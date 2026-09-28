Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saida Mirziyoyeva Abu-Dabida BAA Prezidenti Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayon bilan uchrashdi.
- Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va sun’iy intellektni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.
- Saida Mirziyoyeva BAA Prezidentiga O‘zbekiston Prezidentining samimiy salomi va tilaklarini yetkazdi.
- Uchrashuv faxriy qorovul ishtirokida o‘tkazildi va yuqori ehtirom bilan qarshi olindi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Abu-Dabi shahrida Birlashgan Arab Amirliklari Prezidenti Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayon Oliy Hazratlari qabulida bo‘ldi. Bu haqda Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy Telegram kanali orqali ma’lum qildi. Uchrashuv avvalida O‘zbekiston vakili BAA rahbariga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Oliy darajadagi muloqot davomida ikki qardosh davlat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish istiqbollari hamda zamonaviy taraqqiyotning eng muhim drayveri bo‘lgan sun’iy intellektni rivojlantirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Taqdim etilgan suratlarda O‘zbekiston delegatsiyasi rahbarining faxriy qorovul ishtirokida yuksak ehtirom va samimiy ruhda qarshi olingani aks etgan.
«Prezident tilaklari, savdo rivoji va sun’iy intellekt»: Uchrashuvning 5 ta asosiy nuqtasi
Saida Mirziyoyevaning Abu-Dabidagi oliy darajadagi qabuli bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Davlat rahbariga Prezident salomi yetkazildi: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidentiga Shavkat Mirziyoyevning samimiy tilaklarini taqdim etdi;
Oliy darajadagi yuksak ehtirom: Abu-Dabidagi qarorgohda O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari faxriy qorovul bilan qabul qilindi;
Savdo-iqtisodiy munosabatlar kengaymoqda: Muzokaralarda ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo aylanmasini oshirish va investitsion loyihalarni rivojlantirish ko‘rib chiqildi;
Sun’iy intellekt sohasidagi hamkorlik: Tomonlar yuqori texnologiyalar va sun’iy intellekt ekotizimini shakllantirish bo‘yicha tajriba almashish masalasiga to‘xtaldi;
Minnatdorlik va mustahkam aloqalar: Saida Mirziyoyeva ko‘rsatilgan yuksak hurmat uchun Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayonga minnatdorlik bildirdi.
O‘zbekiston — BAA sammiti: Abu-Dabidagi uchrashuv ko‘rsatkichlari tasnifi
Muzokaralar formati va kun tartibi tafsilotlari jadvali:
Muhim mezonlar va jihatlar
O‘zbekiston tomoni
Birlashgan Arab Amirliklari tomoni
Muzokaralar ishtirokchisi
Saida Mirziyoyeva (Prezident Administratsiyasi rahbari)
Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayon (BAA Prezidenti)
Uchrashuv manzili va sanasi
Abu-Dabi shahri, sentyabr 2026 yil
Prezident qarorgohi
Qabul maqomi va darajasi
Faxriy qorovul va oliy protokol darajasidagi ehtirom
Davlat rahbarining shaxsiy qabuli va samimiy mehmondo‘stligi
Bosh muhokama mavzulari
Savdo-iqtisodiy hamkorlik va sun’iy intellekt texnologiyalari
Innovatsion loyihalar va strategik sheriklikni chuqurlashtirish
Yetkazilgan diplomatik xabar
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining samimiy tilaklari
Mustahkam do‘stlik va hamkorlikni to‘liq qo‘llab-quvvatlash
Diplomatik va texnologik ekspertiza: Nega sun’iy intellekt masalasi markazga chiqdi?
Xalqaro siyosat tahlilchilari, iqtisodchilar va IT-soha ekspertlarining xulosalari:
«BAA — global sun’iy intellekt markazi»: BAA dunyoda birinchilardan bo‘lib Sun’iy intellekt vazirligini tashkil etgan va bu sohaga milliardlab dollarlik investitsiya kiritgan davlatdir; Saida Mirziyoyevaning ushbu mavzuni bevosita BAA Prezidenti bilan muhokama qilishi O‘zbekiston davlat boshqaruvi va iqtisodiyotiga ilg‘or algoritmlarni olib kirish niyatida ekanini tasdiqlaydi;
Savdo-iqtisodiy aloqalarning yangi bosqichi: O‘zbekiston va Amirliklar o‘rtasidagi savdo hajmi yil sayin ortib bormoqda; yangi iqtisodiy kelishuvlar logistika, «yashil» energetika va moliyaviy xizmatlar bozorini kengaytirishga xizmat qiladi;
Ishonchli diplomatik aloqa: Prezident Administratsiyasi rahbarining oliy darajada samimiy qabul qilinishi Toshkent va Abu-Dabi o‘rtasidagi ishonch nafaqat davlat rahbarlari, balki ijro apparatlari o‘rtasida ham yuqori darajada shakllanganini ko‘rsatadi.
Sizningcha, BAA bilan sun’iy intellekt va yuqori texnologiyalar sohasidagi hamkorlik O‘zbekistonning raqamli kelajagiga qanday hissa qo‘shadi? Ikki tomonlama savdo-iqtisodiy munosabatlarda qaysi tarmoqlar eng tez sur’atlarda o‘sadi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Abu-Dabidagi oliy darajadagi muzokaralar tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…