O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?

·15·O‘zbekiston
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 2010–2025 yillarda 12 million 486 ming 844 nafar chaqaloq tug‘ilgan bo‘lib, ularning 6 million 482 ming 375 nafari o‘g‘il, 6 million 4 ming 469 nafari qiz bolalar bo‘lgan.
  • Bu davrda har 100 nafar qiz chaqaloqqa o‘rtacha 108 nafar o‘g‘il bola to‘g‘ri kelgan, bu ko‘rsatkich biologik me’yordan yuqori.
  • Mutaxassislar bu holatni oilalarda o‘g‘il farzandga bo‘lgan ustuvor qarash va reproduktiv qarorlar bilan bog‘lashadi.

O‘zbekistonda so‘nggi 16 yil davomida qizlarga qaraganda o‘g‘il bolalar ko‘proq tug‘ilgan. 2010–2025 yillarda mamlakatda jami 12 million 486 ming 844 nafar chaqaloq dunyoga kelgan. Ularning 6 million 482 ming 375 nafari o‘g‘il, 6 million 4 ming 469 nafari esa qiz bolalar bo‘lgan.

Shu tariqa, 16 yilda o‘g‘il bolalar soni qizlardan qariyb 478 ming nafarga ko‘p bo‘lgan. Hisob-kitoblarga ko‘ra, har 100 nafar qiz chaqaloqqa o‘rtacha 108 nafar o‘g‘il bola to‘g‘ri kelgan.

Buning sababi nimada?

Mutaxassislar ta’kidlaganidek, tug‘ilishda o‘g‘il bolalarning qizlarga nisbatan biroz ko‘p bo‘lishi tabiiy holat. Biologik jihatdan odatiy nisbat har 100 qizga 102–106 nafar o‘g‘ilni tashkil etadi. Biroq O‘zbekistondagi 108:100 ko‘rsatkich tabiiy diapazondan yuqori.

Demografik tadqiqotlarda bu farqning ehtimoliy sabablaridan biri sifatida oilalarda o‘g‘il farzandga bo‘lgan ustuvor qarash ko‘rsatiladi. Yangi tadqiqotga ko‘ra, O‘zbekistonda oilada o‘g‘il farzand tug‘ilgandan keyin keyingi farzandni rejalashtirish ehtimoli pasayadi. Mualliflar tug‘ilishdagi 108:100 nisbat yuqori ekanini ham qayd etib, bu holatga o‘g‘il farzandni afzal ko‘rish kabi omillar ta’sir qilishi mumkinligini muhokama qilgan. Biroq tadqiqot mualliflari jins tanlash amaliyotining ko‘lami haqida qat’iy xulosa chiqarish uchun ishonchli ma’lumotlar yetarli emasligini ta’kidlaydi.

Nisbat yillar kesimida ham bir xil bo‘lmagan. Eng katta tafovut 2018 yilda — 10,4 foiz, eng kichik farq esa 2025 yilda — 7 foiz qayd etilgan.

Demak, O‘zbekistonda o‘g‘il bolalarning ko‘proq tug‘ilayotganini faqat tabiiy biologik omil bilan izohlash qiyin. O‘g‘il farzandga bo‘lgan oilaviy qarashlar va reproduktiv qarorlar ham ushbu demografik ko‘rsatkichni shakllantiruvchi ehtimoliy omillar qatorida tilga olinadi.

O‘zbekistontug‘ilish statistikasijinslar nisbatiKun.uz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 3 oyda qizlardan ko‘ra o‘g‘il bolalar ko‘proq tug‘ildiO‘zbekistonda 3 oyda qizlardan ko‘ra o‘g‘il bolalar ko‘proq tug‘ildi20 may 12:39O‘zbekistonda o‘g‘il bolalar tug‘ilishi ko‘proq qayd etildiO‘zbekistonda o‘g‘il bolalar tug‘ilishi ko‘proq qayd etildi21 may 08:13O‘zbekistonda bolalar soni ma’lum qilindiO‘zbekistonda bolalar soni ma’lum qilindi1 iyun 13:03O‘zbekiston osmonidagi sirli nur Xitoy raketasi bilan bog‘liqmi?O‘zbekiston osmonidagi sirli nur Xitoy raketasi bilan bog‘liqmi?Bugun 19:46O‘zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni rekord darajaga yetdiO‘zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni rekord darajaga yetdiBugun 19:10Notinch dunyodagi tinch mamlakat: Shavkat Mirziyoyevning uyqusiz tuni va tinchlik formulasiNotinch dunyodagi tinch mamlakat: Shavkat Mirziyoyevning uyqusiz tuni va tinchlik formulasiBugun 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari