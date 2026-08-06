Naïve startapi sunʼiy intellekt agentlari yordamida biznes ochishni avtomatlashtirish uchun 28,5 million dollar jalb qildi

·44·Texno
Naïve startapi sunʼiy intellekt agentlari yordamida biznes ochishni avtomatlashtirish uchun 28,5 million dollar jalb qildi
Qisqacha

Naïve startapi biznes ochish va boshqarish jarayonlarini sun'iy intellekt agentlari yordamida avtomatlashtirish uchun Series A raundida Nexus Venture Partners boshchiligida 28,5 million dollar sarmoya jalb qildi. Kompaniya ishga tushirilganidan keyingi dastlabki oylar ichida 30 mingdan ortiq dasturchi-mijozlarni jalb qilgan, yillik tushumi esa so'nggi olti oyda o'n baravarga oshib, millionlab dollarlarga yetgan.

Dasturlash sohasidagi mutaxassislar odatda zerikarli va takrorlanuvchi yumushlarni yoqtirmaydi hamda ularni avtomatlashtirishga intiladi. Sunʼiy intellekt vositalari yordamida dastur tuzish — yaʼni vibe-coding gʻoyasi ommalashgan bir paytda, biznesni tashkil etish va boshqarish jarayonlarini ham toʻliq sunʼiy intellektga topshirish imkonini beruvchi Naïve startapi katta muvaffaqiyatga erishmoqda. TechCrunch nashri xabar qilishicha, ushbu kompaniya oʻz infratuzilmasi uchun Series A raundida Nexus Venture Partners boshchiligida 28,5 million dollar sarmoya yigʻishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Loyiha bosh direktor va asoschilardan biri Sean Dorje maʼlumotiga koʻra, Naïve oʻzining ishga tushirilganidan keyingi dastlabki oylar ichida 30 mingdan ortiq dasturchi-mijozlarni jalb qilgan. Shuningdek, kompaniyaning yillik tushum koʻrsatkichi soʻnggi olti oy ichida oʻn baravarga oshib, millionlab dollarlarga yetgan. Yangi jalb qilingan mablagʻlar startapning keyingi rivojlanishiga hamda xizmatlar koʻlamini kengaytirishga yoʻnaltiriladi.

Biznes jarayonlarini yagona API orqali boshqarish

Naïve kompaniyasi toʻlov tizimlari, elektron pochta manzillari, telefon raqamlari, bulutli infratuzilma, xotira va kompaniyani roʻyxatdan oʻtkazish jarayonlarini yagona API orqali birlashtirgan holda taqdim etadi. Tizim foydalanuvchilarga Cursor, Claude Code yoki Codex kabi vositalarga ulanish imkonini beruvchi maxsus koʻrsatma (prompt) beradi. Bu esa sunʼiy intellekt agentlariga biznesni yoʻlga qoʻyish uchun zarur boʻlgan infratuzilmani sozlash imkonini beradi.

Platforma AQShda masʼuliyati cheklangan jamiyat (LLC) shaklidagi kompaniyani tuzishni tashkil eta oladi. Bunda shtat, sanoat kodi, biznes tavsifi va taxminiy nomlar kabi maʼlumotlar kiritiladi, biroq foydalanuvchilar KYC/KYB jarayonlaridan oʻtishi va barcha toʻlovlarni shaxsan amalga oshirishi talab etiladi. Qolgan koʻplab sozlamalar, jumladan, elektron pochta qutilari, virtual kartalar, telefon raqamlari, maʼlumotlar bazalari, hisoblash resurslari hamda Stripe va QuickBooks xizmatlariga ulanish sunʼiy intellekt tomonidan bajariladi.

Avtomatlashtirilgan biznes turlari va boshqaruv qatlami

Naïve taqdim etayotgan imkoniyatlar qatoriga sunʼiy intellekt yordamida SEOni optimallashtirish, toʻliq siklli SaaS ilovalari, kadrlar yollash, buxgalteriya, mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va hatto agentlarga smartfon ilovalarini boshqarishga imkon beruvchi mobil emulyator uchun shablonlar kiradi. Sean Dorjening soʻzlariga koʻra, mijozlar ushbu infratuzilmadan foydalangan holda TikTok va YouTubeʼdagi yuzsiz kontent kanallari, avtomobil ijarasi agentliklari hamda sunʼiy intellektni avtomatlashtirish agentliklarini muvaffaqiyatli yuritmoqda.

Xavfsizlik va nazoratni taʼminlash maqsadida platforma maxsus boshqaruv qatlamini ham taqdim etadi. Bu qatlam foydalanuvchilarga budjetlarni belgilash, agentlarning imkoniyatlarini cheklash va har qanday muhim harakat amalga oshirilishidan oldin inson tomonidan tasdiqlanishini talab qilish imkonini beradi. Shunga qaramay, mutaxassislar taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt modellarining qimmatligi va resurslarni koʻp isteʼmol qilishi kelgusida xarajatlarning oshishiga olib kelishi mumkin.

Sunʼiy intellektStartapInvestitsiyaBiznesTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi