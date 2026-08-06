Naïve startapi sunʼiy intellekt agentlari yordamida biznes ochishni avtomatlashtirish uchun 28,5 million dollar jalb qildi
Naïve startapi biznes ochish va boshqarish jarayonlarini sun'iy intellekt agentlari yordamida avtomatlashtirish uchun Series A raundida Nexus Venture Partners boshchiligida 28,5 million dollar sarmoya jalb qildi. Kompaniya ishga tushirilganidan keyingi dastlabki oylar ichida 30 mingdan ortiq dasturchi-mijozlarni jalb qilgan, yillik tushumi esa so'nggi olti oyda o'n baravarga oshib, millionlab dollarlarga yetgan.
Dasturlash sohasidagi mutaxassislar odatda zerikarli va takrorlanuvchi yumushlarni yoqtirmaydi hamda ularni avtomatlashtirishga intiladi. Sunʼiy intellekt vositalari yordamida dastur tuzish — yaʼni vibe-coding gʻoyasi ommalashgan bir paytda, biznesni tashkil etish va boshqarish jarayonlarini ham toʻliq sunʼiy intellektga topshirish imkonini beruvchi Naïve startapi katta muvaffaqiyatga erishmoqda. TechCrunch nashri xabar qilishicha, ushbu kompaniya oʻz infratuzilmasi uchun Series A raundida Nexus Venture Partners boshchiligida 28,5 million dollar sarmoya yigʻishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Loyiha bosh direktor va asoschilardan biri Sean Dorje maʼlumotiga koʻra, Naïve oʻzining ishga tushirilganidan keyingi dastlabki oylar ichida 30 mingdan ortiq dasturchi-mijozlarni jalb qilgan. Shuningdek, kompaniyaning yillik tushum koʻrsatkichi soʻnggi olti oy ichida oʻn baravarga oshib, millionlab dollarlarga yetgan. Yangi jalb qilingan mablagʻlar startapning keyingi rivojlanishiga hamda xizmatlar koʻlamini kengaytirishga yoʻnaltiriladi.
Biznes jarayonlarini yagona API orqali boshqarishNaïve kompaniyasi toʻlov tizimlari, elektron pochta manzillari, telefon raqamlari, bulutli infratuzilma, xotira va kompaniyani roʻyxatdan oʻtkazish jarayonlarini yagona API orqali birlashtirgan holda taqdim etadi. Tizim foydalanuvchilarga Cursor, Claude Code yoki Codex kabi vositalarga ulanish imkonini beruvchi maxsus koʻrsatma (prompt) beradi. Bu esa sunʼiy intellekt agentlariga biznesni yoʻlga qoʻyish uchun zarur boʻlgan infratuzilmani sozlash imkonini beradi.
Platforma AQShda masʼuliyati cheklangan jamiyat (LLC) shaklidagi kompaniyani tuzishni tashkil eta oladi. Bunda shtat, sanoat kodi, biznes tavsifi va taxminiy nomlar kabi maʼlumotlar kiritiladi, biroq foydalanuvchilar KYC/KYB jarayonlaridan oʻtishi va barcha toʻlovlarni shaxsan amalga oshirishi talab etiladi. Qolgan koʻplab sozlamalar, jumladan, elektron pochta qutilari, virtual kartalar, telefon raqamlari, maʼlumotlar bazalari, hisoblash resurslari hamda Stripe va QuickBooks xizmatlariga ulanish sunʼiy intellekt tomonidan bajariladi.
Avtomatlashtirilgan biznes turlari va boshqaruv qatlamiNaïve taqdim etayotgan imkoniyatlar qatoriga sunʼiy intellekt yordamida SEOni optimallashtirish, toʻliq siklli SaaS ilovalari, kadrlar yollash, buxgalteriya, mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va hatto agentlarga smartfon ilovalarini boshqarishga imkon beruvchi mobil emulyator uchun shablonlar kiradi. Sean Dorjening soʻzlariga koʻra, mijozlar ushbu infratuzilmadan foydalangan holda TikTok va YouTubeʼdagi yuzsiz kontent kanallari, avtomobil ijarasi agentliklari hamda sunʼiy intellektni avtomatlashtirish agentliklarini muvaffaqiyatli yuritmoqda.
Xavfsizlik va nazoratni taʼminlash maqsadida platforma maxsus boshqaruv qatlamini ham taqdim etadi. Bu qatlam foydalanuvchilarga budjetlarni belgilash, agentlarning imkoniyatlarini cheklash va har qanday muhim harakat amalga oshirilishidan oldin inson tomonidan tasdiqlanishini talab qilish imkonini beradi. Shunga qaramay, mutaxassislar taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt modellarining qimmatligi va resurslarni koʻp isteʼmol qilishi kelgusida xarajatlarning oshishiga olib kelishi mumkin.
…