va o‘z biznesingizga asos soling!
Yurtimizda yoshlar uchun yaratilayotgan eng so‘nggi imtiyozlar, biznes va ta’lim sohasidagi davlat dasturlari hamda hayotimizga oid eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…