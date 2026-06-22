Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotida

·24·Sport
Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotida
Qisqacha

Fifa Jahon chempionatidagi O‘zbekiston va Kolumbiya o‘yini nafaqat sport, balki insoniy tuyg‘ular bilan ham yodda qoldi. O‘yin davomida milliy terma jamoamizga muxlislik qilgan kichik Isfandiyorning ko‘z yoshlari butun dunyoni larzaga soldi. Hatto raqib jamoa muxlislari ham bolakayni qo‘llab-quvvatlab, stadionni O‘zbekiston shiorlari bilan yangratishdi. Ushbu ta’sirli voqeadan so‘ng, terma jamoa a’zolari yosh muxlisni Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi mashg‘ulotlar bazasiga taklif qilishdi. Isfandiyorga futbolchilarning imzolari tushirilgan yigirma ikkinchi raqamli libos va Jahon kubogining ramziy maketi sovg‘a qilindi. Bu uchrashuv sportning insonlarni birlashtiruvchi kuchini yana bir bor isbotladi.

FIFA Jahon chempionati doirasida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat maydondagi murosasiz kurash, balki tribunada yuz bergan, millionlab insonlar qalbini larzaga solgan ta’sirli lahzalari bilan ham futbol tarixidan joy oldi.

Dunyo OAVlari diqqat markazidagi ko‘z yoshlar

O‘sha uchrashuv davomida Kolumbiya terma jamoasi gol urganidan keyin, tribunada o‘zimizning milliy terma jamoamizga chin dildan muxlislik qilayotgan yosh bolakay Isfandiyorning xafa bo‘lib, ko‘z yosh to‘kayotgani o‘yin translyatsiyasi kameralariga muhrlangan edi. Bolakayning ushbu samimiy tuyg‘ulari stadiondagi raqib jamoa muxlislarini ham befarq qoldirmadi.

Kolumbiyalik ishqibozlar yosh o‘zbekistonlik muxlisni ovutish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida butun stadionni yangratib «O‘zbekiston, O‘zbekiston» deya hayqira boshlashdi. Bu holat nafaqat stadionda, balki butun dunyo bo‘ylab ijtimoiy tarmoqlarda juda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Muxlislar va ekspertlar ushbu voqeani Jahon chempionatining eng go‘zal, ta’sirli va sport jahonni birlashtirishiga isbot bo‘la oladigan esda qolarli lahzasi sifatida baholashdi.

Terma jamoaning kutilmagan sovg‘asi

Ushbu mashhurlik va xalqaro e’tirofdan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari o‘zlarining eng jajji va sodiq muxlisini unutib qoldirishmadi. Isfandiyor terma jamoaning AQSHdagi mashg‘ulotlar bazasiga taklif etildi.

Taqdim etilgan rasmda ko‘rib turganingizdek, milliy terma jamoamiz futbolchilari va murabbiylar shtabi yosh qahramonni juda katta quvonch bilan kutib olishdi. Mashg‘ulot maydonida tashkil etilgan ushbu uchrashuvda Isfandiyorga futbolchilarning dastxatlari tushirilgan 22-raqamli terma jamoa libosi hamda esdalik uchun Jahon kubogining ramziy maketi sovg‘a qilindi.

Bu kabi uchrashuvlar terma jamoamiz va muxlislar o‘rtasidagi ko‘rinmas mehr rishtalari qanchalik mustahkam ekanligini yana bir bor ko‘rsatib beradi. Kichkina Isfandiyor uchun esa bu voqea umrbod unutilmas va sehrli xotira bo‘lib qolishi shubhasiz.

O'zbekistonKolumbiyaIsfandiyorAQSHFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiAndrey Fyodorov Portugaliyani qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirdiBugun, 12:34Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaMundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaBugun, 12:27JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiSaloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiBugun, 12:05Muhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiMuhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi