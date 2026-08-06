Ford Fathom elektromobili kompaniya uchun yangi Taurus boʻla oladimi?
Ford bosh direktori Jim Farley Fathom elektr pikapining taqdimotini brend uchun haqiqiy "Model T momenti"ga qiyoslamoqda. Universal EV platformasiga asoslangan avtomobilning boshlang'ich narxi 29 945 dollar bo'lib, bu yangi avtomobillar va elektromobillarning o'rtacha bozor narxlaridan ancha past. Biroq bozorning 70 foizdan ortiq xaridorlari SUV modellarini afzal ko'radi, pikaplarga qiziquvchilar ulushi esa 33 foizni tashkil qiladi.
Avtomobilsozlik tarixida oʻzining taqdirini tubdan oʻzgartirib yuboradigan yorqin mahsulotlarga muhtoj boʻlgan kompaniyalar kam topiladi. Model T, Taurus, F-150 va Explorer kabi afsonaviy modellar bilan tanilgan Ford kompaniyasi soʻnggi yillarda aynan shunday global hit-loyihalarga erishishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQShdagi avtomobil savdosi 2025-yilda 6 foizga oshib, 2,08 million donani tashkil etgan boʻlsa-da, bu koʻrsatkich 2000-yildagi 4,48 millionlik choʻqqidan hamon ikki baravar pastligicha qolmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya rahbariyati bozor sharoitida raqobatbardoshlikni saqlab qolish va butun dunyo boʻylab shiddat bilan rivojlanib borayotgan xitoylik elektromobillarga munosib javob berish uchun yangi qadamlar tashlamoqda. Ford bosh direktori Jim Farley kelgusi Fathom deb nomlangan elektr pikapining taqdimotini brend uchun haqiqiy «Model T momenti»ga qiyoslamoqda. Yangi Universal EV platformasiga asoslangan ushbu avtomobil kompaniya taqdirini ijobiy tomonga oʻzgartirishi kutilmoqda.
Fathom modeli va uning narx boʻyicha ustunliklariHar qanday talqin qilinmasin, yangi avtomobilning bazaviy modeli xaridorlar uchun juda jozibali narxda taklif etiladi. Avtomobilsozlik gigantining maʼlum qilishicha, Fathom pikapining boshlangʻich narxi yetkazib yollash xarajatlarini hisobga olgan holda 29 945 dollardan boshlanadi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda yangi avtomobillarning oʻrtacha 50 000 dollarlik hamda elektromobillarning 56 000 dollarlik bozor narxidan sezilarli darajada past hisoblanadi.
Shunga qaramay, zamonaviy isteʼmolchilar faqatgina arzon narxning oʻzigagina qarab mashina tanlamaydi. Aynan shu yerda Ford bir qator jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Fathom ixcham pikap segmentiga kirib kelmoqda — bu bozor 2021-yilda Maverick sotuvi boshlangunga qadar deyarli eʼtiborga olinmagan yoʻnalish edi. Ushbu yangi kichik yuk mashinasi yetarlicha istiqbolli boʻlib koʻrinsa-da, uning salohiyati oʻtgan asrdagi Taurus modeli kabi ulkan muvaffaqiyat keltirishi dargumon.
Bozor talablari va elektromobillarga boʻlgan munosabatCox Automotive maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda avtomobil bozorining asosiy qismini yoʻltanlamaslar egallagan boʻlib, potentsial xaridorlarning 70 foizdan ortigʻi SUV modellarini afzal koʻradi. Pikaplarga qiziquvchilar ulushi esa atigi 33 foizni tashkil qiladi. Hatto ishqibozlar orasida ham yuk mashinalari shunchaki transport vositasi emas, balki maʼlum bir turmush tarzi va oʻziga xos tashqi koʻrinishni talab qiladigan mahsulot sifatida qaraladi. Fathom modeli esa tashqi koʻrinishidan oʻta qoʻpol va baquvvat off-road obrazini namoyon etmayapti.
Shuningdek, elektromobillarga oʻtish jarayoni ham hamma vaqt ham silliq kechmayapti. Koʻpchilik haydovchilar birinchi elektr transportini sinab koʻrgach, anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli mashinalarga qaytishni istamayotgan boʻlsa-da, bozorning katta qismi hali ham oʻzgarishlarga ehtiyotkorona yondashmoqda. Dilerlar ham anʼanaviy yoqilgʻida ishlaydigan avtomobillarni saqlab qolishga intilayotgan bir paytda, Fathom modeli kutilganidek avtomobilsozlik olamida inqilob yasashi yoki shunchaki kichik muvaffaqiyat bilan cheklanishi vaqt koʻrsatadi.
…