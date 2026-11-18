Toshkent tumanlaridagi yangi prokurorlar kimlar?
Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek, Yakkasaroy, Olmazor, Yashnobod, Chilonzor, Yunusobod, Sergeli va Mirobod tumanlariga yangi prokurorlar tayinlandi. Tayinlovlar Bosh prokurorning tegishli buyruqlari asosida amalga oshirildi, deb xabar beradi Gazeta.
Yangi lavozimlarni egallagan prokurorlar va ularning avvalgi ish joylari quyidagicha:
• Yaxyo Abdurahmonov Abdug‘aniyevich Mirzo Ulug‘bek tumani prokurori etib tayinlandi. U bunga qadar Yunusobod tumani prokurori bo‘lib ishlagan.
• Axror Axunov Ganiyevich Yakkasaroy tumani prokurori bo‘ldi. U avval Olmazor tumani prokurori lavozimida ishlagan.
• Abduraxim Muxiddinov Akramjon o‘g‘li Olmazor tumani prokurori etib tayinlandi. U tayinlovga qadar Bosh prokuraturaning yoqilg‘i-energetika sohasida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi boshlig‘i bo‘lgan.
• Oybek Shamuratov Rajabboy o‘g‘li Yashnobod tumani prokurori lavozimini egalladi. U bungacha Qoraqalpog‘iston Respublikasi prokurorining birinchi o‘rinbosari bo‘lib ishlagan.
• Sarvar Bazarov Tuxtamurodovich Chilonzor tumani prokurori etib tayinlandi. U avval Samarqand viloyati prokurorining birinchi o‘rinbosari lavozimida ishlagan.
• Ibroxim Rasulov Asatovich Yunusobod tumani prokurori bo‘ldi. U tayinlovga qadar Buxoro viloyati prokurorining o‘rinbosari bo‘lgan.
• Sirojiddin Fayziyev Bo‘riyevich Sergeli tumani prokurori etib tayinlandi. U avval Qashqadaryo viloyati prokurorining birinchi o‘rinbosari lavozimida ishlagan.
• Kobiljon Axmadjanov Numonovich Mirobod tumani prokurori bo‘ldi. U bunga qadar Namangan viloyati prokurorining o‘rinbosari bo‘lib ishlagan.
Shuningdek, avvalroq Nilufar Allabergenova Toshkent shahri prokurorining o‘rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…