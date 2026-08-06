Fenerbaxche o'z uyida Shturmni Taliska va Grinvudning gollari evaziga mag'lub etdi
Fenerbaxche 5-avgust kuni Chempionlar ligasining uchinchi saralash bosqichidagi dastlabki uchrashuvda Shturmni 2:0 hisobida mag'lub etdi. Gollarni 10-daqiqada Anderson Taliska va birinchi bo'lim yakunlanishi arafasida Meyson Grinvud urdi. Turk klubi ikkinchi bo'limda himoyaga e'tibor qaratib, ustunligini saqlab qoldi. Jamoalarning javob o'yini 11-avgust kuni Avstriyada bo'lib o'tadi.
5-avgust kuni Chempionlar ligasining uchinchi saralash bosqichi doirasida bo'lib o'tgan dastlabki uchrashuvda Istanbulning Fenerbaxche klubi o'z maydonida Avstriyaning Shturm jamoasini qabul qildi. Bu haqda euro-football.ru xabar beradi.
Maydon egalari uchrashuvni juda faol boshlashdi va tezkor gol urishga muvaffaq bo'lishdi. O'yinning 10-daqiqasida Kerem Akturkoglu uzatib bergan to'pni Anderson Taliska raqib darvozasiga yo'naltirdi.
Birinchi bo'lim yakunlanishi arafasida turk klubi yana bir chiroyli hujumni uyushtirdi. Marko Asensio tomonidan yetkazib berilgan to'pni Meyson Grinvud aniq zarba bilan darvozaga joylab qo'ydi.
Ikkinchi bo'limda Fenerbaxche asosan himoyaga e'tibor qaratdi va dastlabki bo'limda qo'lga kiritilgan ikki to'plik ustunlikni oxirigacha saqlab qoldi. Ushbu jamoalarning javob o'yini 11-avgust kuni Avstriyada bo'lib o'tadi.
…