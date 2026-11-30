«Roma»dan yirik g‘alaba: Soule dubl qayd etdi, jamoa 2-o‘ringa ko‘tarildi
Italiya chempionatida «Roma» muxlislarini ishonchli g‘alaba bilan xursand qildi. Rimliklar o‘z maydonida «Monsa»ni 4:0 hisobida mag‘lub etib, ochkolarini 33 taga yetkazdi va turnir jadvalida ikkinchi o‘ringa ko‘tarildi. Uchrashuv qahramoniga aylangan Mattias Soule esa raqib darvozasiga ikkita gol urdi.
«Roma» birinchi bo‘limdayoq g‘alaba masalasini hal qildi
A Seriyaning 13-turidan o‘rin olgan bahs 29 noyabr kuni «Olimpiko» stadionida bo‘lib o‘tdi. Jan Pero Gasperini shogirdlari uchrashuvni faol boshlab, 12-daqiqada hisobni ochishdi. Doniel Malen raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Oradan 12 daqiqa o‘tib, Mattias Soule farqni ikkitaga oshirdi. Argentinalik futbolchi 36-daqiqada yana bir bor gol urib, dubl muallifiga aylandi.
Shu tariqa, «Roma» birinchi bo‘limning o‘zidayoq 3:0 hisobida oldinga chiqib oldi.
Malen gol va assist bilan ajralib turdi
Doniel Malen uchrashuvni gol va assist bilan yakunlab, jamoasining yirik g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi. Soule esa dubl qayd etib, «Roma» hujumining asosiy qahramonlaridan biriga aylandi.
Uchrashuvga yakuniy nuqtani esa zaxiradan maydonga tushgan Kastro qo‘ydi. U qo‘shib berilgan birinchi daqiqada — 90+1-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qildi va hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirdi.
«Roma» peshqadamni ta’qib qilishda davom etmoqda
Ushbu g‘alabadan keyin «Roma» ochkolarini 33 taga yetkazib, turnir jadvalida ikkinchi o‘rinni egalladi. Rimliklar peshqadam «Latsio»dan ikki ochkoga ortda qolmoqda. «Latsio» hisobida 35 ochko bor.
«Monsa» esa 10 ochko bilan 15-pog‘onada qoldi.
Gasperini jamoasi uchun bu natija chempionlik poygasidagi muhim qadam bo‘ldi. «Roma» endi peshqadam bilan oradagi farqni qisqartirish uchun kurashni davom ettiradi.
A Seriya. 13-tur
«Roma» — «Monsa» — 4:0
Gollar: Malen (12), Soule (24, 36), Kastro (90+1).
Sana: 29 noyabr. Stadion: «Olimpiko».
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…