Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildi

·58·O‘zbekiston
Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildi

O‘zbekistonning xalqaro moliyaviy maydondagi nufuzini oshirish va xorijiy investitsiyalarni mamlakat iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri jalb qilish bo‘yicha eng muhim institutsional qarorlardan biri qabul qilindi. Prezident farmoniga muvofiq, Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyeva amaldagi vazifasini saqlab qolgan holda, o‘rindoshlik asosida Toshkent xalqaro moliya markazi (TIFC) boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi. Mazkur tuzilma mamlakatni mintaqaning markaziy sarmoya va moliya xabiga aylantirishga qaratilgan eng ulkan iqtisodiy loyihalardan biri hisoblanadi. Yangi tayinlov orqali markaz boshqaruviga to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat rahbari apparati darajasidagi yuqori siyosiy maqom va keng muvofiqlashtiruv vakolatlari berildi. Xo‘sh, Saida Mirziyoyevaga qanday aniq vazifalar yuklatildi, Moliya markazi kengashida u qanday huquqlarga ega bo‘ladi va xalqaro investorlar bilan aloqalar qanday tashkil etiladi? Maqola oxirida esa — ushbu tayinlov ortidagi strategik kuch va Toshkentning mintaqaviy moliya markaziga aylanish istiqbollari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

Moliya markazi boshqaruvchisi va Kengashning Bosh kotibi: Yangi maqom va asosiy vazifalar

Prezident farmoni bilan belgilangan qoidalarga ko‘ra, markaz boshqaruvchisi quyidagi muhim mas’uliyatlarni o‘z zimmasiga oladi:

  • Kengashning Bosh kotibi maqomi: Boshqaruvchi bir vaqtning o‘zida Toshkent xalqaro moliya markazi kengashining Bosh kotibi hisoblanadi va kengash faoliyatini bevosita tashkillashtiradi;

  • Faoliyatni to‘liq muvofiqlashtirish: Markaz ish faoliyatini yo‘lga qo‘yish jarayonini muvofiqlashtirish, eng birinchi navbatdagi strategik hujjatlarni ishlab chiqish va amaliyotga kiritish uning boshchiligida kechadi;

  • Davlat va investorlar o‘rtasidagi ko‘prik: O‘zbekiston davlat organlari, markazning ichki tuzilmalari, yirik xalqaro korporatsiyalar, moliyaviy institutlar hamda global investorlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlik aloqalarini o‘rnatish vakolati berilgan.

«Boshqaruvchi markaz faoliyatini yo‘lga qo‘yishda davlat organlari, investorlar va xorijiy hamkorlarning yagona maqsad sari harakatlanishini ta’minlovchi bosh muvofiqlashtiruvchi sifatida ish olib boradi», — deya qayd etilmoqda farmon hujjatlarida.

Rahbariyatni tayinlash, bitimlar tuzish va xalqaro ekspertlarni jalb qilish

Farmon bilan yangi boshqaruvchiga markazning ichki siyosati va kadrlar tarkibini shakllantirish bo‘yicha keng huquqlar taqdim etildi:

  • Ma’muriyat rahbariyatini tanlash: Moliya markazi ma’muriyati ijrochi direktori hamda uning o‘rinbosarlarini lavozimga tayinlash bevosita boshqaruvchi ishtirokida amalga oshiriladi;

  • Moliyaviy xizmatlar nazorati: Markazning Moliyaviy xizmatlar boshqarmasi rahbariyati bo‘yicha asosiy tavsiyalarni kiritish huquqiga ega bo‘ladi;

  • Shartnomalar va ekspertlar guruhi: Boshqaruvchiga yirik xalqaro va ichki bitimlarni imzolash, ixtisoslashtirilgan ishchi guruhlar tuzish hamda jahon darajasidagi mustaqil ekspertlar va auditorlarni jalb qilish bo‘yicha to‘liq vakolatlar berilgan.

Toshkentni mintaqaning moliyaviy markaziga aylantirish yo‘lidagi strategik qadam

Mazkur tayinlov O‘zbekistonning global moliya bozoridagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini yaqqol namoyon etadi. Prezident Administratsiyasi Rahbari darajasidagi yuqori martabali siyosatchining ushbu loyihaga rahbar qilib belgilanishi — markazning byurokratik to‘siqlarsiz, tezkor va to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat rahbari nazorati ostida rivojlanishini ta’minlaydi. Toshkent xalqaro moliya markazi kelajakda erkin kapital oqimi, ingliz huquqiga asoslangan maxsus sud tizimi va qulay soliq sharoitlarini taklif etishi ko‘zda tutilgan. Saida Mirziyoyeva boshchiligida ushbu tuzilma xalqaro moliya markazlari (Dubay, Singapur va Ostona tajribasi kabi) bilan faol raqobatlasha oladigan, milliardlab dollarlik sarmoyalarni o‘ziga tortadigan mustahkam maydonga aylanishi kutilmoqda.

Sizningcha, Toshkent xalqaro moliya markaziga bunday yuqori siyosiy maqomning berilishi xorijiy yirik investorlarning O‘zbekistonga bo‘lgan ishonchini keskin oshira oladimi? Markaz yaqin yillarda Markaziy Osiyoning bosh investitsion xabiga aylanishi uchun birinchi navbatda qanday sharoitlar yaratilishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va iqtisodiyotimizdagi ushbu muhim strategik tayinlov tahlilini yaqinlaringiz hamda biznes doiralaridagi do‘stlaringizga ulashing!

Toshkent Xalqaro Moliya MarkaziSaida MirziyoyevaXoridiy InvestitsiyalarO‘zbekiston IqtisodiyotMoliyaviy InstitutiMaydondagi NufuzMaydondagi Investitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariBugun, 15:49O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionO‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionBugun, 15:40Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiMaktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiBugun, 15:35«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladiBugun, 14:591 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadiBugun, 14:19Talabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiTalabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi