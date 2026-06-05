O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindi

·57·O‘zbekiston
O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindi

O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi 2026 yil may oyi uchun “Palov indeksi” natijalarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, mamlakat hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash uchun sarflanadigan mahsulotlar asosida hisoblangan qiymatlar ma’lum bo‘ldi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra,

• Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 103 557 so‘m;

• Andijon viloyati — 113 198 so‘m;

• Buxoro viloyati — 115 466 so‘m;

• Jizzax viloyati — 115 970 so‘m;

• Qashqadaryo viloyati — 117 746 so‘m;

• Navoiy viloyati — 116 889 so‘m;

• Namangan viloyati — 115 801 so‘m;

• Samarqand viloyati — 119 998 so‘m;

• Surxondaryo viloyati — 117 800 so‘m;

• Sirdaryo viloyati — 111 471 so‘m;

Toshkent viloyati — 119 694 so‘m;

• Farg‘ona viloyati — 122 884 so‘m;

• Xorazm viloyati — 114 394 so‘m;

• Toshkent shahri — 125 126 so‘m.

Ta’kidlanishicha, mazkur ko‘rsatkichlar palov tayyorlash uchun zarur bo‘lgan mahsulotlar narxi asosida shakllantirilgan bo‘lib, ular hududlarda sotilayotgan tayyor palovning bir kilogramm narxini anglatmaydi.

Ma’lumot uchun, “Palov indeksi” 2020 yil yanvar oyidan boshlab joriy etilgan. Ushbu indeksni shakllantirish jarayonida respublikaning barcha hududlarida 1 kilogramm palov tayyorlash uchun sarflanadigan mahsulotlar hajmi o‘rganiladi. Shu asosda umumiy ovqatlanish muassasalarida bir porsiya palovning o‘rtacha qiymati ham baholanadi.

Mutaxassislar qayd etishicha, palov tarkibiga kiruvchi asosiy mahsulotlar — guruch, go‘sht, sabzi, piyoz va yog‘ narxlaridagi o‘zgarishlar orqali bozordagi umumiy narxlar dinamikasini kuzatish mumkin. Shuningdek, hududlar kesimida palov tayyorlash xarajatlarini solishtirish yashash xarajatlarini taqqoslash imkonini beradi.

Jadval ma’lumotlariga ko‘ra, may oyida biron-bir hududda mol go‘shtining bir kilogrammi 100 ming so‘mdan arzon bo‘lmagan. Agar fevral oyida 70–80 ming so‘m atrofida go‘sht topish mumkin bo‘lgan bo‘lsa, hozirda eng qimmat go‘sht Farg‘ona viloyatida — 126 972 so‘m, eng arzoni esa Qoraqalpog‘iston Respublikasida — 103 549 so‘m etib qayd etilgan.

OʻzbekistonOʻzbekiston Milliy statistika qoʻmitasiToshkentFargʻonaQoraqalpogʻiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiKecha, 12:16Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiKecha, 10:53Qurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladiQurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladiKecha, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi