Ford Fathom elektromobili kompaniya uchun yangi Taurus boʻla oladimi?

·175·Texno
Ford Fathom elektromobili kompaniya uchun yangi Taurus boʻla oladimi?
Qisqacha

Ford bosh direktori Jim Farley Fathom elektr pikapining taqdimotini brend uchun haqiqiy "Model T momenti"ga qiyoslamoqda. Universal EV platformasiga asoslangan avtomobilning boshlang'ich narxi 29 945 dollar bo'lib, bu yangi avtomobillar va elektromobillarning o'rtacha bozor narxlaridan ancha past. Biroq bozorning 70 foizdan ortiq xaridorlari SUV modellarini afzal ko'radi, pikaplarga qiziquvchilar ulushi esa 33 foizni tashkil qiladi.

Avtomobilsozlik tarixida oʻzining taqdirini tubdan oʻzgartirib yuboradigan yorqin mahsulotlarga muhtoj boʻlgan kompaniyalar kam topiladi. Model T, Taurus, F-150 va Explorer kabi afsonaviy modellar bilan tanilgan Ford kompaniyasi soʻnggi yillarda aynan shunday global hit-loyihalarga erishishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQShdagi avtomobil savdosi 2025-yilda 6 foizga oshib, 2,08 million donani tashkil etgan boʻlsa-da, bu koʻrsatkich 2000-yildagi 4,48 millionlik choʻqqidan hamon ikki baravar pastligicha qolmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya rahbariyati bozor sharoitida raqobatbardoshlikni saqlab qolish va butun dunyo boʻylab shiddat bilan rivojlanib borayotgan xitoylik elektromobillarga munosib javob berish uchun yangi qadamlar tashlamoqda. Ford bosh direktori Jim Farley kelgusi Fathom deb nomlangan elektr pikapining taqdimotini brend uchun haqiqiy «Model T momenti»ga qiyoslamoqda. Yangi Universal EV platformasiga asoslangan ushbu avtomobil kompaniya taqdirini ijobiy tomonga oʻzgartirishi kutilmoqda.

Fathom modeli va uning narx boʻyicha ustunliklari

Har qanday talqin qilinmasin, yangi avtomobilning bazaviy modeli xaridorlar uchun juda jozibali narxda taklif etiladi. Avtomobilsozlik gigantining maʼlum qilishicha, Fathom pikapining boshlangʻich narxi yetkazib yollash xarajatlarini hisobga olgan holda 29 945 dollardan boshlanadi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda yangi avtomobillarning oʻrtacha 50 000 dollarlik hamda elektromobillarning 56 000 dollarlik bozor narxidan sezilarli darajada past hisoblanadi.

Shunga qaramay, zamonaviy isteʼmolchilar faqatgina arzon narxning oʻzigagina qarab mashina tanlamaydi. Aynan shu yerda Ford bir qator jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Fathom ixcham pikap segmentiga kirib kelmoqda — bu bozor 2021-yilda Maverick sotuvi boshlangunga qadar deyarli eʼtiborga olinmagan yoʻnalish edi. Ushbu yangi kichik yuk mashinasi yetarlicha istiqbolli boʻlib koʻrinsa-da, uning salohiyati oʻtgan asrdagi Taurus modeli kabi ulkan muvaffaqiyat keltirishi dargumon.

Bozor talablari va elektromobillarga boʻlgan munosabat

Cox Automotive maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda avtomobil bozorining asosiy qismini yoʻltanlamaslar egallagan boʻlib, potentsial xaridorlarning 70 foizdan ortigʻi SUV modellarini afzal koʻradi. Pikaplarga qiziquvchilar ulushi esa atigi 33 foizni tashkil qiladi. Hatto ishqibozlar orasida ham yuk mashinalari shunchaki transport vositasi emas, balki maʼlum bir turmush tarzi va oʻziga xos tashqi koʻrinishni talab qiladigan mahsulot sifatida qaraladi. Fathom modeli esa tashqi koʻrinishidan oʻta qoʻpol va baquvvat off-road obrazini namoyon etmayapti.

Shuningdek, elektromobillarga oʻtish jarayoni ham hamma vaqt ham silliq kechmayapti. Koʻpchilik haydovchilar birinchi elektr transportini sinab koʻrgach, anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli mashinalarga qaytishni istamayotgan boʻlsa-da, bozorning katta qismi hali ham oʻzgarishlarga ehtiyotkorona yondashmoqda. Dilerlar ham anʼanaviy yoqilgʻida ishlaydigan avtomobillarni saqlab qolishga intilayotgan bir paytda, Fathom modeli kutilganidek avtomobilsozlik olamida inqilob yasashi yoki shunchaki kichik muvaffaqiyat bilan cheklanishi vaqt koʻrsatadi.

FordElektromobilAvtomobilsozlikFathomTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi