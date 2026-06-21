O‘zbekistonda talabalar soni 1,5 milliondan oshdi: Ayollar ulushi yuqori

·15·O‘zbekiston
O‘zbekistonda talabalar soni 1,5 milliondan oshdi: Ayollar ulushi yuqori

Milliy statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga ko‘ra, 2025/2026 o‘quv yili boshida O‘zbekiston oliy ta’lim tashkilotlarida tahsil olayotgan jami talabalar soni 1 million 535 ming nafarni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich mamlakat tarixidagi eng yuqori ta’lim qamrovidan dalolat beradi.

Joriy yilgi o‘sish va gender muvozanati

Oliy ta’lim tizimida xotin-qizlarning ta’lim olishiga berilayotgan e’tibor natijasida talaba ayollar ulushi erkaklarga qaraganda sezilarli darajada yuqoriladi:

  • Yillik o‘sish sur’ati: Talabalar soni o‘tgan o‘quv yiliga nisbatan 102,2 ming nafarga yoki 7,1 foizga ko‘paygan.

  • Gender ko‘rsatkichlari:

    • Ayollar: 782,9 ming nafar

    • Erkaklar: 752,1 ming nafar

Talabalar sonining yillar kesimidagi dinamikasi

So‘nggi 5 yil ichida yangi OTMlar, jumladan xususiy va xorijiy universitetlar filiallari ochilishi hamda kvotalarning kengaytirilishi hisobiga talabalar soni keskin o‘sdi:

O‘quv yili

Jami talabalar soni

Dinamika (o‘sish tendensiyasi)

2021/2022

808,4 ming nafar

Barqaror shakllanish davri

2022/2023

1 042,1 ming nafar

1 millionlik dovondan o‘tildi

2023/2024

1 314,5 ming nafar

Keng ko‘lamli qamrov

2024/2025

1 432,8 ming nafar

Izchil o‘sish sur’ati

2025/2026

1 535,0 ming nafar

Tarixiy eng yuqori ko‘rsatkich

Muhim xulosa: Statistika shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi 5 yil ichida (2021 yildan 2026 yilgacha) O‘zbekistonda oliy ta’lim olayotgan yoshlar soni deyarli ikki barobarga ko‘paygan. Bu jarayonda xotin-qizlarning oliy ma’lumotli bo‘lish ko‘rsatkichi erkaklarga nisbatan 30,8 ming nafarga ko‘proqni tashkil etmoqda.

O'zbekistonMilliy statistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mamlakat yo‘llaridagi mashinalar soni 5 millionga yetmoqdaMamlakat yo‘llaridagi mashinalar soni 5 millionga yetmoqdaBugun, 14:0721 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tunBugun, 12:03Eski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladiEski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladiBugun, 11:07O‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldiKecha, 20:42Jalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaJalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaKecha, 18:02O‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiO‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiKecha, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi