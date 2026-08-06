Bumble va Tinder tanishuv ilovalarida "svayp" davrini yakunlamoqda
Bumble va Tinder an'anaviy "svayp" mexanizmidan voz kechib, foydalanuvchilarni real hayotdagi uchrashuvlarga yo'naltirmoqda. Bumble kompaniyasi Plans nomli yangi ilovasi dastlabki sinovlarda ijobiy natijalar ko'rsatganini ma'lum qildi. Plans yoshlarga mahalliy joylarda kichik guruhlarda kechki ovqat va ichimliklar atrofida muloqot qilish imkonini beradi.
Onlayn tanishuvlar industriyasida jiddiy burilish davri boshlanmoqda: mashhur tanishuv ilovalari anʼanaviy "svayp" mexanizmidan voz kechib, foydalanuvchilarni real hayotdagi uchrashuvlarga yoʻnaltirmoqda. ixbt.com xabar berishiga koʻra, yosh foydalanuvchilarning anʼanaviy onlayn tanishuvlardan charchagani sababli kompaniyalar real hayotdagi tadbirlarga eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bumble kompaniyasi investorlar uchun oʻtkazilgan ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha moliyaviy hisobot yigʻilishida oʻzining Plans nomli yangi ilovasi dastlabki sinovlar davomida ijobiy natijalar koʻrsatganini maʼlum qildi. Kompaniya bosh direktori Uitni Volf Xerd kelgusida real hayotdagi tajribalarga yanada koʻproq tayanishini taʼkidladi.
Guruhli muloqot va yangi yondashuvTinder ham oʻz navbatida yuzma-yuz oʻtkaziladigan tadbirlarga alohida eʼtibor qaratayotganini eʼlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar onlayn tanishuv bozorida svaypga asoslangan davr oʻz nihoyasiga yetib borayotganini yaqqol koʻrsatmoqda.
Volf Xerdning soʻzlariga koʻra, kelajakda odamlarning guruh boʻlib uchrashishi va oʻzaro kimyo bor-yoʻqligini tabiiy ravishda aniqlashi muhimroq ahamiyat kasb etadi. Guruhda muloqot qilish Z avlodi vakillari afzal koʻradigan usul hisoblanadi.
Bumble dastlab Bumble BFF orqali doʻstona aloqalarni oʻrnatishni sinab koʻrgan edi. Yangi Plans ilovasi esa yoshlarga mahalliy joylarda kichik guruhlarda kechki ovqat va ichimliklar atrofida muloqot qilish, jamiyatda oʻzaro doʻstona aloqalarni rivojlantirish imkonini beradi.
Svaypsiz kelajak sari qadamPlans ilovasining asosiy afzalligi shundaki, u birinchi navbatda romantik tanishuvga emas, balki erkin muloqotga qaratilgan boʻlib, dastlabki uchrashuvlardagi bosimni kamaytiradi. Foydalanuvchilar svayp qilmasdan yoki telefon raqamlarini bermasdan Bumble ilovasida muloqotni davom ettirishlari mumkin.
Kompaniya rahbariyati anʼanaviy svayp tizimini toʻliq almashtiradigan yangi interaksiya modeli ustida ishlayotganini maʼlum qildi. Yangi tizim tezlikni optimallashtirishdan koʻra ongliroq va sifatli signallarga asoslanadi.
Yangi model ekotizimni buzib yubormaslik uchun bosqichma-bosqich joriy etiladi. U real hayotni taqlid qilgan holda, mavjud tanishuv ilovalari modelidagi toʻsiqlar va kechikishlarni bartaraf etishga qaratilgan.
…