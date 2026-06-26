Yunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safida

·23·O‘zbekiston
Yunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safida

2026 yil 1 aprel holatiga ko‘ra, Toshkent shahrining Olmazor, Yunusobod va Shayxontohur tumanlari aholi eng ko‘p yashaydigan hududlar bo‘yicha O‘zbekistondagi birinchi o‘ntalikdan joy oldi. Bu haqda Statistika agentligi ma’lumotlarida qayd etilgan.

Poytaxt tumanlari orasida Olmazor birinchi o‘rinni egalladi. U yerda 419,6 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Yunusobod tumani 395 ming nafar aholi bilan ikkinchi, Shayxontohur tumani esa 374,6 ming kishi bilan uchinchi o‘rinda qayd etildi.

Mamlakat miqyosida Olmazor tumani aholi soni bo‘yicha 6-o‘rinni egallagan. Yunusobod 8-o‘rinda, Shayxontohur esa 9-o‘rinda joylashgan.

2026 yil 1 aprel holatiga O‘zbekistonning doimiy aholisi 38,4 million nafarga yetgan. Eng ko‘p aholi yashaydigan hududlar ro‘yxatida yirik shaharlar bilan birga Samarqand va Andijon viloyatlaridagi aholisi zich tumanlar ham yuqori o‘rinlarni band qilgan.

Toshkent viloyatining biror tumani birinchi o‘ntalikka kirmagan. Bu poytaxt aholisining katta qismi bevosita Toshkent shahrining ma’muriy hududlarida to‘planganini ko‘rsatadi.

OlmazorYunusobodShayxontohurToshkentStatistika agentligiO‘zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiBugun, 10:43O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?Bugun, 10:35Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildiMustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildiKecha, 18:57Abituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydiAbituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydiKecha, 16:09O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?Kecha, 15:56Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiErtaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiKecha, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi