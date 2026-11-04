Saida Mirziyoyeva bugun 42 yoshni qarshi olmoqda

·0·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva bugun 42 yoshni qarshi olmoqda

Bugun, 4 noyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tavallud kunini nishonlamoqda. U 1984 yil 4 noyabr kuni Farg‘ona viloyati, Qo‘qon shahrida tug‘ilgan.

Saida Mirziyoyeva 2025 yil 24 iyunda Prezident Administratsiyasi rahbari etib tayinlangan. Bunga qadar u Prezident yordamchisi, Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining o‘rinbosari hamda Milliy mass-mediani qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiylik kengashi raisining o‘rinbosari lavozimlarida ishlagan.

Uning jamoatchilik faoliyatida ijtimoiy ahamiyatga ega tashabbuslar ham alohida o‘rin tutadi. Jumladan, ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan «Ko‘ngil ko‘zi» loyihasi shulardan biri. Loyiha doirasida bolalar uchun Brayl yozuvidagi o‘quv va badiiy kitoblar nashr etilgan, ularning ta’lim olishi va jamiyatga moslashishi uchun imkoniyatlar kengaytirilgan.

Shuningdek, Saida Mirziyoyeva xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish, oiladagi zo‘ravonlikka qarshi kurashish, ayollar salomatligini muhofaza qilish masalalariga ham e’tibor qaratib keladi. Xususan, bachadon bo‘yni va ko‘krak bezi saratonini erta aniqlash, skrining tekshiruvlarini kengaytirishga qaratilgan davlat dasturini amalga oshirishda uning ishtiroki qayd etilgan.

Bugungi tavallud ayyomi munosabati bilan Saida Mirziyoyevaga mustahkam sog‘liq, oilaviy baxt, kuch-g‘ayrat va mas’uliyatli faoliyatida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ilgari surilayotgan ijtimoiy tashabbuslar aholi farovonligiga xizmat qilib, ko‘proq insonlar hayotida ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lsin.

Saida MirziyoyevaPrezident AdministratsiyasiKo‘ngil ko‘zi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva axlat qutisidagi mushukchani ko‘rib, befarq o‘tib ketmadi (video)Saida Mirziyoyeva axlat qutisidagi mushukchani ko‘rib, befarq o‘tib ketmadi (video)29 sentabr 16:00Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarSaida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablar15 sentabr 22:17Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)28 sentabr 12:36“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida20 oktabr 18:22O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi23 sentabr 18:06Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...24 sentabr 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi