30 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladi

·19·O‘zbekiston
30 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladi

30 iyun kuni ta’mirlash ishlari sabab Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi ayrim hududlarda tabiiy gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi, deb xabar berdi «Hududgaz Poytaxt» gaz ta’minoti filiali matbuot xizmati.

Gaz ta’minoti soat 11:00 dan 16:00 gacha cheklanadi. O‘chirilish «Oltintopgan», «Musaffo» va «Nurli yo‘l» mahalla fuqarolar yig‘inlarini qamrab oladi.

Ta’mirlash ishlari yakunlangach, tabiiy gaz ta’minoti qayta tiklanadi.

«Hududgaz Poytaxt» yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan noqulayliklar uchun iste’molchilardan uzr so‘radi.

BektemirToshkentHududgaz Poytaxt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va sel xavfiErtaga ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va sel xavfiBugun, 18:16Iyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinIyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinBugun, 16:40Toshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiToshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiBugun, 16:02O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:16O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:05Yangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdiYangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi