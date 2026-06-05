Tomas Tuxel Jud Bellingem va Harri Keynni zaxiraga oʻtkazib qoʻyishi mumkin

·87·Sport
Tomas Tuxel Jud Bellingem va Harri Keynni zaxiraga oʻtkazib qoʻyishi mumkin

Angliya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Niki Batt Jud Bellingemni ogohlantirib, yangi bosh murabbiy Tomas Tuxel boʻlajak Jahon chempionatida futbolchilarning obroʻ-eʼtiboriga qarab oʻtirmasligini taʼkidladi. Battning fikricha, Aston Villa yulduzi Morgan Rojers oʻzining oʻzgacha oʻyin uslubi bilan Bellingham va Harri Keyn kabi superyulduzlarni ortda qoldirib ketishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq futbolchi 2026-yilgi mundialda Tomas Tuxel yomon sport formasida boʻlgan yulduzlarni tarkibdan chetlatishda ikkilanib oʻtirmasligini daʼvo qilmoqda. Agar Real Madrid yarim himoyachisi turnir boshida oʻz oʻyinini topa olmasa, Morgan Rojers asosiy tarkibda uning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Bellingham ushbu musobaqaga jarohatlar bilan bogʻliq qiyin mavsumdan soʻng yetib keladi.

Morgan Rojers esa Aston Villa safida ajoyib mavsumni oʻtkazib, jamoasining Yevropa ligasi gʻolibligiga va Angliya Premer-ligasida toʻrtinchi oʻrinni egallashiga katta hissa qoʻshdi. 23 yoshli futbolchi barcha musobaqalarda 13 ta gol va 11 ta assist qayd etdi. Uning terma jamoadagi nufuzi ham oshib bormoqda va u Tuxel jamoasining asosiy kashfiyotiga aylanishi mumkin.

Niki Batt Paddy Power nashriga bergan intervyusida Rojersning taktik ustunliklarini alohida qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Harri Keyn, Deklan Rays, Bukayo Saka va Jud Bellingem asosiy yulduzlar boʻlsa-da, aynan Rojers turnirning eng yorqin oʻyinchisiga aylanishi ehtimoli yuqori. Ayniqsa, raqiblar himoyada zich oʻynaganida, uning jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllaydigan zarbalari qoʻl kelishi mumkin.

Tomas TuxelJud BellingemReal MadridAngliyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi