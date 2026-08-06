Bumble va Tinder tanishuv ilovalarida "svayp" davrini yakunlamoqda

·36·Texno
Bumble va Tinder tanishuv ilovalarida "svayp" davrini yakunlamoqda
Qisqacha

Bumble va Tinder an'anaviy "svayp" mexanizmidan voz kechib, foydalanuvchilarni real hayotdagi uchrashuvlarga yo'naltirmoqda. Bumble kompaniyasi Plans nomli yangi ilovasi dastlabki sinovlarda ijobiy natijalar ko'rsatganini ma'lum qildi. Plans yoshlarga mahalliy joylarda kichik guruhlarda kechki ovqat va ichimliklar atrofida muloqot qilish imkonini beradi.

Onlayn tanishuvlar industriyasida jiddiy burilish davri boshlanmoqda: mashhur tanishuv ilovalari anʼanaviy "svayp" mexanizmidan voz kechib, foydalanuvchilarni real hayotdagi uchrashuvlarga yoʻnaltirmoqda. ixbt.com xabar berishiga koʻra, yosh foydalanuvchilarning anʼanaviy onlayn tanishuvlardan charchagani sababli kompaniyalar real hayotdagi tadbirlarga eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bumble kompaniyasi investorlar uchun oʻtkazilgan ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha moliyaviy hisobot yigʻilishida oʻzining Plans nomli yangi ilovasi dastlabki sinovlar davomida ijobiy natijalar koʻrsatganini maʼlum qildi. Kompaniya bosh direktori Uitni Volf Xerd kelgusida real hayotdagi tajribalarga yanada koʻproq tayanishini taʼkidladi.

Guruhli muloqot va yangi yondashuv

Tinder ham oʻz navbatida yuzma-yuz oʻtkaziladigan tadbirlarga alohida eʼtibor qaratayotganini eʼlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar onlayn tanishuv bozorida svaypga asoslangan davr oʻz nihoyasiga yetib borayotganini yaqqol koʻrsatmoqda.

Volf Xerdning soʻzlariga koʻra, kelajakda odamlarning guruh boʻlib uchrashishi va oʻzaro kimyo bor-yoʻqligini tabiiy ravishda aniqlashi muhimroq ahamiyat kasb etadi. Guruhda muloqot qilish Z avlodi vakillari afzal koʻradigan usul hisoblanadi.

Bumble dastlab Bumble BFF orqali doʻstona aloqalarni oʻrnatishni sinab koʻrgan edi. Yangi Plans ilovasi esa yoshlarga mahalliy joylarda kichik guruhlarda kechki ovqat va ichimliklar atrofida muloqot qilish, jamiyatda oʻzaro doʻstona aloqalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Svaypsiz kelajak sari qadam

Plans ilovasining asosiy afzalligi shundaki, u birinchi navbatda romantik tanishuvga emas, balki erkin muloqotga qaratilgan boʻlib, dastlabki uchrashuvlardagi bosimni kamaytiradi. Foydalanuvchilar svayp qilmasdan yoki telefon raqamlarini bermasdan Bumble ilovasida muloqotni davom ettirishlari mumkin.

Kompaniya rahbariyati anʼanaviy svayp tizimini toʻliq almashtiradigan yangi interaksiya modeli ustida ishlayotganini maʼlum qildi. Yangi tizim tezlikni optimallashtirishdan koʻra ongliroq va sifatli signallarga asoslanadi.

Yangi model ekotizimni buzib yubormaslik uchun bosqichma-bosqich joriy etiladi. U real hayotni taqlid qilgan holda, mavjud tanishuv ilovalari modelidagi toʻsiqlar va kechikishlarni bartaraf etishga qaratilgan.

BumbleTinderTanishuv ilovalariTexnologiyaZ avlodi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi