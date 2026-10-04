“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi

·49·O‘zbekiston
“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 5-oktyabr, dushanba kuni O‘zbekistonning shimoliy hududlarida havo harorati sezilarli pasayib, kechasi 2 darajagacha, kunduzi 12 darajagacha tushishi kutilmoqda.
  • Tog‘li hududlarda yog‘ingarchilik qorga aylanishi mumkin, shuningdek, sel-suv toshqini xavfi mavjud.
  • Toshkent shahrida kechasi va ertalab vaqt-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi mumkin, kunduzi esa yog‘ingarchilik kutilmaydi.

O‘zgidromet5 oktyabr, dushanba kuni uchun O‘zbekiston hududlarida kuzatiladigan ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi. Prognozlarga ko‘ra, hafta boshida ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘adi, shimoliy viloyatlarda esa havo harorati sezilarli pasayadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 5 oktyabr kuni shimoliy hududlarda harorat kechasi 2 darajagacha, kunduzi esa 12 darajagacha tushishi mumkin. Respublika tog‘larida yog‘ingarchilik kuzatilib, baland tog‘li hududlarda yomg‘ir qorga aylanishi ehtimoli bor.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Kechasi va ertalab vaqt-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi mumkin, kunduzi esa yog‘ingarchilik kutilmaydi. G‘arbdan soatiga 3-8 metr tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja atrofida bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. G‘arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja bo‘lishi prognoz qilingan.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik ehtimoli yo‘q. G‘arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda shamol esadi. Kechasi harorat 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Kunduzi esa yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol g‘arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo‘lishi kutilmoqda.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, biroq yog‘ingarchilik kutilmaydi. G‘arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 darajagacha ko‘tariladi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida esa yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda yog‘ingarchilik kuchli bo‘lishi mumkin. G‘arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja atrofida bo‘ladi.

Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida vaqt-vaqti bilan yomg‘ir yog‘adi, ba’zi joylarda yog‘ingarchilik kuchli bo‘lishi mumkin. Ayrim hududlarda momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli bor. Baland tog‘larda yog‘ingarchilik qorga aylanishi mumkin.

Shuningdek, tog‘li va tog‘oldi hududlarida sel-suv toshqini hodisalari yuzaga kelish ehtimoli mavjud. Bu hududlarda g‘arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda shamol esadi, ayrim joylarda uning tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja bo‘ladi.

“O‘zgidromet” avvalroq dam olish kunlaridan boshlab ob-havo keskin o‘zgarishi, harorat pasayishi va yog‘ingarchiliklar kuzatilishidan ogohlantirgan edi.

Shuningdek, 5-6 oktyabr kunlari respublikaning ayrim hududlarida tuman tushishi mumkinligi ma’lum qilindi.

O‘zgidromet5 oktyabrob-havo prognozToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 oktyabr kuni O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?3 oktyabr kuni O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?Kecha 00:07Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkinErtaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin1 oktabr 15:25Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?30 sentabr 15:20O‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdiO‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdi29 sentabr 10:2629 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?29 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?28 sentabr 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi