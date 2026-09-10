Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildi
O‘zbekistonning xalqaro moliyaviy maydondagi nufuzini oshirish va xorijiy investitsiyalarni mamlakat iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri jalb qilish bo‘yicha eng muhim institutsional qarorlardan biri qabul qilindi. Prezident farmoniga muvofiq, Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyeva amaldagi vazifasini saqlab qolgan holda, o‘rindoshlik asosida Toshkent xalqaro moliya markazi (TIFC) boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi. Mazkur tuzilma mamlakatni mintaqaning markaziy sarmoya va moliya xabiga aylantirishga qaratilgan eng ulkan iqtisodiy loyihalardan biri hisoblanadi. Yangi tayinlov orqali markaz boshqaruviga to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat rahbari apparati darajasidagi yuqori siyosiy maqom va keng muvofiqlashtiruv vakolatlari berildi. Xo‘sh, Saida Mirziyoyevaga qanday aniq vazifalar yuklatildi, Moliya markazi kengashida u qanday huquqlarga ega bo‘ladi va xalqaro investorlar bilan aloqalar qanday tashkil etiladi? Maqola oxirida esa — ushbu tayinlov ortidagi strategik kuch va Toshkentning mintaqaviy moliya markaziga aylanish istiqbollari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Moliya markazi boshqaruvchisi va Kengashning Bosh kotibi: Yangi maqom va asosiy vazifalar
Prezident farmoni bilan belgilangan qoidalarga ko‘ra, markaz boshqaruvchisi quyidagi muhim mas’uliyatlarni o‘z zimmasiga oladi:
Kengashning Bosh kotibi maqomi: Boshqaruvchi bir vaqtning o‘zida Toshkent xalqaro moliya markazi kengashining Bosh kotibi hisoblanadi va kengash faoliyatini bevosita tashkillashtiradi;
Faoliyatni to‘liq muvofiqlashtirish: Markaz ish faoliyatini yo‘lga qo‘yish jarayonini muvofiqlashtirish, eng birinchi navbatdagi strategik hujjatlarni ishlab chiqish va amaliyotga kiritish uning boshchiligida kechadi;
Davlat va investorlar o‘rtasidagi ko‘prik: O‘zbekiston davlat organlari, markazning ichki tuzilmalari, yirik xalqaro korporatsiyalar, moliyaviy institutlar hamda global investorlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlik aloqalarini o‘rnatish vakolati berilgan.
«Boshqaruvchi markaz faoliyatini yo‘lga qo‘yishda davlat organlari, investorlar va xorijiy hamkorlarning yagona maqsad sari harakatlanishini ta’minlovchi bosh muvofiqlashtiruvchi sifatida ish olib boradi», — deya qayd etilmoqda farmon hujjatlarida.
Rahbariyatni tayinlash, bitimlar tuzish va xalqaro ekspertlarni jalb qilish
Farmon bilan yangi boshqaruvchiga markazning ichki siyosati va kadrlar tarkibini shakllantirish bo‘yicha keng huquqlar taqdim etildi:
Ma’muriyat rahbariyatini tanlash: Moliya markazi ma’muriyati ijrochi direktori hamda uning o‘rinbosarlarini lavozimga tayinlash bevosita boshqaruvchi ishtirokida amalga oshiriladi;
Moliyaviy xizmatlar nazorati: Markazning Moliyaviy xizmatlar boshqarmasi rahbariyati bo‘yicha asosiy tavsiyalarni kiritish huquqiga ega bo‘ladi;
Shartnomalar va ekspertlar guruhi: Boshqaruvchiga yirik xalqaro va ichki bitimlarni imzolash, ixtisoslashtirilgan ishchi guruhlar tuzish hamda jahon darajasidagi mustaqil ekspertlar va auditorlarni jalb qilish bo‘yicha to‘liq vakolatlar berilgan.
Toshkentni mintaqaning moliyaviy markaziga aylantirish yo‘lidagi strategik qadam
Mazkur tayinlov O‘zbekistonning global moliya bozoridagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini yaqqol namoyon etadi. Prezident Administratsiyasi Rahbari darajasidagi yuqori martabali siyosatchining ushbu loyihaga rahbar qilib belgilanishi — markazning byurokratik to‘siqlarsiz, tezkor va to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat rahbari nazorati ostida rivojlanishini ta’minlaydi. Toshkent xalqaro moliya markazi kelajakda erkin kapital oqimi, ingliz huquqiga asoslangan maxsus sud tizimi va qulay soliq sharoitlarini taklif etishi ko‘zda tutilgan. Saida Mirziyoyeva boshchiligida ushbu tuzilma xalqaro moliya markazlari (Dubay, Singapur va Ostona tajribasi kabi) bilan faol raqobatlasha oladigan, milliardlab dollarlik sarmoyalarni o‘ziga tortadigan mustahkam maydonga aylanishi kutilmoqda.
Sizningcha, Toshkent xalqaro moliya markaziga bunday yuqori siyosiy maqomning berilishi xorijiy yirik investorlarning O‘zbekistonga bo‘lgan ishonchini keskin oshira oladimi? Markaz yaqin yillarda Markaziy Osiyoning bosh investitsion xabiga aylanishi uchun birinchi navbatda qanday sharoitlar yaratilishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va iqtisodiyotimizdagi ushbu muhim strategik tayinlov tahlilini yaqinlaringiz hamda biznes doiralaridagi do‘stlaringizga ulashing!
…