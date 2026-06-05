"Navbahor" va "Ayaks" o‘rtasida tarixiy hamkorlik shartnomasi imzolandi

·52·Sport
"Navbahor" va "Ayaks" o‘rtasida tarixiy hamkorlik shartnomasi imzolandi

O‘zbekiston futbolida, xususan, Namanganning “Navbahor” klubi hayotida uzoq yillar davomida tilga olinadigan, mahalliy muxlislar uchun o‘ta yoqimli va tarixiy voqelik sodir bo‘ldi. Lochinlar yurti vakillari jahon futbolida iqtidorlarni kashf etish va kuchli akademiya tizimini yaratish bo‘yicha tengsiz hisoblangan Niderlandiyaning mashhur “Ayaks” klubi bilan keng qamrovli xalqaro hamkorlik loyihasiga start berdi.

Ikki tomon o‘rtasida rasmiylashtirilgan ushbu strategik shartnomaga muvofiq, Amsterdam grandi “Navbahor” futbol akademiyasini zamon talablari asosida rivojlantirish, uning faoliyatini xalqaro andozalarga moslash va muvofiqlashtirish ishlarida yaqindan ko‘mak beradi. Eng muhimi, Namangandagi yosh futbolchilarni tarbiyalash jarayoni butun dunyoga mashhur “Ayaks” maktabining futbol falsafasi hamda sinovdan o‘tgan maxsus metodologiyasi asosida olib boriladi.

Oliy maqsad: Yurtimizdagi eng kuchli akademiyani barpo etish

Mazkur yirik loyiha va sheriklik kelishuvi “Navbahor” jamoasining nafaqat vodiyda, balki butun O‘zbekiston miqyosida eng zamonaviy, kuchli va mahsuldor futbol akademiyalaridan birini yaratish yo‘lidagi ezgu maqsadlariga poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

"Navbahor" va "Ayaks" o‘rtasida tarixiy hamkorlik shartnomasi imzolandi

Klub vitse-prezidenti Akram Dedabayev ushbu tarixiy kelishuvga munosabat bildirar ekan, mazkur qadamni nafaqat Namangan, balki butun Markaziy Osiyo futboli uchun yangi davrni boshlab beruvchi ulkan yutuq sifatida baholadi:

«Bizning klub va ko‘p millionli ishqibozlarimiz uchun jahon futbolining afsonasi bo‘lmish “Ayaks” bilan bunday shartnomani imzolash ulkan faxr va sharafdir. Amsterdamliklarning o‘n yillar davomida o‘z samarasini berib kelayotgan mashhur metodologiyasi hamda ularning O‘zbekistonda sportni yangi bosqichga olib chiqishga bo‘lgan yuksak e’tibori bizga beqiyos imkoniyatlar eshigini ochadi».

Global tarmoq: Namangan klubi dunyo xaritasida

“Ayaks” klubining futbol direktori Mariyn Beuker ham ushbu loyihaga to‘xtalib, o‘zbek klubi bilan sheriklik Amsterdam vakillarining xalqaro maydondagi nufuzi va ta’sirini yanada kengaytirishda muhim va strategik bosqich bo‘lishini ta’kidlab o‘tdi.

E’tiborli jihati shundaki, mazkur hamkorlik doirasida “Ayaks” o‘z atrofida birlashtirgan nufuzli xalqaro klublar tarmog‘iga endilikda O‘zbekiston vakilini ham rasman qo‘shdi. Quyidagi jadval orqali “Navbahor” jamoasi qaysi mamlakatlardagi kuchli tizim bilan yagona global tarmoqqa birlashganini ko‘rishingiz mumkin:

Tarmoqqa a’zo asosiy davlatlar

Hamkorlikning bosh yo‘nalishi

Ispaniya, Italiya, Avstriya, Gretsiya

Yevropa tajribasini integratsiya qilish

Yaponiya, BAA, O‘zbekiston ("Navbahor")

Osiyo qit’asida iqtidorlarni izlab topish

Meksika

Okean orti futboli bilan tajriba almashish

Zamin sharhi: "Paxtakor" va "Nasaf" akademiyalari yurtimizda yetakchilik qilayotgan bir paytda, "Navbahor"ning "Ayaks" bilan hamkorlikka kirishishi namanganlik muxlislar uchun haqiqiy bayramdir. Kroyf maktabining havosi Namanganga kirib kelsa, yaqin yillarda terma jamoalarimiz uchun yangi yulduzlar mana shu vohadan yetishib chiqishi shubhasiz.

Namanganning "Lochinlari" hayotidagi eng so‘nggi yangiliklar, mahalliy futbolimiz kundaligi va xalqaro maydondagi eng shov-shuvli hamkorlik loyihalarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

NavbahorAjaxNamanganOʻzbekistonAkram Dedabayev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi