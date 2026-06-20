O‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkin

·19·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkin

Toshkent xalqaro investitsiya forumida O‘zbekistonda suv resurslari bilan bog‘liq jiddiy prognozlar muhokama qilindi.

Ekspertlarga ko‘ra, 2040 yilga borib mamlakatda suvga bo‘lgan talab 23 foizga oshishi, mavjud resurslar esa 17 foizga qisqarishi mumkin.

Agar zarur choralar o‘z vaqtida ko‘rilmasa, yillik suv tanqisligi 22 milliard kub metrga yetishi ehtimoli bor.

Bu holat mamlakat yalpi ichki mahsulotining 19 foizigacha qismiga xavf solishi mumkinligi ta’kidlandi.

Mutaxassislar O‘zbekistonda suvdan foydalanish samaradorligi pastligini ham qayd etmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatda 1 kub metr suv hisobiga 3 dollardan kam iqtisodiy samara yaratiladi. Jahon ko‘rsatkichi esa 23 dollar atrofida.

Samarasiz suv iste’moli O‘zbekiston iqtisodiyotiga har yili 5 milliard dollar zarar keltirayotgani aytildi.

Shuningdek, 1800 ta eski nasos respublikadagi elektr energiyasining 16 foizini iste’mol qilmoqda.

2030 yilgacha 4,63 million gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish rejalashtirilgan.

Bundan tashqari, suv infratuzilmasini modernizatsiya qilish uchun 40 milliard dollar investitsiya jalb etish ko‘zda tutilmoqda.

Eski nasos tizimlarini almashtirish orqali mamlakat elektr energiyasining 8 foizini tejash mumkinligi bildirildi.

Hukumat va xalqaro investorlar fikricha, suv xo‘jaligini tezkor modernizatsiya qilish kelgusi 15 yilda iqtisodiy xavflarni kamaytirishning eng muhim yo‘li hisoblanadi.

O'zbekistonToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiTarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiBugun, 16:39O‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandiBugun, 11:2720 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladi20 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladiKecha, 22:58O‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishO‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishKecha, 17:40Yomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldiYomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldiKecha, 17:33«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?Kecha, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi