"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...
Yevropa futbolida transfer oynasi rasman ochilish arafasida turgan bir paytda, Angliya va Ispaniya grandlari o‘rtasida yirik kelishuv pishib yetilmoqda. Fransiya milliy terma jamoasi hamda Madridning “Real” klubi tayanch yarimhimoyachisi Orelen Chuameni faoliyatida keskin burilish yasab, La Ligani dunyoning eng shiddatli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasiga (APL) alishtirishi mumkin.
Britaniyaning nufuzli “The Times” nashri jurnalistlari tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, Manchesterning “Manchester Yunayted” klubi anchadan buyon ushbu mahoratli xavbekning xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirib kelmoqda va uni transfer qilish bo‘yicha faol harakatlarni boshlab yuborgan.
"Old Trafford"da yangi markaz va Ederson kelishuvi
“Qizil iblislar” kelasi mavsumda mashhur "Old Trafford" stadioni markazini tubdan yangilashni va mustahkam tayanch zonasini shakllantirishni maqsad qilgan. Shu sababli ingliz klubi nafaqat Chuameni, balki yana bir kuchli ijrochini tarkibga qo‘shib olish arafasida turibdi:
Ederson transferi hal bo‘ldi: "Manchester Yunayted" Bergamoning “Atalanta” klubi vakili bo‘lgan braziliyalik yarimhimoyachi Edersonning o‘tishini deyarli to‘liq hal qilib bo‘lgan.
Dahshatli juftlik rejasi: Agar Manchester klubi rahbariyati Orelen Chuameni transferini ham muvaffaqiyatli yakunlay olsa, yangi mavsumda APLda eng kuchli yarimhimoya tandemlaridan biri yaratiladi.
Chuamenining Madriddagi statistikasi va shartnomasi
Madridning “Real” klubi fransiyalik olmosni osonlikcha qo‘yvorishni istamasligi tabiiy, chunki u jamoaning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Quyidagi jadvalda futbolchining ayni damdagi moliyaviy va sport ko‘rsatkichlari aks etgan:
Ko‘rsatkichlar turi
Futbolchining joriy holati va raqamlari
Mavsumdagi umumiy o‘yinlari
Barcha musobaqalarda jami 49 ta uchrashuv
Sermahsullik ko‘rsatkichi
Raqiblar darvozasiga 2 ta gol va 2 ta golli uzatma
Amaldagi shartnoma muddati
"Qirollik klubi" bilan 2028 yilga qadar mo‘ljallangan
Bozor qiymati (Transfermarkt)
Ayni paytdagi aktual bahosi 75 million yevro
Nisbatan uzoq muddatli shartnoma va futbolchining Transfermarkt portalidagi yuqori bahosi "Manchester Yunayted"dan juda katta moliyaviy xarajat talab qilishini ko‘rsatmoqda.
Zamin sharhi: "Real Madrid" tarkibida raqobat o‘ta kuchayib ketgani hech kimga sir emas. Chuameni Madridda muhim o‘yinchi bo‘lsa-da, APLning jozibasi va "Manchester Yunayted"da mutlaq yetakchiga aylanish imkoniyati fransiyalik yulduzni qiziqtirib qo‘ygan bo‘lishi mumkin. Agar u Ederson bilan birgalikda "MYU" markazini band etsa, ingliz klubi nihoyat o‘z inqiroziga chek qo‘yib, chempionlik poygasiga qayta oladi. Tez orada bu transfer epopeyasi qanday yakunlanishini bilib olamiz.
Yevropa transfer bozoridagi eng qaynoq insaydlar, Angliya Premer-ligasidagi kutilayotgan mega-kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eksklyuziv tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…