Rockstar GTA VI oʻyinining maxsus taqdimotini oʻtkazishini eʼlon qildi
Rockstar Games GTA VI haqida yangi tafsilotlarni ochib beruvchi maxsus taqdimotni joriy oyning 27-sanasida o'tkazishini e'lon qildi. Tadbir YouTube va Netflix orqali namoyish etiladi, Netflix foydalanuvchilari uni boshqalardan olti soat oldin tomosha qilishlari mumkin. Taqdimotda nimalar ko'rsatilishi hozircha ma'lum emas, biroq geymerlar o'yin jarayonidan lavhalar namoyish etilishini kutmoqda.
Videoyinlar sanoatining eng koʻp kutilgan loyihalaridan biri boʻlgan GTA VI atrofidagi intizorlik nihoyat oʻz nihoyasiga yetib borishi mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rockstar Games kompaniyasi oʻyin haqidagi yangi tafsilotlarni ochib beruvchi maxsus taqdimot tadbirini oʻtkazishini rasman eʼlon qildi. Ushbu muhim eʼlon millionlab geymerlar eʼtiborini yana bir bor oʻziga qaratdi, chunki oʻyinning taqdim etilganiga bir necha oy boʻlganiga qaramay, studiya haligacha oʻyin jarayoniga oid biror-bir videolavhani namoyish etmagan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tashkilotchilarning rejasiga koʻra, muhim taqdimot joriy oyning 27-sanaida boʻlib oʻtadi. Tadbir tomoshabinlar uchun qulay boʻlishi uchun bir nechta yirik platformalar orqali translyatsiya qilinadi. Xususan, translyatsiyani YouTube tarmogʻi orqali ham kuzatish mumkin boʻladi, biroq asosiy eʼtibor Netflix platformasiga qaratilmoqda.
Netflix foydalanuvchilari uchun imtiyoz va kutilmalarMazkur taqdimotni namoyish etish uchun tanlangan platformalar roʻyxati mutaxassislarda ham, oddiy ishqibozlarda ham qiziqish uygʻotdi. Jumladan, Netflix striming xizmati tomoshabinlari uchun oʻziga xos imtiyoz taqdim etilmoqda — ular taqdimotni qolganlarga nisbatan naqd olti soat oldin tomosha qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu qadam kompaniyaning auditoriyani jalb qilishdagi yangicha yondashuvlaridan biri sifatida baholanmoqda.
Hozirgi vaqtda Rockstar Games kompaniyasi taqdimot davomida nimalar koʻrsatilishi haqida rasmiy maʼlumot berishdan tiqilmoqda. Shunga qaramay, butun dunyo boʻylab millionlab geymerlar va sanoat tahlilchilari boʻlajak tadbirda nihoyat oʻyin jarayonining jonli epizodlari va vizual imkoniyatlari namoyish etilishini katta umid bilan kutishmoqda.
…