O‘zbekistonda talabalar soni 1,5 milliondan oshdi: Ayollar ulushi yuqori
Milliy statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga ko‘ra, 2025/2026 o‘quv yili boshida O‘zbekiston oliy ta’lim tashkilotlarida tahsil olayotgan jami talabalar soni 1 million 535 ming nafarni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich mamlakat tarixidagi eng yuqori ta’lim qamrovidan dalolat beradi.
Joriy yilgi o‘sish va gender muvozanati
Oliy ta’lim tizimida xotin-qizlarning ta’lim olishiga berilayotgan e’tibor natijasida talaba ayollar ulushi erkaklarga qaraganda sezilarli darajada yuqoriladi:
Yillik o‘sish sur’ati: Talabalar soni o‘tgan o‘quv yiliga nisbatan 102,2 ming nafarga yoki 7,1 foizga ko‘paygan.
Gender ko‘rsatkichlari:
Ayollar: 782,9 ming nafar
Erkaklar: 752,1 ming nafar
Talabalar sonining yillar kesimidagi dinamikasi
So‘nggi 5 yil ichida yangi OTMlar, jumladan xususiy va xorijiy universitetlar filiallari ochilishi hamda kvotalarning kengaytirilishi hisobiga talabalar soni keskin o‘sdi:
O‘quv yili
Jami talabalar soni
Dinamika (o‘sish tendensiyasi)
2021/2022
808,4 ming nafar
Barqaror shakllanish davri
2022/2023
1 042,1 ming nafar
1 millionlik dovondan o‘tildi
2023/2024
1 314,5 ming nafar
Keng ko‘lamli qamrov
2024/2025
1 432,8 ming nafar
Izchil o‘sish sur’ati
2025/2026
1 535,0 ming nafar
Tarixiy eng yuqori ko‘rsatkich
Muhim xulosa: Statistika shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi 5 yil ichida (2021 yildan 2026 yilgacha) O‘zbekistonda oliy ta’lim olayotgan yoshlar soni deyarli ikki barobarga ko‘paygan. Bu jarayonda xotin-qizlarning oliy ma’lumotli bo‘lish ko‘rsatkichi erkaklarga nisbatan 30,8 ming nafarga ko‘proqni tashkil etmoqda.
…