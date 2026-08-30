Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)

·15·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)

Toshkentda O‘zbekiston va Hindiston munosabatlari uchun muhim siyosiy voqea bo‘lib o‘tdi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan O‘zbekistonga keldi va uning Ko‘ksaroy qarorgohida rasmiy kutib olish marosimi tashkil etildi.

Oliy martabali mehmonni O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shaxsan kutib oldi. Tantanali marosimdan so‘ng ikki davlat rahbarlari ishtirokida oliy darajadagi muzokaralar boshlandi.

Ko‘ksaroyda rasmiy kutib olish marosimi o‘tkazildi

Shavkat Mirziyoyev Hindiston bosh vaziri Narendra Modini samimiy qarshi olib, uni shohsupaga taklif qildi.

Marosim davomida ikki mamlakat o‘rtasidagi hurmat va diplomatik munosabatlarni ifodalovchi an’anaviy protokol tadbirlari o‘tkazildi.

Jumladan:

  • O‘zbekiston va Hindiston davlat bayroqlari ko‘tarildi;

  • ikki davlat madhiyalari yangradi;

  • faxriy qorovul saf tortdi;

  • davlat rahbarlari faxriy qorovul safi oldidan o‘tdi;

  • rasmiy delegatsiyalar a’zolari bilan tanishuv o‘tkazildi.

Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)

Delegatsiyalar a’zolari bilan tanishildi

Tantanali marosimning keyingi qismida O‘zbekiston va Hindiston delegatsiyalari a’zolari davlat rahbarlariga tanishtirildi.

Shundan so‘ng Shavkat Mirziyoyev va Narendra Modi umumiy suratga tushdi.

Biroq tashrifning asosiy siyosiy qismi hali oldinda edi.

Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)

Endi asosiy masala — oliy darajadagi muzokaralar

Rasmiy kutib olish marosimi yakunlanganidan keyin O‘zbekiston va Hindiston delegatsiyalari ishtirokida oliy darajadagi muzokaralar boshlandi.

Tomonlar ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikning bugungi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishi kutilmoqda.

Ayniqsa, davlat tashrifi doirasida erishiladigan kelishuvlar va qabul qilinadigan hujjatlar ikki tomonlama munosabatlarning keyingi bosqichi uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Ko‘ksaroydagi tantanali marosim Hindiston bosh vazirining O‘zbekistonga davlat tashrifi rasman yuqori darajada boshlanganini anglatdi.

Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)

Tashrifning asosiy ahamiyati nimada?

O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi siyosiy muloqot so‘nggi yillarda faol rivojlanib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, Narendra Modining davlat tashrifi ikki tomonlama aloqalarni yangi mazmun bilan boyitish uchun muhim imkoniyat sifatida qaralmoqda.

Endi e’tibor davlat rahbarlari muzokaralari yakunlari, yangi kelishuvlar va ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikning qaysi yo‘nalishlariga ustuvor ahamiyat berilishiga qaratiladi.

Ko‘ksaroydagi rasmiy kutib olish marosimi yakunlandi, O‘zbekiston–Hindiston muzokaralarining asosiy qismi esa boshlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiO‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiKecha, 23:38O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiKecha, 23:34Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Kecha, 21:52Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Kecha, 21:50Joze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildiJoze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildiKecha, 18:08Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Kecha, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)