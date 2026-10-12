Botir Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandi

·4·O‘zbekiston
Botir Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandi

O‘zbekiston xavfsizlik va huquq-tartibot organlari tizimida ko‘p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan, jamoatchilik orasida «Temir Botir» nomi bilan tanilgan Botir Bahromovich Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandi.

Fuqarolik va harbiy prokuratura, majburiy ijro, favqulodda vaziyatlar hamda ichki ishlar tizimlarida eng yuqori pog‘onalarni bosib o‘tgan ushbu universal rahbarning Mudofaa vazirligiga kelishi harbiy tuzilmalarni isloh qilishda yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda.

«Universal kadr»: Botir Qudratxo‘jayev bosib o‘tgan betakror xizmat yo‘li

Mudofaa sohasining yangi rahbari faoliyati davomida davlat apparatining eng murakkab va mas’uliyatli nuqtalarida benuqson tajriba to‘plagan:

  • Viloyatlar va poytaxt prokuraturasi rahbari: 2014–2016 yillarda Surxondaryo viloyati prokurori, 2016–2017 yillarda Toshkent shahar prokurori, 2020–2022 yillarda esa Xorazm viloyati prokurori sifatida qonun ustuvorligini ta’minlashga boshchilik qilgan;

  • MIB tizimining ilk drayveri: 2017–2020 yillarda Bosh prokuratura huzuridagi yangi tashkil etilgan Majburiy ijro byurosi (MIB) direktori lavozimida xizmat qilgan;

  • Harbiy sohaga qadam: 2022–2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o‘rinbosari – Harbiy prokuror sifatida qurolli kuchlar intizomi va tizimini ichkaridan chuqur o‘rgangan;

  • Vazirlik mas’uliyati: 2025–2026 yillarda Favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimida faoliyat ko‘rsatgan;

  • Tezkor-qidiruv bo‘g‘ini rahbari: 2026 yil 28 yanvardan boshlab Ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari – Tezkor-qidiruv departamenti boshlig‘i vazifasini bajarib kelayotgan edi.

Barcha xavfsizlik tuzilmalarini boshqargan noyob rahbar

Fuqarolik va Harbiy prokuratura, MIB, FVV, IIV tizimlarining barchasida yuqori lavozimlarda ishlab, endilikda mamlakat Mudofaa vazirligiga rahbar etib tayinlanish milliy kadrlar tarixida kamdan-kam uchraydigan voqelikdir.

Qat’iyatli boshqaruv uslubi va murosasiz intizomi bilan ajralib turuvchi yangi vazirning mazkur lavozimga kelishi milliy armiya salohiyatini, tezkor boshqaruvni va qo‘shinlar jangovar shayligini yanada yuqori darajaga ko‘tarishi kutilmoqda.

Botir Qudratxo‘jayevTemir BotirO‘zbekiston Mudofaa vaziriMudofaa vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda mudofaa vaziri o‘zgardi: Shuhrat Xolmuhammedov lavozimidan ozod etildiO‘zbekistonda mudofaa vaziri o‘zgardi: Shuhrat Xolmuhammedov lavozimidan ozod etildiBugun 23:25Erkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandiErkinjon Turdimov Ta’lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tasdiqlandi9 oktabr 19:38O‘zbekistonda harbiy prokuror lavozimiga yangi tayinlov bo‘ldiO‘zbekistonda harbiy prokuror lavozimiga yangi tayinlov bo‘ldi19 may 19:56Sirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradiSirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradiBugun 23:30Erkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonotErkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonotBugun 22:072027 yilda Ramazon va Qurbon hayiti qaysi kunlarga to‘g‘ri keladi?2027 yilda Ramazon va Qurbon hayiti qaysi kunlarga to‘g‘ri keladi?Bugun 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)