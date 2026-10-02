Buxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldi

·2·Jamiyat
Buxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldi

Buxoro shahrida 29 yoshli erkak oilaviy mojarodan so‘ng ota-onasi bo‘lgan xonadonga o‘t qo‘ydi. Hodisa 2026 yil 15 may kuni sodir bo‘lgan. Sud hukmiga ko‘ra, u 15 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etildi.

Ma’lum qilinishicha, erkak turmush o‘rtog‘i va farzandi bilan ijarada yashagan. Uning onasi Buxorodagi hovlisini sotib, o‘rniga ko‘p qavatli uydan xonadon xarid qilgan. O‘g‘il ushbu uyni ta’mirlashda yordam bergan va oilasi bilan shu yerda yashashni rejalashtirgan. Biroq onasi kelini bilan munosabatlari yaxshi emasligi sababli bunga qarshilik bildirgan.

15 may kuni ona va o‘g‘il o‘rtasida yana janjal kelib chiqqan. Mojaro vaqtida erkak uydagi televizorni sindirgan, shundan so‘ng onasi ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. Tomonlar profilaktika inspektori huzurida yarashgan bo‘lsa-da, uyga qaytgach, kelishmovchilik yana davom etgan.

Sud hujjatlariga ko‘ra, erkak yoqilg‘i quyish shoxobchasidan benzin, do‘kondan esa gugurt sotib olgan. Soat 23:20 atrofida uyga qaytib, ota-onasi yotoqxonada bo‘lgan paytda xona eshigini tashqaridan qulflagan va yo‘lakka benzin sepib, o‘t qo‘ygan. Shundan keyin u voqea joyidan qochib ketgan.

Ota-onasi eshikni buzib ochib, qo‘shnilar va yong‘in o‘chiruvchilar yordamida tashqariga chiqishga muvaffaq bo‘lgan. Ular kuyish jarohatlarini olgan, biroq o‘z vaqtida ko‘rsatilgan tibbiy yordam tufayli hayotlari saqlab qolingan. Yong‘in ko‘p qavatli uyning yo‘lagi va yuqori qavatlariga ham tutun tarqalishiga sabab bo‘lgan.

Sudda erkak ota-onasini o‘ldirish niyati bo‘lmaganini bildirgan. Biroq sud uning aybi dastlabki ko‘rsatmalar, ekspertiza xulosalari, telefon suhbatlari va boshqa dalillar bilan tasdiqlanganini qayd etgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Buxoro shahar sudi erkakni qasddan odam o‘ldirishga suiqasd qilish hamda o‘zganing mulkini xavfli usulda qasddan yo‘q qilishda aybli deb topgan. Unga tayinlangan jazolarni qisman qo‘shish orqali 15 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mahkum jazoni umumiy tartibli koloniyada o‘taydi.

BuxoroBuxoro shahar sudiqasddan odam o‘ldirishqasddan yoqilg‘i bilan yog‘ish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?5 sentabr 12:33Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)15 sentabr 19:40Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)26 sentabr 12:46Qabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaQabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqda18 sentabr 16:49Samarqandda ayolini oʻzini oʻldirish darajasiga yetkazgan erkak 9,5 yilga qamaldiSamarqandda ayolini oʻzini oʻldirish darajasiga yetkazgan erkak 9,5 yilga qamaldi2 may 10:52«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi18 iyul 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh