Abduqodir Husanovning yo‘li Markaziy Osiyo uchun katta namuna
Qirg‘izistonning Manas shahrida joylashgan “Barselona” akademiyasining texnik direktori, Andorra terma jamoasi sobiq futbolchisi Aleks Roka o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov haqida iliq va tahliliy fikrlar bildirdi. U Eurasia Football nashriga bergan intervyusida Husanovning salohiyati, “Manchester Siti”dagi o‘sishi va kelajakda yanada yuqori darajaga chiqish imkoniyatlari haqida gapirdi.
Suhbat davomida Rokadan Abduqodir Husanovning Xosep Gvardiola bilan ishlaganidan keyin “Barselona”ga o‘tishi ehtimoli haqida so‘raldi. “Barselona” tizimida faoliyat yuritgan mutaxassis bu savolga javob berar ekan, avvalo Pep Gvardiolaning futboldagi o‘rniga alohida to‘xtaldi.
Uning ta’kidlashicha, Xosep Gvardiola zamonaviy futbolni o‘zgartirgan murabbiylardan biri hisoblanadi. U “Barselona”da o‘yin haqidagi tasavvurni butunlay yangi darajaga olib chiqqan, keyin esa bu falsafani boshqa klublarda ham davom ettirgan.
“Men uchun Xosep Gvardiola — futbolni o‘zgartirgan murabbiy. U “Barselona”da o‘yin haqidagi tushunchani o‘zgartirdi, keyin esa boshqa klublarda ham bu ishni davom ettirdi. Uning jamoalari eng yuqori darajada futbol o‘ynaydi”, — dedi Roka.
Mutaxassisning fikricha, Abduqodir Husanovda bunday yuqori darajadagi futbol uchun zarur bo‘lgan bir qator muhim sifatlar mavjud. U kuchli, tezkor, bo‘sh hududlarda to‘g‘ri harakat qila oladi va bosim ostida ham o‘ynash qobiliyatiga ega.
“Husanovda bunday futbol uchun ahamiyatli va kerakli bo‘lgan sifatlar bor. U kuchli, tezkor, bo‘sh hududlarda yaxshi harakat qiladi va bosim ostida ham o‘ynay oladi. Zamonaviy markaziy himoyachi uchun bu juda muhim”, — deya ta’kidladi u.
Bu baho Abduqodir Husanov uchun juda katta e’tirof. Chunki bugungi futbolda markaziy himoyachi faqat to‘pni qaytaruvchi yoki raqib hujumchisini to‘xtatuvchi o‘yinchi emas. U o‘yinni boshlaydi, birinchi pasni beradi, pressing ostida to‘g‘ri qaror qabul qiladi va jamoaning umumiy tuzilishini tushunishi kerak.
Roka “Manchester Siti”da raqobat juda yuqori ekanini ham alohida qayd etdi. Uning fikricha, bu klub dunyoning eng yaxshi jamoalaridan biri bo‘lib, u yerdagi talablar oddiy emas. Har bir futbolchi doim yuqori tezlik, katta bosim va keskin raqobat ichida yashaydi.
“Biroq “Manchester Siti” — dunyodagi eng yaxshi klublardan biri. U yerda raqobat juda yuqori, tezlik juda katta va talablar nihoyatda qattiq. Futbolchiga vaqt, moslashish va psixologik barqarorlik kerak bo‘ladi. Unda sifatlar bor. Endi asosiy masala — bu jarayondan qanday o‘tishidir”, — dedi mutaxassis.
Bu fikr juda muhim. Husanovda tabiiy sifatlar bor, ammo katta klubda muvaffaqiyat qozonish uchun faqat iste’dod yetarli emas. Moslashish, ruhiy barqarorlik, taktik savod va har kuni o‘zini isbotlashga tayyorlik ham kerak. “Siti”da “bir marta yaxshi o‘ynadim” degan rejim ishlamaydi — bu yerda har kuni imtihon.
Suhbatda Abduqodir Husanovning faoliyat yo‘li ham tilga olindi. O‘zbekistonda uning yo‘li oson bo‘lmagani, darhol asosiy tarkibdan joy ololmagani, sog‘liq bilan bog‘liq qiyinchiliklarni boshdan kechirgani, keyin Belarus, Fransiya va Angliyagacha yetib borgani haqida so‘raldi.
Roka buni butun mintaqa uchun katta namuna deb baholadi. Uning fikricha, agar O‘zbekistondan chiqqan futbolchi shunday yo‘lni bosib o‘ta olsa, demak Markaziy Osiyodagi boshqa iqtidorlar uchun ham eshiklar ochilishi mumkin.
“Ha, va bu butun mintaqa uchun yaxshi namuna. Agar O‘zbekistondan chiqqan futbolchi shunday yo‘lni bosib o‘tsa, demak boshqalar ham imkoniyat olishi mumkin. Balki skautlar Markaziy Osiyoga yanada ko‘proq e’tibor qarata boshlaydi”, — dedi u.
Bu so‘zlar o‘zbek futboli uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki Husanovning yo‘li faqat bitta futbolchining shaxsiy muvaffaqiyati emas. Bu — mintaqadagi iqtidorlarga ishonch ortishi, skautlar nigohining Markaziy Osiyoga qaratilishi va o‘zbek futbolchilari uchun yangi imkoniyatlar paydo bo‘lishi mumkinligini anglatadi.
Biroq Roka yana bir muhim jihatni unutmadi. Uning ta’kidlashicha, yuqori darajada tezkor va kuchli bo‘lishning o‘zi yetarli emas. Katta futbolda o‘yinni tushunish, vaziyatlarni oldindan o‘qish va bosim ostida to‘g‘ri qaror qabul qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega.
“Bunday darajada kuchli va tezkor bo‘lishning o‘zi yetarli emas. O‘yinni tushunish, vaziyatlarni o‘qish va bosim ostida to‘g‘ri qaror qabul qilish ham kerak”, — dedi Roka.
Mutaxassis Gvardiola tizimida markaziy himoyachining roli butunlay boshqacha ekanini ham tushuntirdi. Pep futbolida himoyachi shunchaki raqibdan to‘pni olib qo‘yadigan futbolchi emas. U hujumlarni boshlaydi, pressingdan chiqishda ishtirok etadi va jamoa tuzilishini to‘liq his qilishi kerak.
“Gvardiola tizimida markaziy himoyachi — bu shunchaki to‘pni tortib oladigan futbolchi emas. U hujumlarni boshlaydi, pressing ostida harakat qiladi va jamoa tuzilishini yaxshi tushunadi. Agar Husanov shu sifatlarni yanada rivojlantira olsa, u yanada kuchli futbolchiga aylanadi”, — deya qo‘shimcha qildi u.
Bu Abduqodir uchun aniq yo‘nalish. Uning jismoniy kuchi va tezligi allaqachon e’tirof etilmoqda. Endi esa asosiy o‘sish nuqtasi — taktik yetuklik, o‘yinni oldindan o‘qish, to‘p bilan qaror qabul qilish va bosim ostida xotirjam harakat qilishda bo‘ladi.
Roka “Barselona” va Gvardiola falsafasi uchun Husanov kabi futbolchi foydali bo‘lishi mumkinligini ham tasdiqladi. Uning fikricha, Pep futbolida o‘yinni tushunish, qaror qabul qilish tezligi, to‘p bilan muomala qilish, tana holati va maydondagi bo‘sh hududlarni nazorat qilish juda muhim.
“Agar futbolchi shu jihatlarda o‘ssa, u yanada kuchliroq bo‘ladi. Husanovda buning uchun yaxshi asos bor. Qolgani esa mehnat, vaqt va moslashishga bog‘liq”, — dedi mutaxassis.
Eslatib o‘tamiz, Abduqodir Husanov yakunlangan mavsumda “Manchester Siti”da asosiy figuralardan biriga aylandi. Mavsumni zaxira o‘yinchisi maqomida boshlagan o‘zbekistonlik legioner avvaliga o‘ng qanot himoyasida harakat qildi. Keyinroq esa o‘zining asosiy pozitsiyasi — markaziy himoyaga qaytib, “Siti” mudofaa chizig‘ini ishonchli boshqardi.
Barcha turnirlarda jami 37 ta uchrashuvda ishtirok etgan Husanov mavsum davomida Angliya ligasi kubogi va Angliya kubogini qo‘lga kiritdi. Bu natija uning Yevropadagi ilk yirik muvaffaqiyatlaridan biri bo‘ldi va o‘zbek futboli tarixida alohida o‘rin egalladi.
Abduqodir Husanovning yo‘li haqiqatan ham katta hikoyaga aylanmoqda. U O‘zbekistondan chiqdi, qiyinchiliklarni ko‘rdi, turli chempionatlarda toblandi va nihoyat dunyoning eng kuchli klublaridan birigacha yetib bordi. Endi esa u faqat o‘z faoliyati uchun emas, balki butun Markaziy Osiyo futbolining imiji uchun ham muhim figuraga aylanmoqda.
Rokaning fikrlari bir narsani aniq ko‘rsatadi: Husanovda katta futbol uchun kerakli asos bor. Ammo bu asosni yulduzlik darajasiga olib chiqish uchun mehnat, vaqt, sabr va Gvardiola talablariga moslashish kerak. Agar u shu jarayondan to‘g‘ri o‘tsa, o‘zbek futbolida yanada kattaroq tarix yozilishi mumkin.
…