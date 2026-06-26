Dam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydi

·33·O‘zbekiston
Dam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydi

Yaqin kunlarda O‘zbekistonning tog‘oldi va tog‘li hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq hamda sel-suv toshqini holatlari kuzatilishi mumkin. Toshkentda esa dam olish kunlari havo juda issiq bo‘lib, shanba kuni qisqa vaqtli yog‘ingarchilik ehtimoli saqlanib qoladi.

Juma kuni poytaxtda yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi havo harorati 37–39 daraja atrofida bo‘ladi.

Shanba kuni ayrim paytlarda momaqaldiroq va yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Shunga qaramay, harorat 38–40 darajagacha ko‘tariladi.

Yakshanba kuni havo yana quruqlashadi. Kunduzgi harorat 39–41 darajagacha yetishi prognoz qilinmoqda.

Tungi vaqtda Toshkentda havo harorati 23–26 daraja bo‘ladi. Sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda shamol esadi, ayrim paytlarda shamol tezligi sekundiga 12 metrgacha kuchayishi mumkin.

Poytaxtning ayrim hududlarida shamol chang ko‘tarilishiga va ko‘rinishning pasayishiga sabab bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

ToshkentO‘zbekistonOb-havoIssiqSelMomaqaldiroq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaYunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaBugun, 16:07O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiBugun, 10:43O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?Bugun, 10:35Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildiMustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildiKecha, 18:57Abituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydiAbituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydiKecha, 16:09O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?Kecha, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi