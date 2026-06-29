30 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
30 iyun kuni ta’mirlash ishlari sabab Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi ayrim hududlarda tabiiy gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi, deb xabar berdi «Hududgaz Poytaxt» gaz ta’minoti filiali matbuot xizmati.
Gaz ta’minoti soat 11:00 dan 16:00 gacha cheklanadi. O‘chirilish «Oltintopgan», «Musaffo» va «Nurli yo‘l» mahalla fuqarolar yig‘inlarini qamrab oladi.
Ta’mirlash ishlari yakunlangach, tabiiy gaz ta’minoti qayta tiklanadi.
«Hududgaz Poytaxt» yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan noqulayliklar uchun iste’molchilardan uzr so‘radi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…