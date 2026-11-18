Holand 90+5-daqiqada Norvegiyani qutqardi: Portugaliya Uelsda gollar shousini ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Holand 90+5-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, Norvegiyaga Daniya ustidan 3:2 hisobidagi g‘alaba va pley-off yo‘llanmasini taqdim etdi.
- Portugaliya terma jamoasi ham Uels maydonida kechgan bahsda 3:2 hisobida zafar quchdi.
- Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra, Portugaliya 15 ochko bilan birinchi, Daniya 10 ochko bilan ikkinchi, Norvegiya 7 ochko bilan uchinchi va Uels 3 ochko bilan to‘rtinchi o‘rinni egalladi.
Millatlar ligasida guruh bosqichining so‘nggi uchrashuvlari muxlislarga haqiqiy futbol dramasini taqdim etdi. Norvegiya Daniyaga qarshi Skandinaviya derbisida ikki marta ortda borayotganiga qaramay, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Erling Holand esa 90+5-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, jamoasiga pley-off yo‘llanmasini olib berdi. Portugaliya ham Uels maydonida oson bo‘lmagan bahsda g‘alaba qozondi.
Holandning so‘nggi daqiqadagi zarbasi Norvegiyaga pley-off yo‘llanmasini berdi
Kunning eng keskin uchrashuvi Daniya va Norvegiya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. Skandinaviya derbisi nafaqat prinsipial raqobat, balki pley-off taqdiri hal bo‘ladigan muhim bellashuvga ham aylandi.
Daniyaliklar uchrashuvni juda ishonchli boshladi. Rasmus Hoylund 11-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, oradan uch daqiqa o‘tib Per-Emil Hyoyberg farqni ikkitaga yetkazdi. Norvegiya uchun vaziyat ancha murakkablashdi.
Biroq mehmonlar taslim bo‘lishni istamadi. 37-daqiqada Erling Holand jamoasining umidini saqlab qoldi — 2:1.
Ikkinchi bo‘limda Norvegiya hisobni tenglashtirish uchun bor kuchini ishga soldi. Ularning sa’y-harakatlari 83-daqiqada samara berdi: Martin Edegor muhim golni kiritib, tabloda muvozanatni tikladi.
Ammo uchrashuvning eng dramatik lahzalari hali oldinda edi. Asosiy vaqtga qo‘shib berilgan 90+5-daqiqada Norvegiya penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Mas’uliyatni Erling Holand o‘z zimmasiga oldi va imkoniyatni qo‘ldan boy bermadi.
Holandning aniq zarbasi Norvegiyaga 3:2 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi. Eng muhimi, bu gol jamoaga pley-off yo‘llanmasini ham olib keldi. Daniyaliklar esa so‘nggi daqiqalardagi dramadan keyin muhim ochkolarni boy berishdi.
Daniya — Norvegiya — 2:3
Gollar: Hoylund (11), Hyoyberg (14) — Holand (37, 90+5 — penalti), Edegor (83).
Portugaliya Uelsda besh golli trillerda g‘alaba qozondi
Portugaliya terma jamoasi ham guruh bosqichining so‘nggi uchrashuvida muxlislarga hayajonli bellashuv taqdim etdi. Jorje Jezush shogirdlari Uels mehmoni bo‘lib, raqibini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
Uchrashuvdagi gollar hisobi 11-daqiqada ochildi. Brunu Fernandesh Portugaliyani oldinga olib chiqdi. Biroq mezbonlar tezda javob qaytardi: 13-daqiqada Devid Bruks hisobni tenglashtirdi.
40-daqiqada Tomas Uelsni oldinga olib chiqdi. Shu tariqa birinchi bo‘limning katta qismi mezbonlar ustunligida o‘tdi. Ammo tanaffusga yaqin Portugaliya yana bir bor zarba berdi: 43-daqiqada Pedru Netu hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.
Ikkinchi bo‘limda esa g‘alaba goli muallifi aniqlandi. 70-daqiqada Forbs Portugaliyaning uchinchi golini kiritib, jamoasiga muhim ustunlikni taqdim etdi.
Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Netu chetlatildi va Portugaliya o‘yinning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘ldi. Uels futbolchilari son jihatidan ustunlikdan foydalanib, hisobni tenglashtirishga urindi. Biroq portugaliyaliklar g‘alabani saqlab qolishdi.
Uels — Portugaliya — 2:3
Gollar: Bruks (13), Tomas (40) — Fernandesh (11), Netu (43), Forbs (70).
Millatlar ligasidagi natijalar
Uchrashuv
Hisob
Uels — Portugaliya
2:3
Daniya — Norvegiya
2:3
Guruh bosqichi qanday yakunlandi?
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Portugaliya 15 ochko bilan guruhda birinchi o‘rinni egallagan. Daniya 10 ochko bilan ikkinchi, Norvegiya esa 7 ochko bilan uchinchi bo‘lgan. Uels uch ochko bilan to‘rtinchi pog‘onadan joy olgan.
Portugaliya guruh bosqichini g‘alaba bilan yakunlagan bo‘lsa, Norvegiya uchun hal qiluvchi lahza Holandning so‘nggi daqiqadagi penaltisi bo‘ldi. Daniya esa ikki gollik ustunlikni saqlab qola olmagani uchun afsuslanishiga to‘g‘ri keladi.
Shu tariqa, Millatlar ligasining ushbu turi ikki dramatik g‘alaba bilan esda qoldi. Ayniqsa, Holandning 90+5-daqiqadagi goli futbolda oxirgi hushtak chalinmaguncha hech narsa hal bo‘lmasligini yana bir bor isbotladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…