Gazlashtirilmagan hududlarda elektr energiyasi me’yori oshiriladi

·39·O‘zbekiston
Gazlashtirilmagan hududlarda elektr energiyasi me’yori oshiriladi

Gazlashtirilmagan va isitish mavsumida gaz bilan ta’minlanmagan hududlarda elektr energiyasining bazaviy iste’mol me’yori oshiriladi. Amaldagi 200 kilovatt-soatlik me’yor 350 kilovatt-soatga yetkaziladi.

Shuningdek, bazaviy me’yordan ortiq iste’mol qilingan elektr energiyasi va gaz uchun xarajatlarning bir qismini qoplash muddatini 2028 yil 1 aprelga qadar uzaytirish taklif etildi.

Ushbu chora har yili 470 ming oilani davlat ko‘magi bilan qamrab olish imkonini beradi.

Elektr energiyasiGazlashtirilmagan hududlar350 kVt·soatIjtimoiy yordam
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindiQishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindiKecha 19:58O‘zbekistonda muddati o‘tgan mahsulotlar uchun jarima oshiriladiO‘zbekistonda muddati o‘tgan mahsulotlar uchun jarima oshiriladiBugun 13:09O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...Bugun 10:26O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiO‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiBugun 10:20Shavkat Mirziyoyev BMTning oliy mukofoti — Agricola medali bilan taqdirlandiShavkat Mirziyoyev BMTning oliy mukofoti — Agricola medali bilan taqdirlandiKecha 19:55MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkinMrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkinKecha 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin