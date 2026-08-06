Koreyaning Danuri zondi Falcon 9 raketasining Oyga qulagan joyini suratga oldi

·104·Texno
Koreyaning Danuri zondi Falcon 9 raketasining Oyga qulagan joyini suratga oldi
Qisqacha

Janubiy Koreyaning Danuri oy zondi Falcon 9 raketasining Oy yuzasiga qulagan yuqori bosqichi tushgan joyni to'qnashuvdan oldin va keyin suratga oldi. To'qnashuv 5-avgust kuni Oyning narigi tomonidagi Eynshteyn krateri yaqinida yuz bergan va bu sun'iy obyekt ta'sirini deyarli real vaqt rejimida kuzatish imkonini bergan. Danuri dastlabki suratni hodisadan taxminan 30 daqiqa oldin, keyin esa yana yettita suratni 340–350 kilometr balandlikdan LUTI kamerasi yordamida olgan.

Koreya aerokosmik boshqarmasi (KASA) maʼlumotiga koʻra, Janubiy Koreyaning Danuri oy zondi SpaceX kompaniyasiga tegishli Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oy yuzasiga qulashidan oldingi va keyingi noyob kadrlarni qayd etdi. Ushbu hodisa jahon ilm-fani uchun muhim ahamiyat kasb etib, tadqiqotchilarga sunʼiy obyektlar taʼsirini ilk bor deyarli real vaqt rejimida kuzatish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toʻqnashuv joriy yilning 5-avgust sanasida Oyning narigi tomonidagi Eynshteyn krateri yaqinida yuz berdi. Hodisani muvaffaqiyatli qayd etish maqsadida mutaxassislar oldindan Danuri apparatining orbitasiga oʻzgartirishlar kiritishdi. Buning natijasida kosmik kema taxminan moʻljallangan toʻqnashuv nuqtasi ustidan toʻgʻridan-toʻgʻri uchib oʻtdi.

Noyob suratga olish jarayoni va ilmiy uskunalar

KASA taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, dastlabki surat toʻqnashuvdan taxminan 30 daqiqa oldin olingan boʻlib, shundan soʻng zondi hodisadan keyin yana yettita seriyali suratlar qatorini bajarishga muvaffaq boʻldi. Tasvirga olish jarayoni taxminan 340–350 kilometr balandlikda amalga oshirildi.

Jarayonda har bir piksel uchun besh metr tafsilotni taʼminlay oluvchi LUTI yuqori aniqlikdagi kameradan foydalanildi. Shuningdek, asosiy kameradan tashqari, PolCam keng burchakli polyarimetrik kamerasi ham hududni kuzatib bordi. Ushbu moslama Oy tuprogʻining xususiyatlarini oʻrganishga moʻljallangan boʻlib, u yuzadagi zarrachalar hajmi va sochilgan materiallar taqsimotini tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari va xalqaro hamkorlik

Dastlabki tahlillar raketaning qulashi Oy relyefini oʻzgartirib yuborganini tasdiqladi. Eʼlon qilingan taqqoslash suratlarida Falcon 9 bosqichi tushishidan oldin mavjud boʻlmagan choʻzilgan qora iz yaqqol koʻzga tashlanadi. Ilgari sunʼiy obyektlar qoldirgan yangi kraterlarni faqat haftalar yoki oylar oʻtgachgina aniqlash mumkin boʻlgan boʻlsa, bu safargi kuzatuv ilm-fanda ilk bor «qulashdan oldin va keyin» formatida amalga oshirildi.

Mazkur muvaffaqiyatli operatsiya Danuri orbitasini boshqarishning yuqori aniqligini hamda uning murakkab ilmiy tadqiqotlarni bajarish qobiliyatini yana bir bor tasdiqladi. Kelgusida AQShning Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) orbital apparati ham ushbu hududni suratga olishi rejalashtirilgan boʻlib, Danuri taqdim etgan maʼlumotlar NASA bilan olib boriladigan qoʻshma tadqiqotlar uchun muhim asos boʻlib xizmat qiladi.

Falcon 9DanuriOyKASASpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi