Koreyaning Danuri zondi Falcon 9 raketasining Oyga qulagan joyini suratga oldi
Janubiy Koreyaning Danuri oy zondi Falcon 9 raketasining Oy yuzasiga qulagan yuqori bosqichi tushgan joyni to'qnashuvdan oldin va keyin suratga oldi. To'qnashuv 5-avgust kuni Oyning narigi tomonidagi Eynshteyn krateri yaqinida yuz bergan va bu sun'iy obyekt ta'sirini deyarli real vaqt rejimida kuzatish imkonini bergan. Danuri dastlabki suratni hodisadan taxminan 30 daqiqa oldin, keyin esa yana yettita suratni 340–350 kilometr balandlikdan LUTI kamerasi yordamida olgan.
Koreya aerokosmik boshqarmasi (KASA) maʼlumotiga koʻra, Janubiy Koreyaning Danuri oy zondi SpaceX kompaniyasiga tegishli Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oy yuzasiga qulashidan oldingi va keyingi noyob kadrlarni qayd etdi. Ushbu hodisa jahon ilm-fani uchun muhim ahamiyat kasb etib, tadqiqotchilarga sunʼiy obyektlar taʼsirini ilk bor deyarli real vaqt rejimida kuzatish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Toʻqnashuv joriy yilning 5-avgust sanasida Oyning narigi tomonidagi Eynshteyn krateri yaqinida yuz berdi. Hodisani muvaffaqiyatli qayd etish maqsadida mutaxassislar oldindan Danuri apparatining orbitasiga oʻzgartirishlar kiritishdi. Buning natijasida kosmik kema taxminan moʻljallangan toʻqnashuv nuqtasi ustidan toʻgʻridan-toʻgʻri uchib oʻtdi.
Noyob suratga olish jarayoni va ilmiy uskunalarKASA taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, dastlabki surat toʻqnashuvdan taxminan 30 daqiqa oldin olingan boʻlib, shundan soʻng zondi hodisadan keyin yana yettita seriyali suratlar qatorini bajarishga muvaffaq boʻldi. Tasvirga olish jarayoni taxminan 340–350 kilometr balandlikda amalga oshirildi.
Jarayonda har bir piksel uchun besh metr tafsilotni taʼminlay oluvchi LUTI yuqori aniqlikdagi kameradan foydalanildi. Shuningdek, asosiy kameradan tashqari, PolCam keng burchakli polyarimetrik kamerasi ham hududni kuzatib bordi. Ushbu moslama Oy tuprogʻining xususiyatlarini oʻrganishga moʻljallangan boʻlib, u yuzadagi zarrachalar hajmi va sochilgan materiallar taqsimotini tahlil qilish imkonini beradi.
Tadqiqot natijalari va xalqaro hamkorlikDastlabki tahlillar raketaning qulashi Oy relyefini oʻzgartirib yuborganini tasdiqladi. Eʼlon qilingan taqqoslash suratlarida Falcon 9 bosqichi tushishidan oldin mavjud boʻlmagan choʻzilgan qora iz yaqqol koʻzga tashlanadi. Ilgari sunʼiy obyektlar qoldirgan yangi kraterlarni faqat haftalar yoki oylar oʻtgachgina aniqlash mumkin boʻlgan boʻlsa, bu safargi kuzatuv ilm-fanda ilk bor «qulashdan oldin va keyin» formatida amalga oshirildi.
Mazkur muvaffaqiyatli operatsiya Danuri orbitasini boshqarishning yuqori aniqligini hamda uning murakkab ilmiy tadqiqotlarni bajarish qobiliyatini yana bir bor tasdiqladi. Kelgusida AQShning Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) orbital apparati ham ushbu hududni suratga olishi rejalashtirilgan boʻlib, Danuri taqdim etgan maʼlumotlar NASA bilan olib boriladigan qoʻshma tadqiqotlar uchun muhim asos boʻlib xizmat qiladi.
…