Dam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydi
Yaqin kunlarda O‘zbekistonning tog‘oldi va tog‘li hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq hamda sel-suv toshqini holatlari kuzatilishi mumkin. Toshkentda esa dam olish kunlari havo juda issiq bo‘lib, shanba kuni qisqa vaqtli yog‘ingarchilik ehtimoli saqlanib qoladi.
Juma kuni poytaxtda yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi havo harorati 37–39 daraja atrofida bo‘ladi.
Shanba kuni ayrim paytlarda momaqaldiroq va yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Shunga qaramay, harorat 38–40 darajagacha ko‘tariladi.
Yakshanba kuni havo yana quruqlashadi. Kunduzgi harorat 39–41 darajagacha yetishi prognoz qilinmoqda.
Tungi vaqtda Toshkentda havo harorati 23–26 daraja bo‘ladi. Sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda shamol esadi, ayrim paytlarda shamol tezligi sekundiga 12 metrgacha kuchayishi mumkin.
Poytaxtning ayrim hududlarida shamol chang ko‘tarilishiga va ko‘rinishning pasayishiga sabab bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
…