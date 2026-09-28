Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)

·60·O‘zbekiston
Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saida Mirziyoyeva Abu-Dabida BAA Prezidenti Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayon bilan uchrashdi.
  • Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va sun’iy intellektni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.
  • Saida Mirziyoyeva BAA Prezidentiga O‘zbekiston Prezidentining samimiy salomi va tilaklarini yetkazdi.
  • Uchrashuv faxriy qorovul ishtirokida o‘tkazildi va yuqori ehtirom bilan qarshi olindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Abu-Dabi shahrida Birlashgan Arab Amirliklari Prezidenti Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayon Oliy Hazratlari qabulida bo‘ldi. Bu haqda Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy Telegram kanali orqali ma’lum qildi. Uchrashuv avvalida O‘zbekiston vakili BAA rahbariga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Oliy darajadagi muloqot davomida ikki qardosh davlat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish istiqbollari hamda zamonaviy taraqqiyotning eng muhim drayveri bo‘lgan sun’iy intellektni rivojlantirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Taqdim etilgan suratlarda O‘zbekiston delegatsiyasi rahbarining faxriy qorovul ishtirokida yuksak ehtirom va samimiy ruhda qarshi olingani aks etgan.

«Prezident tilaklari, savdo rivoji va sun’iy intellekt»: Uchrashuvning 5 ta asosiy nuqtasi

Saida Mirziyoyevaning Abu-Dabidagi oliy darajadagi qabuli bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Davlat rahbariga Prezident salomi yetkazildi: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidentiga Shavkat Mirziyoyevning samimiy tilaklarini taqdim etdi;

  • Oliy darajadagi yuksak ehtirom: Abu-Dabidagi qarorgohda O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari faxriy qorovul bilan qabul qilindi;

  • Savdo-iqtisodiy munosabatlar kengaymoqda: Muzokaralarda ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo aylanmasini oshirish va investitsion loyihalarni rivojlantirish ko‘rib chiqildi;

  • Sun’iy intellekt sohasidagi hamkorlik: Tomonlar yuqori texnologiyalar va sun’iy intellekt ekotizimini shakllantirish bo‘yicha tajriba almashish masalasiga to‘xtaldi;

  • Minnatdorlik va mustahkam aloqalar: Saida Mirziyoyeva ko‘rsatilgan yuksak hurmat uchun Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayonga minnatdorlik bildirdi.

O‘zbekiston — BAA sammiti: Abu-Dabidagi uchrashuv ko‘rsatkichlari tasnifi

Muzokaralar formati va kun tartibi tafsilotlari jadvali:

Muhim mezonlar va jihatlar

O‘zbekiston tomoni

Birlashgan Arab Amirliklari tomoni

Muzokaralar ishtirokchisi

Saida Mirziyoyeva (Prezident Administratsiyasi rahbari)

Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayon (BAA Prezidenti)

Uchrashuv manzili va sanasi

Abu-Dabi shahri, sentyabr 2026 yil

Prezident qarorgohi

Qabul maqomi va darajasi

Faxriy qorovul va oliy protokol darajasidagi ehtirom

Davlat rahbarining shaxsiy qabuli va samimiy mehmondo‘stligi

Bosh muhokama mavzulari

Savdo-iqtisodiy hamkorlik va sun’iy intellekt texnologiyalari

Innovatsion loyihalar va strategik sheriklikni chuqurlashtirish

Yetkazilgan diplomatik xabar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining samimiy tilaklari

Mustahkam do‘stlik va hamkorlikni to‘liq qo‘llab-quvvatlash

Diplomatik va texnologik ekspertiza: Nega sun’iy intellekt masalasi markazga chiqdi?

Xalqaro siyosat tahlilchilari, iqtisodchilar va IT-soha ekspertlarining xulosalari:

  • «BAA — global sun’iy intellekt markazi»: BAA dunyoda birinchilardan bo‘lib Sun’iy intellekt vazirligini tashkil etgan va bu sohaga milliardlab dollarlik investitsiya kiritgan davlatdir; Saida Mirziyoyevaning ushbu mavzuni bevosita BAA Prezidenti bilan muhokama qilishi O‘zbekiston davlat boshqaruvi va iqtisodiyotiga ilg‘or algoritmlarni olib kirish niyatida ekanini tasdiqlaydi;

  • Savdo-iqtisodiy aloqalarning yangi bosqichi: O‘zbekiston va Amirliklar o‘rtasidagi savdo hajmi yil sayin ortib bormoqda; yangi iqtisodiy kelishuvlar logistika, «yashil» energetika va moliyaviy xizmatlar bozorini kengaytirishga xizmat qiladi;

  • Ishonchli diplomatik aloqa: Prezident Administratsiyasi rahbarining oliy darajada samimiy qabul qilinishi Toshkent va Abu-Dabi o‘rtasidagi ishonch nafaqat davlat rahbarlari, balki ijro apparatlari o‘rtasida ham yuqori darajada shakllanganini ko‘rsatadi.

Sizningcha, BAA bilan sun’iy intellekt va yuqori texnologiyalar sohasidagi hamkorlik O‘zbekistonning raqamli kelajagiga qanday hissa qo‘shadi? Ikki tomonlama savdo-iqtisodiy munosabatlarda qaysi tarmoqlar eng tez sur’atlarda o‘sadi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Abu-Dabidagi oliy darajadagi muzokaralar tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Saida MirziyoyevaShayx Muhammad bin Zoid Ol NahayonBirlashgan Arab Amirliklarisun’iy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi23 sentabr 18:06Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?22 sentabr 11:03Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...24 sentabr 12:56Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)Kecha 08:51Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarSaida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablar15 sentabr 22:17Saida Mirziyoyeva JST rahbari bilan muhim masalani muhokama qildiSaida Mirziyoyeva JST rahbari bilan muhim masalani muhokama qildi25 sentabr 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi