Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotida
Fifa Jahon chempionatidagi O‘zbekiston va Kolumbiya o‘yini nafaqat sport, balki insoniy tuyg‘ular bilan ham yodda qoldi. O‘yin davomida milliy terma jamoamizga muxlislik qilgan kichik Isfandiyorning ko‘z yoshlari butun dunyoni larzaga soldi. Hatto raqib jamoa muxlislari ham bolakayni qo‘llab-quvvatlab, stadionni O‘zbekiston shiorlari bilan yangratishdi. Ushbu ta’sirli voqeadan so‘ng, terma jamoa a’zolari yosh muxlisni Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi mashg‘ulotlar bazasiga taklif qilishdi. Isfandiyorga futbolchilarning imzolari tushirilgan yigirma ikkinchi raqamli libos va Jahon kubogining ramziy maketi sovg‘a qilindi. Bu uchrashuv sportning insonlarni birlashtiruvchi kuchini yana bir bor isbotladi.
FIFA Jahon chempionati doirasida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat maydondagi murosasiz kurash, balki tribunada yuz bergan, millionlab insonlar qalbini larzaga solgan ta’sirli lahzalari bilan ham futbol tarixidan joy oldi.
Dunyo OAVlari diqqat markazidagi ko‘z yoshlar
O‘sha uchrashuv davomida Kolumbiya terma jamoasi gol urganidan keyin, tribunada o‘zimizning milliy terma jamoamizga chin dildan muxlislik qilayotgan yosh bolakay Isfandiyorning xafa bo‘lib, ko‘z yosh to‘kayotgani o‘yin translyatsiyasi kameralariga muhrlangan edi. Bolakayning ushbu samimiy tuyg‘ulari stadiondagi raqib jamoa muxlislarini ham befarq qoldirmadi.
Kolumbiyalik ishqibozlar yosh o‘zbekistonlik muxlisni ovutish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida butun stadionni yangratib «O‘zbekiston, O‘zbekiston» deya hayqira boshlashdi. Bu holat nafaqat stadionda, balki butun dunyo bo‘ylab ijtimoiy tarmoqlarda juda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Muxlislar va ekspertlar ushbu voqeani Jahon chempionatining eng go‘zal, ta’sirli va sport jahonni birlashtirishiga isbot bo‘la oladigan esda qolarli lahzasi sifatida baholashdi.
Terma jamoaning kutilmagan sovg‘asi
Ushbu mashhurlik va xalqaro e’tirofdan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari o‘zlarining eng jajji va sodiq muxlisini unutib qoldirishmadi. Isfandiyor terma jamoaning AQSHdagi mashg‘ulotlar bazasiga taklif etildi.
Taqdim etilgan rasmda ko‘rib turganingizdek, milliy terma jamoamiz futbolchilari va murabbiylar shtabi yosh qahramonni juda katta quvonch bilan kutib olishdi. Mashg‘ulot maydonida tashkil etilgan ushbu uchrashuvda Isfandiyorga futbolchilarning dastxatlari tushirilgan 22-raqamli terma jamoa libosi hamda esdalik uchun Jahon kubogining ramziy maketi sovg‘a qilindi.
Bu kabi uchrashuvlar terma jamoamiz va muxlislar o‘rtasidagi ko‘rinmas mehr rishtalari qanchalik mustahkam ekanligini yana bir bor ko‘rsatib beradi. Kichkina Isfandiyor uchun esa bu voqea umrbod unutilmas va sehrli xotira bo‘lib qolishi shubhasiz.
…