Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)
Toshkentda O‘zbekiston va Hindiston munosabatlari uchun muhim siyosiy voqea bo‘lib o‘tdi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan O‘zbekistonga keldi va uning Ko‘ksaroy qarorgohida rasmiy kutib olish marosimi tashkil etildi.
Oliy martabali mehmonni O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shaxsan kutib oldi. Tantanali marosimdan so‘ng ikki davlat rahbarlari ishtirokida oliy darajadagi muzokaralar boshlandi.
Ko‘ksaroyda rasmiy kutib olish marosimi o‘tkazildi
Shavkat Mirziyoyev Hindiston bosh vaziri Narendra Modini samimiy qarshi olib, uni shohsupaga taklif qildi.
Marosim davomida ikki mamlakat o‘rtasidagi hurmat va diplomatik munosabatlarni ifodalovchi an’anaviy protokol tadbirlari o‘tkazildi.
Jumladan:
O‘zbekiston va Hindiston davlat bayroqlari ko‘tarildi;
ikki davlat madhiyalari yangradi;
faxriy qorovul saf tortdi;
davlat rahbarlari faxriy qorovul safi oldidan o‘tdi;
rasmiy delegatsiyalar a’zolari bilan tanishuv o‘tkazildi.
Delegatsiyalar a’zolari bilan tanishildi
Tantanali marosimning keyingi qismida O‘zbekiston va Hindiston delegatsiyalari a’zolari davlat rahbarlariga tanishtirildi.
Shundan so‘ng Shavkat Mirziyoyev va Narendra Modi umumiy suratga tushdi.
Biroq tashrifning asosiy siyosiy qismi hali oldinda edi.
Endi asosiy masala — oliy darajadagi muzokaralar
Rasmiy kutib olish marosimi yakunlanganidan keyin O‘zbekiston va Hindiston delegatsiyalari ishtirokida oliy darajadagi muzokaralar boshlandi.
Tomonlar ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikning bugungi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishi kutilmoqda.
Ayniqsa, davlat tashrifi doirasida erishiladigan kelishuvlar va qabul qilinadigan hujjatlar ikki tomonlama munosabatlarning keyingi bosqichi uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Ko‘ksaroydagi tantanali marosim Hindiston bosh vazirining O‘zbekistonga davlat tashrifi rasman yuqori darajada boshlanganini anglatdi.
Tashrifning asosiy ahamiyati nimada?
O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi siyosiy muloqot so‘nggi yillarda faol rivojlanib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, Narendra Modining davlat tashrifi ikki tomonlama aloqalarni yangi mazmun bilan boyitish uchun muhim imkoniyat sifatida qaralmoqda.
Endi e’tibor davlat rahbarlari muzokaralari yakunlari, yangi kelishuvlar va ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikning qaysi yo‘nalishlariga ustuvor ahamiyat berilishiga qaratiladi.
Ko‘ksaroydagi rasmiy kutib olish marosimi yakunlandi, O‘zbekiston–Hindiston muzokaralarining asosiy qismi esa boshlandi.
…