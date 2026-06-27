O‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkin

·1·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkin

O‘zbekistonda 16 yoshga to‘lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini qonun bilan cheklash taklif qilinmoqda. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi bu bo‘yicha qonun loyihasini ishlab chiqish tashabbusini ilgari surdi.

Vazir E’zozxon Karimova o‘quvchilarning raqamli muhitdagi xatti-harakatlari ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, maktablarda amal qilayotgan ichki qoidalar va telefondan foydalanishga qo‘yilgan cheklovlar kutilgan natijani bermayapti.

Taklif etilayotgan hujjat orqali bolalar va o‘smirlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi uchun aniq talablar belgilash rejalashtirilgan. Shu bilan birga, o‘quvchilarda texnologiyalardan mas’uliyatli foydalanish madaniyatini shakllantirish maqsad qilingan.

Qonun loyihasi tayyorlangach, uni jamoatchilik muhokamasiga qo‘yish rejalashtirilmoqda. Hozircha cheklovlarning aniq tartibi, qaysi platformalarni qamrab olishi va nazorat mexanizmi haqida batafsil ma’lumot berilmagan.

E’zozxon KarimovaMaktab ta’limiIjtimoiy tarmoqlarBolalarQonun loyihasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiO‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiBugun, 15:27Ehtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiEhtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiBugun, 13:08O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?Bugun, 12:12Gulnora Karimovaning 43,5 mln dollarlik aktivlari tibbiyotga yo‘naltirildi!Gulnora Karimovaning 43,5 mln dollarlik aktivlari tibbiyotga yo‘naltirildi!Kecha, 22:53Dam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydiDam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydiKecha, 19:16Yunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaYunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaKecha, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi