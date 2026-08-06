Rockstar GTA VI oʻyinining maxsus taqdimotini oʻtkazishini eʼlon qildi

·45·Texno
Rockstar GTA VI oʻyinining maxsus taqdimotini oʻtkazishini eʼlon qildi
Qisqacha

Rockstar Games GTA VI haqida yangi tafsilotlarni ochib beruvchi maxsus taqdimotni joriy oyning 27-sanasida o'tkazishini e'lon qildi. Tadbir YouTube va Netflix orqali namoyish etiladi, Netflix foydalanuvchilari uni boshqalardan olti soat oldin tomosha qilishlari mumkin. Taqdimotda nimalar ko'rsatilishi hozircha ma'lum emas, biroq geymerlar o'yin jarayonidan lavhalar namoyish etilishini kutmoqda.

Videoyinlar sanoatining eng koʻp kutilgan loyihalaridan biri boʻlgan GTA VI atrofidagi intizorlik nihoyat oʻz nihoyasiga yetib borishi mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rockstar Games kompaniyasi oʻyin haqidagi yangi tafsilotlarni ochib beruvchi maxsus taqdimot tadbirini oʻtkazishini rasman eʼlon qildi. Ushbu muhim eʼlon millionlab geymerlar eʼtiborini yana bir bor oʻziga qaratdi, chunki oʻyinning taqdim etilganiga bir necha oy boʻlganiga qaramay, studiya haligacha oʻyin jarayoniga oid biror-bir videolavhani namoyish etmagan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashkilotchilarning rejasiga koʻra, muhim taqdimot joriy oyning 27-sanaida boʻlib oʻtadi. Tadbir tomoshabinlar uchun qulay boʻlishi uchun bir nechta yirik platformalar orqali translyatsiya qilinadi. Xususan, translyatsiyani YouTube tarmogʻi orqali ham kuzatish mumkin boʻladi, biroq asosiy eʼtibor Netflix platformasiga qaratilmoqda.

Netflix foydalanuvchilari uchun imtiyoz va kutilmalar

Mazkur taqdimotni namoyish etish uchun tanlangan platformalar roʻyxati mutaxassislarda ham, oddiy ishqibozlarda ham qiziqish uygʻotdi. Jumladan, Netflix striming xizmati tomoshabinlari uchun oʻziga xos imtiyoz taqdim etilmoqda — ular taqdimotni qolganlarga nisbatan naqd olti soat oldin tomosha qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu qadam kompaniyaning auditoriyani jalb qilishdagi yangicha yondashuvlaridan biri sifatida baholanmoqda.

Hozirgi vaqtda Rockstar Games kompaniyasi taqdimot davomida nimalar koʻrsatilishi haqida rasmiy maʼlumot berishdan tiqilmoqda. Shunga qaramay, butun dunyo boʻylab millionlab geymerlar va sanoat tahlilchilari boʻlajak tadbirda nihoyat oʻyin jarayonining jonli epizodlari va vizual imkoniyatlari namoyish etilishini katta umid bilan kutishmoqda.

Sotuvga chiqish sanasi va platformalar

Eslatib oʻtamiz, GTA VI loyihasining relizi joriy yilning 19-noyabriga belgilangan. Dastlabki bosqichda oʻyin faqatgina zamonaviy PlayStation 5 hamda Xbox Series konsollari egalari uchun sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Shaxsiy kompyuterlar (PC) foydalanuvchilari esa oʻz navbatida biroz koʻproq kutishlariga toʻgʻri keladi, chunki loyihaning kompyuterlar uchun versiyasi keyinroq chiqarilishi kutilmoqda, biroq bu borada hozircha aniq muddatlar maʼlum qilinmagan.

GTA VIRockstar GamesPlayStation 5Xbox SeriesNetflix
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi