"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...

·428·Sport
"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...

Yevropa futbolida transfer oynasi rasman ochilish arafasida turgan bir paytda, Angliya va Ispaniya grandlari o‘rtasida yirik kelishuv pishib yetilmoqda. Fransiya milliy terma jamoasi hamda Madridning “Real” klubi tayanch yarimhimoyachisi Orelen Chuameni faoliyatida keskin burilish yasab, La Ligani dunyoning eng shiddatli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasiga (APL) alishtirishi mumkin.

Britaniyaning nufuzli “The Times” nashri jurnalistlari tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, Manchesterning “Manchester Yunayted” klubi anchadan buyon ushbu mahoratli xavbekning xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirib kelmoqda va uni transfer qilish bo‘yicha faol harakatlarni boshlab yuborgan.

"Old Trafford"da yangi markaz va Ederson kelishuvi

“Qizil iblislar” kelasi mavsumda mashhur "Old Trafford" stadioni markazini tubdan yangilashni va mustahkam tayanch zonasini shakllantirishni maqsad qilgan. Shu sababli ingliz klubi nafaqat Chuameni, balki yana bir kuchli ijrochini tarkibga qo‘shib olish arafasida turibdi:

  • Ederson transferi hal bo‘ldi: "Manchester Yunayted" Bergamoning “Atalanta” klubi vakili bo‘lgan braziliyalik yarimhimoyachi Edersonning o‘tishini deyarli to‘liq hal qilib bo‘lgan.

  • Dahshatli juftlik rejasi: Agar Manchester klubi rahbariyati Orelen Chuameni transferini ham muvaffaqiyatli yakunlay olsa, yangi mavsumda APLda eng kuchli yarimhimoya tandemlaridan biri yaratiladi.

Chuamenining Madriddagi statistikasi va shartnomasi

Madridning “Real” klubi fransiyalik olmosni osonlikcha qo‘yvorishni istamasligi tabiiy, chunki u jamoaning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Quyidagi jadvalda futbolchining ayni damdagi moliyaviy va sport ko‘rsatkichlari aks etgan:

Ko‘rsatkichlar turi

Futbolchining joriy holati va raqamlari

Mavsumdagi umumiy o‘yinlari

Barcha musobaqalarda jami 49 ta uchrashuv

Sermahsullik ko‘rsatkichi

Raqiblar darvozasiga 2 ta gol va 2 ta golli uzatma

Amaldagi shartnoma muddati

"Qirollik klubi" bilan 2028 yilga qadar mo‘ljallangan

Bozor qiymati (Transfermarkt)

Ayni paytdagi aktual bahosi 75 million yevro

Nisbatan uzoq muddatli shartnoma va futbolchining Transfermarkt portalidagi yuqori bahosi "Manchester Yunayted"dan juda katta moliyaviy xarajat talab qilishini ko‘rsatmoqda.

Zamin sharhi: "Real Madrid" tarkibida raqobat o‘ta kuchayib ketgani hech kimga sir emas. Chuameni Madridda muhim o‘yinchi bo‘lsa-da, APLning jozibasi va "Manchester Yunayted"da mutlaq yetakchiga aylanish imkoniyati fransiyalik yulduzni qiziqtirib qo‘ygan bo‘lishi mumkin. Agar u Ederson bilan birgalikda "MYU" markazini band etsa, ingliz klubi nihoyat o‘z inqiroziga chek qo‘yib, chempionlik poygasiga qayta oladi. Tez orada bu transfer epopeyasi qanday yakunlanishini bilib olamiz.

Yevropa transfer bozoridagi eng qaynoq insaydlar, Angliya Premer-ligasidagi kutilayotgan mega-kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eksklyuziv tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Manchester UnitedRealAurélien TchouaméniEdersonAtalanta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Kecha, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi