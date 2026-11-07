Shavkat Mirziyoyev tibbiyot xodimlari uchun ulkan imtiyozlarni e’lon qildi

·66·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev tibbiyot xodimlari uchun ulkan imtiyozlarni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini moddiy va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi imtiyozlar paketini e’lon qildi.
  • Xususan, shifokorlar uchun har yili bir martalik bayram puli, oliy ma’lumotli hamshiralarga 1,5 milliondan 2,5 million so‘mgacha ustamalar hamda akkreditatsiyadan o‘tgan muassasalar xodimlariga 10 foizlik qo‘shimcha to‘lovlar joriy etildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini kasb bayrami bilan qutlab, soha vakillarini moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolishini ta’kidladi.

Davlat rahbari o‘z tabrigida shifokorlarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, maoshlarini oshirish hamda ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan keng ko‘lamli yangi qarorlar va imtiyozlar paketini ochiqladi.

Oylik ustamalar va hamshiralarga maxsus to‘lovlar

Tibbiyot xodimlarining malakasi va mehnatiga qarab qator yangi moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlari joriy etildi:

  • Bayram puli: Davlat tibbiyot muassasalari xodimlariga kasb bayrami munosabati bilan har yili mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorida (MHEKM) bir martalik moddiy rag‘bat puli beriladi;

  • Oliy ma’lumotli hamshiralarga ustama: Sohada ilk bor bakalavriatni tamomlagan hamshiralarga 1,5 million so‘m, magistratura bosqichini bitirgan yuqori malakali hamshiralarga esa 2,5 million so‘m miqdorida qo‘shimcha oylik ustama to‘lanadi;

  • Akkreditatsiya bonusi: Milliy akkreditatsiyadan muvaffaqiyatli o‘tgan davlat shifoxonalari va poliklinikalari xodimlariga lavozim maoshining 10 foizi miqdorida doimiy oylik ustama belgilandi.

Ipoteka va kontrakt to‘lovi: Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash paketi

Shifokorlar oilalarini uy-joy va ta’lim bilan ta’minlash bo‘yicha misli ko‘rilmagan chora-tadbirlar kuchga kirdi:

  • Ipotekaning 25 foizi qoplanadi: Har yili sohada faol mehnat qilayotgan 500 nafar tajribali tibbiyot xodimining uy-joy ipotekasi bo‘yicha boshlang‘ich to‘lovining 25 foizi davlat tomonidan to‘lab beriladi;

  • Farzandlarning kontrakt to‘lovi: Kamida 15 yillik mehnat stajiga ega bo‘lgan shifokor va tibbiyot xodimlari farzandlarining oliy ta’limdagi to‘lov-kontrakt mablag‘ining 30 foizi (belgilangan limit doirasida) budjetdan qoplanadi;

  • Bepul yuqori texnologik muolajalar: Tegishli ish stajiga ega xodimlarga davlat hisobidan yuqori texnologik tibbiy xizmatlar va sanatoriylarga bepul imtiyozli yo‘llanmalar ajratiladi.

49 trillion so‘mlik budjet va to‘liq raqamlashtirish

Davlat rahbari sog‘liqni saqlash tizimining infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo‘yicha ko‘rsatkichlarni ham ochiqladi:

  • 7 barobar o‘sish: So‘nggi yillarda tibbiyotga ajratilayotgan yillik mablag‘lar 7 barobarga oshib, 2026 yilda rekord darajadagi 49 trillion so‘mga yetdi;

  • 38 million kishining elektron kartasi: DMED tizimi orqali respublikaning 38 milliondan ortiq aholisining yagona elektron tibbiy kartasi shakllantirildi;

  • Sug‘urta va xalqaro reyestr: Yil oxirigacha davlat tibbiy sug‘urtasi mexanizmlari barcha hududlarda to‘liq joriy etiladi, 2027 yildan boshlab esa tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini xalqaro standartlarga muvofiq yagona davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tizimi ishga tushiriladi.

Shavkat MirziyoyevSog‘liqni saqlash vazirligiTibbiyot xodimlari kuniTibbiy sug‘urta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi27 oktabr 16:22Nega yuzlab o‘zbekistonliklarning Gruziyaga kirishi rad etildi?Nega yuzlab o‘zbekistonliklarning Gruziyaga kirishi rad etildi?2 noyabr 11:42Hokimlarga yangi vazifa: Xususiy klinikalar qurish uchun maxsus yer uchastkalari ajratiladiHokimlarga yangi vazifa: Xususiy klinikalar qurish uchun maxsus yer uchastkalari ajratiladi27 oktabr 16:12Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildi12 sentabr 14:37Ishli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyatIshli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyat1 oktabr 13:04Shavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqidaShavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqida24 sentabr 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi