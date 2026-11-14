Toshkent aholisi: Qashqadaryoliklar poytaxtda ikkinchi o‘rinda, ammo...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida yashayotgan boshqa hududlarda tug‘ilganlar orasida Toshkent viloyati aholisi 118,9 ming nafar bilan birinchi, Qashqadaryo viloyati vakillari esa 81,2 ming nafar bilan ikkinchi o‘rinda turibdi.
- Agar Toshkent shahri va Toshkent viloyati yagona hudud sifatida qaralsa, qashqadaryoliklar poytaxt mintaqasiga ko‘chib kelganlar soni bo‘yicha yetakchilik qiladi.
O‘zbekiston poytaxtida istiqomat qiluvchi aholi tarkibidagi migratsiya oqimlari doimiy o‘rganish mavzusi bo‘lib kelgan. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkent shahrida boshqa hududlarda tug‘ilganlar orasida qashqadaryoliklar munosib o‘rin egallab turibdi.
Toshkentga ko‘chish ko‘rsatkichlari: Toshkent viloyati va Qashqadaryo yetakchi
Hozirgi kunda Toshkent shahrida yashayotganlar orasida boshqa hududlarda tug‘ilganlar eng ko‘pi Toshkent viloyatidan hisoblanadi — 118,9 ming nafar. Ushbu raqamlar tabiiy, chunki Toshkent viloyati poytaxt bilan bevosita chegaradosh va iqtisodiy aloqalar juda zich.
Ikkinchi o‘rinda esa Qashqadaryo viloyati joylashgan — 81,2 ming nafar. Bu ko‘rsatkich qashqadaryoliklarning poytaxtga faol ko‘chib kelayotganidan, ular uchun Toshkent yangi imkoniyatlar makoniga aylanayotganidan dalolat beradi.
Toshkent shahri va viloyatini bitta makon deb olsak, Qashqadaryo 1-o‘ringa chiqadi
Statistik tahlilning qiziqarli jihati shundaki, agar biz Toshkent shahri va Toshkent viloyatini bitta yagona hudud sifatida qarasak, unda Qashqadaryodan ko‘chib kelganlar soni bo‘yicha birinchi o‘ringa chiqadi. Bu qashqadaryoliklarning poytaxt mintaqasiga qanchalik kuchli ta’sir ko‘rsatayotganini ko‘rsatadi.
Hududlar (tug‘ilgan joyi)
Toshkent shahrida yashovchilar soni (ming nafar)
Toshkent viloyati
118,9
Qashqadaryo viloyati
81,2
Keyingi o‘rinlardagi viloyatlar
Toshkentga boshqa viloyatlardan ko‘chish bo‘yicha keyingi o‘rinlarni Samarqand, Buxoro, Surxondaryo va Farg‘ona viloyatlari egallab turibdi:
Samarqand — 59 ming
Buxoro — 43,6 ming
Surxondaryo — 38,1 ming
Farg‘ona — 35,2 ming
Andijon — 29,2 ming
Xorazm — 27,2 ming
Jizzax — 26,3 ming.
Bu ma’lumotlar Toshkent shahrining demografik tarkibi qanday shakllanayotganini va unda migratsiya oqimlarining o‘rni qanchalik kattaligini yaqqol ko‘rsatib beradi.
Sizningcha, Toshkentga eng ko‘p ko‘chib kelayotgan hududlardan biri bo‘lgan Qashqadaryo viloyati aholisi uchun poytaxt qanday asosiy imkoniyatlarni taqdim etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…