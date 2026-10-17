Tadbirkorni qo‘rqitib pul talab qilgan pensioner qo‘lga olindi: shov-shuvli jinoyat tafsiloti

·0·O‘zbekiston
Tadbirkorni qo‘rqitib pul talab qilgan pensioner qo‘lga olindi: shov-shuvli jinoyat tafsiloti

O‘zini O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi mas’ul xodimi sifatida tanishtirib, tadbirkordan yirik miqdorda tovlamachilik yo‘li bilan pul talab qilgan keksa yoshli fuqaroga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 72 yoshli H.Yu. buxorolik ishbilarmonga tahdid qilib, «muammoni tinchitish» evaziga naq 500 ming AQSH dollari talab qilgan.

Huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs dastlabki kelishilgan pul mablag‘ini qabul qilib olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Tekshiruv va mol-mulkni musodara qilish bilan tahdid: Jinoyat sxemasi

Sud hujjatlarida bayon etilgan tafsilotlarga ko‘ra, hodisalar quyidagicha rivojlangan:

  • Soxta maqom va tahdid: 72 yoshli H.Yu. Buxoroda faoliyat yurituvchi tadbirkorga telefon orqali bog‘lanib, o‘zini Prezident Administratsiyasining nufuzli xodimi deb tanishtirgan;

  • Qo‘rqitish usuli: U tadbirkorning korxonasida jiddiy tekshiruvlar boshlanishi, faoliyati to‘xtatilishi va barcha mol-mulkidan ayrilib qolishi mumkinligini aytib, vahima uyg‘otgan;

  • 500 ming dollarlik «xizmat»: Sudlanuvchi go‘yoki o‘z mavqeyi orqali ushbu «xavfli ariza va tekshiruvlarni tinchitib berish»ni va’da qilgan va buning uchun tadbirkordan yarim million dollar berishni talab qilgan;

  • Bank kartasiga o‘tkazilgan dastlabki pul: Tadbirkor vaziyat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga xabar bergan va tezkor tadbir doirasida gumonlanuvchining bank plastik kartasiga dastlabki to‘lov sifatida 10 million so‘m o‘tkazib berilgan. Pul tushgani tasdiqlangach, H.Yu. tezkorlik bilan ushlangan.

Sud hukmi: 8 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi

Jinoyat ishlari bo‘yicha Buxoro shahar sudida mazkur shov-shuvli ish ko‘rib chiqildi:

  • Ayblov moddasi: H.Yu. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining juda ko‘p miqdorda tovlamachilik qilish bandi bo‘yicha aybli deb topildi;

  • Sudlanuvchining ko‘rsatmasi: 72 yoshli sudlanuvchi mahkamada yarim million dollar talab qilmaganini aytib, aybini tan olishdan bo‘yin tovlashga urindi;

  • Qat’iy jazo: Sud ish bo‘yicha to‘plangan rad etib bo‘lmas audioyozuvlar, pul o‘tkazmalari va guvohlarning ko‘rsatmalariga tayanib, unga nisbatan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi.

Davlat organlari va Prezident Administratsiyasi nomidan foydalanib, fuqarolar va tadbirkorlarni aldash yoki qo‘rqitish orqali moddiy manfaat ko‘rishga bo‘lgan har qanday urinishlar qonun oldida jazosiz qolmasligi yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi.

H.Yu. BuxorodaPrezident AdministratsiyasiTovlamachilikBuxoro shahar sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldiBuxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldi2 oktabr 16:30O‘zbekistonda eng ko‘p pensionerlar yashaydigan hudud ma’lum qilindiO‘zbekistonda eng ko‘p pensionerlar yashaydigan hudud ma’lum qilindi27 iyul 14:11Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiTadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardi10 iyul 11:46O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadiO'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadi1 avgust 11:38Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!30 iyul 22:28Korrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqdaKorrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqda13 iyun 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?