Tadbirkorni qo‘rqitib pul talab qilgan pensioner qo‘lga olindi: shov-shuvli jinoyat tafsiloti
O‘zini O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi mas’ul xodimi sifatida tanishtirib, tadbirkordan yirik miqdorda tovlamachilik yo‘li bilan pul talab qilgan keksa yoshli fuqaroga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 72 yoshli H.Yu. buxorolik ishbilarmonga tahdid qilib, «muammoni tinchitish» evaziga naq 500 ming AQSH dollari talab qilgan.
Huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs dastlabki kelishilgan pul mablag‘ini qabul qilib olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Tekshiruv va mol-mulkni musodara qilish bilan tahdid: Jinoyat sxemasi
Sud hujjatlarida bayon etilgan tafsilotlarga ko‘ra, hodisalar quyidagicha rivojlangan:
Soxta maqom va tahdid: 72 yoshli H.Yu. Buxoroda faoliyat yurituvchi tadbirkorga telefon orqali bog‘lanib, o‘zini Prezident Administratsiyasining nufuzli xodimi deb tanishtirgan;
Qo‘rqitish usuli: U tadbirkorning korxonasida jiddiy tekshiruvlar boshlanishi, faoliyati to‘xtatilishi va barcha mol-mulkidan ayrilib qolishi mumkinligini aytib, vahima uyg‘otgan;
500 ming dollarlik «xizmat»: Sudlanuvchi go‘yoki o‘z mavqeyi orqali ushbu «xavfli ariza va tekshiruvlarni tinchitib berish»ni va’da qilgan va buning uchun tadbirkordan yarim million dollar berishni talab qilgan;
Bank kartasiga o‘tkazilgan dastlabki pul: Tadbirkor vaziyat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga xabar bergan va tezkor tadbir doirasida gumonlanuvchining bank plastik kartasiga dastlabki to‘lov sifatida 10 million so‘m o‘tkazib berilgan. Pul tushgani tasdiqlangach, H.Yu. tezkorlik bilan ushlangan.
Sud hukmi: 8 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi
Jinoyat ishlari bo‘yicha Buxoro shahar sudida mazkur shov-shuvli ish ko‘rib chiqildi:
Ayblov moddasi: H.Yu. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining juda ko‘p miqdorda tovlamachilik qilish bandi bo‘yicha aybli deb topildi;
Sudlanuvchining ko‘rsatmasi: 72 yoshli sudlanuvchi mahkamada yarim million dollar talab qilmaganini aytib, aybini tan olishdan bo‘yin tovlashga urindi;
Qat’iy jazo: Sud ish bo‘yicha to‘plangan rad etib bo‘lmas audioyozuvlar, pul o‘tkazmalari va guvohlarning ko‘rsatmalariga tayanib, unga nisbatan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi.
Davlat organlari va Prezident Administratsiyasi nomidan foydalanib, fuqarolar va tadbirkorlarni aldash yoki qo‘rqitish orqali moddiy manfaat ko‘rishga bo‘lgan har qanday urinishlar qonun oldida jazosiz qolmasligi yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi.
Izohlar 0
…