"Navbahor" va "Ayaks" o‘rtasida tarixiy hamkorlik shartnomasi imzolandi
O‘zbekiston futbolida, xususan, Namanganning “Navbahor” klubi hayotida uzoq yillar davomida tilga olinadigan, mahalliy muxlislar uchun o‘ta yoqimli va tarixiy voqelik sodir bo‘ldi. Lochinlar yurti vakillari jahon futbolida iqtidorlarni kashf etish va kuchli akademiya tizimini yaratish bo‘yicha tengsiz hisoblangan Niderlandiyaning mashhur “Ayaks” klubi bilan keng qamrovli xalqaro hamkorlik loyihasiga start berdi.
Ikki tomon o‘rtasida rasmiylashtirilgan ushbu strategik shartnomaga muvofiq, Amsterdam grandi “Navbahor” futbol akademiyasini zamon talablari asosida rivojlantirish, uning faoliyatini xalqaro andozalarga moslash va muvofiqlashtirish ishlarida yaqindan ko‘mak beradi. Eng muhimi, Namangandagi yosh futbolchilarni tarbiyalash jarayoni butun dunyoga mashhur “Ayaks” maktabining futbol falsafasi hamda sinovdan o‘tgan maxsus metodologiyasi asosida olib boriladi.
Oliy maqsad: Yurtimizdagi eng kuchli akademiyani barpo etish
Mazkur yirik loyiha va sheriklik kelishuvi “Navbahor” jamoasining nafaqat vodiyda, balki butun O‘zbekiston miqyosida eng zamonaviy, kuchli va mahsuldor futbol akademiyalaridan birini yaratish yo‘lidagi ezgu maqsadlariga poydevor bo‘lib xizmat qiladi.
Klub vitse-prezidenti Akram Dedabayev ushbu tarixiy kelishuvga munosabat bildirar ekan, mazkur qadamni nafaqat Namangan, balki butun Markaziy Osiyo futboli uchun yangi davrni boshlab beruvchi ulkan yutuq sifatida baholadi:
«Bizning klub va ko‘p millionli ishqibozlarimiz uchun jahon futbolining afsonasi bo‘lmish “Ayaks” bilan bunday shartnomani imzolash ulkan faxr va sharafdir. Amsterdamliklarning o‘n yillar davomida o‘z samarasini berib kelayotgan mashhur metodologiyasi hamda ularning O‘zbekistonda sportni yangi bosqichga olib chiqishga bo‘lgan yuksak e’tibori bizga beqiyos imkoniyatlar eshigini ochadi».
Global tarmoq: Namangan klubi dunyo xaritasida
“Ayaks” klubining futbol direktori Mariyn Beuker ham ushbu loyihaga to‘xtalib, o‘zbek klubi bilan sheriklik Amsterdam vakillarining xalqaro maydondagi nufuzi va ta’sirini yanada kengaytirishda muhim va strategik bosqich bo‘lishini ta’kidlab o‘tdi.
E’tiborli jihati shundaki, mazkur hamkorlik doirasida “Ayaks” o‘z atrofida birlashtirgan nufuzli xalqaro klublar tarmog‘iga endilikda O‘zbekiston vakilini ham rasman qo‘shdi. Quyidagi jadval orqali “Navbahor” jamoasi qaysi mamlakatlardagi kuchli tizim bilan yagona global tarmoqqa birlashganini ko‘rishingiz mumkin:
Tarmoqqa a’zo asosiy davlatlar
Hamkorlikning bosh yo‘nalishi
Ispaniya, Italiya, Avstriya, Gretsiya
Yevropa tajribasini integratsiya qilish
Yaponiya, BAA, O‘zbekiston ("Navbahor")
Osiyo qit’asida iqtidorlarni izlab topish
Meksika
Okean orti futboli bilan tajriba almashish
Zamin sharhi: "Paxtakor" va "Nasaf" akademiyalari yurtimizda yetakchilik qilayotgan bir paytda, "Navbahor"ning "Ayaks" bilan hamkorlikka kirishishi namanganlik muxlislar uchun haqiqiy bayramdir. Kroyf maktabining havosi Namanganga kirib kelsa, yaqin yillarda terma jamoalarimiz uchun yangi yulduzlar mana shu vohadan yetishib chiqishi shubhasiz.
Namanganning "Lochinlari" hayotidagi eng so‘nggi yangiliklar, mahalliy futbolimiz kundaligi va xalqaro maydondagi eng shov-shuvli hamkorlik loyihalarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…