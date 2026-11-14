Toshkent aholisi: Qashqadaryoliklar poytaxtda ikkinchi o‘rinda, ammo...

1 daqiqa o'qish7
Toshkent aholisi: Qashqadaryoliklar poytaxtda ikkinchi o‘rinda, ammo...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida yashayotgan boshqa hududlarda tug‘ilganlar orasida Toshkent viloyati aholisi 118,9 ming nafar bilan birinchi, Qashqadaryo viloyati vakillari esa 81,2 ming nafar bilan ikkinchi o‘rinda turibdi.
  • Agar Toshkent shahri va Toshkent viloyati yagona hudud sifatida qaralsa, qashqadaryoliklar poytaxt mintaqasiga ko‘chib kelganlar soni bo‘yicha yetakchilik qiladi.

O‘zbekiston poytaxtida istiqomat qiluvchi aholi tarkibidagi migratsiya oqimlari doimiy o‘rganish mavzusi bo‘lib kelgan. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkent shahrida boshqa hududlarda tug‘ilganlar orasida qashqadaryoliklar munosib o‘rin egallab turibdi.

Toshkentga ko‘chish ko‘rsatkichlari: Toshkent viloyati va Qashqadaryo yetakchi

Hozirgi kunda Toshkent shahrida yashayotganlar orasida boshqa hududlarda tug‘ilganlar eng ko‘pi Toshkent viloyatidan hisoblanadi — 118,9 ming nafar. Ushbu raqamlar tabiiy, chunki Toshkent viloyati poytaxt bilan bevosita chegaradosh va iqtisodiy aloqalar juda zich.

Ikkinchi o‘rinda esa Qashqadaryo viloyati joylashgan — 81,2 ming nafar. Bu ko‘rsatkich qashqadaryoliklarning poytaxtga faol ko‘chib kelayotganidan, ular uchun Toshkent yangi imkoniyatlar makoniga aylanayotganidan dalolat beradi.

Toshkent shahri va viloyatini bitta makon deb olsak, Qashqadaryo 1-o‘ringa chiqadi

Statistik tahlilning qiziqarli jihati shundaki, agar biz Toshkent shahri va Toshkent viloyatini bitta yagona hudud sifatida qarasak, unda Qashqadaryodan ko‘chib kelganlar soni bo‘yicha birinchi o‘ringa chiqadi. Bu qashqadaryoliklarning poytaxt mintaqasiga qanchalik kuchli ta’sir ko‘rsatayotganini ko‘rsatadi.

Hududlar (tug‘ilgan joyi)

Toshkent shahrida yashovchilar soni (ming nafar)

Toshkent viloyati

118,9

Qashqadaryo viloyati

81,2

Keyingi o‘rinlardagi viloyatlar

Toshkentga boshqa viloyatlardan ko‘chish bo‘yicha keyingi o‘rinlarni Samarqand, Buxoro, Surxondaryo va Farg‘ona viloyatlari egallab turibdi:

  • Samarqand — 59 ming

  • Buxoro — 43,6 ming

  • Surxondaryo — 38,1 ming

  • Farg‘ona — 35,2 ming

  • Andijon — 29,2 ming

  • Xorazm — 27,2 ming

  • Jizzax — 26,3 ming.

Bu ma’lumotlar Toshkent shahrining demografik tarkibi qanday shakllanayotganini va unda migratsiya oqimlarining o‘rni qanchalik kattaligini yaqqol ko‘rsatib beradi.

Sizningcha, Toshkentga eng ko‘p ko‘chib kelayotgan hududlardan biri bo‘lgan Qashqadaryo viloyati aholisi uchun poytaxt qanday asosiy imkoniyatlarni taqdim etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari