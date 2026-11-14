ID-karta bilan: O‘zbekistonliklar Qozog‘istonga xorijga chiqish pasportisiz bora oladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston va Qozog‘iston vakillari davlat chegarasini xorijga chiqish pasporti o‘rniga ID-karta orqali kesib o‘tish imkoniyatini muhokama qildi.
- 2026 yil 11 noyabr kuni O‘zbekiston tashqi ishlar vaziri o‘rinbosari Olimjon Abdullayev va Qozog‘iston elchisi Yerali To‘g‘jonov o‘rtasidagi uchrashuvda, shuningdek, QazETA elektron ruxsatnoma tizimida o‘zbekistonliklarga imtiyozlar berish masalasi ko‘rib chiqildi.
O‘zbekiston fuqarolari uchun Qozog‘istonga safar qilish yanada osonlashishi mumkin. Ikki davlat vakillari davlat chegarasini xorijga chiqish pasporti o‘rniga ID-karta orqali kesib o‘tish imkoniyatini muhokama qildi. Shuningdek, Qozog‘istonda joriy etilayotgan QazETA elektron ruxsatnoma tizimi doirasida o‘zbekistonliklarga ayrim imtiyozlar berish masalasi ham ko‘rib chiqildi.
Agar bu tashabbus amalga oshsa, ikki mamlakat o‘rtasida qatnovchi fuqarolar uchun muhim yengillik yaratilishi mumkin. Biroq hozircha ID-karta bilan chegaradan o‘tish tartibi joriy etilgani haqida rasmiy qaror yo‘q. Demak, safarga otlanayotganlar hozirgi hujjatlashtirish talablariga amal qilishi kerak.
ID-karta bilan Qozog‘istonga borish mumkin bo‘ladimi?
2026 yil 11 noyabr kuni O‘zbekiston tashqi ishlar vaziri o‘rinbosari Olimjon Abdullayev Qozog‘istonning mamlakatimizdagi elchisi Yerali To‘g‘jonov bilan uchrashdi.
O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, muzokaralarda ikki davlat fuqarolarining o‘zaro safarlarini yengillashtirish, chegaradan o‘tishdagi mavjud to‘siqlarni bartaraf etish va fuqarolarning huquq hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari muhokama qilingan.
Uchrashuvdagi eng e’tiborli yo‘nalishlardan biri — davlat chegarasini ID-kartalar asosida kesib o‘tish imkoniyati bo‘ldi. Tomonlar bu borada fikr almashgan.
Bu tashabbus amalga oshirilsa, fuqarolar har bir safar uchun xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirish yoki uni olib yurish zaruratisiz, ID-karta orqali qo‘shni davlatga borish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.
Biroq hozircha bu faqat muhokama qilingan taklif. Qachondan boshlab amal qilishi, qaysi toifadagi fuqarolarga tatbiq etilishi va chegaradan o‘tishning aniq tartibi bo‘yicha yakuniy qaror e’lon qilinmagan.
QazETA tizimida o‘zbekistonliklarga qanday imtiyozlar berilishi mumkin?
Muzokaralarda yana bir muhim masala — Qozog‘iston tomonidan joriy etilayotgan QazETA elektron kirish ruxsatnomasi tizimi bo‘ldi.
Tomonlar ushbu tizim doirasida O‘zbekiston fuqarolari uchun muayyan imtiyozlar berish imkoniyatini ko‘rib chiqdi.
QazETA — xorijiy fuqarolarning Qozog‘istonga kirishi bilan bog‘liq elektron ruxsatnoma tizimi. Shu sababli uning shartlari va undagi ehtimoliy yengilliklar O‘zbekistondan Qozog‘istonga safar qiladiganlar uchun alohida ahamiyatga ega.
Agar o‘zbekistonliklarga maxsus imtiyozlar berilsa, elektron ruxsatnoma olish jarayonida ular uchun qulayroq shartlar belgilanishi mumkin. Ammo aynan qanday imtiyozlar nazarda tutilayotgani hozircha ochiqlanmagan.
Shuning uchun QazETA bo‘yicha yangi yengilliklar allaqachon amal qila boshlagan, deb xulosa qilishga hali erta.
Qozog‘istonda ishlamoqchi bo‘lgan o‘zbekistonliklar uchun ham yangilik bor
Uchrashuvda faqat turistik va shaxsiy safarlar emas, balki mehnat migratsiyasi bilan bog‘liq masalalar ham muhokama qilindi.
Xususan, O‘zbekiston fuqarolarini Qozog‘istonda tashkiliy tartibda ishga joylashtirish, bu boradagi shartnomaviy-huquqiy bazani takomillashtirish va fuqarolarning ikki davlat hududida bo‘lishi uchun qulay sharoitlar yaratish masalalariga e’tibor qaratildi.
Bu yo‘nalishdagi hamkorlikning rivojlanishi Qozog‘istonda ishlashni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar uchun ham ahamiyatli bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, ishga joylashish jarayonini tartibga solish, qonuniy mehnat faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaxshilash va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish muhim vazifalardan hisoblanadi.
Yangi tartib qachon kuchga kirishi mumkin?
Hozircha ID-karta orqali o‘zaro safar qilish yoki QazETA tizimida o‘zbekistonliklarga maxsus imtiyozlar berish bo‘yicha aniq muddat e’lon qilinmagan.
O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabarida tomonlar ushbu yo‘nalishlarda konstruktiv muloqotni davom ettirish va amaliy hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekanini tasdiqlagani qayd etilgan.
Shu bois hozircha ID-karta bilan Qozog‘istonga borish mumkinligi haqidagi xabarni amalga kirgan yangi tartib sifatida qabul qilmaslik kerak. Yakuniy qaror va uning kuchga kirish sanasi rasman e’lon qilingach, fuqarolar uchun aniq shartlar ma’lum bo‘ladi.
Eng muhimi, agar tashabbus amalga oshsa, O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi safarlar yanada qulaylashishi mumkin. Bu nafaqat qarindoshlarini ko‘rish yoki sayyohlik maqsadida safar qiladiganlar, balki ikki davlat o‘rtasida ish, biznes va boshqa yo‘nalishlarda qatnaydigan fuqarolar uchun ham ahamiyatli o‘zgarish bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…