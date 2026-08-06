Lyupcho Doriyevning supergoli "So‘g‘diyona"ga muhim g‘alaba keltirdi!

·75·Sport
Lyupcho Doriyevning supergoli "So‘g‘diyona"ga muhim g‘alaba keltirdi!
Qisqacha

"So'g'diyona" 16-turn doirasida "Andijon"ni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Yagona golni 77-daqiqada Lyupcho Doriyev urib, jamoasiga muhim g'alaba keltirdi. Bu uning joriy mavsumdagi 12-goli bo'lib, Doriyev Superliga to'purarlari poygasidagi peshqadamligini mustahkamladi. G'alabadan so'ng "So'g'diyona" 18 ochko bilan turnir jadvalida 11-o'ringa ko'tarildi, "Andijon" esa 21 ochko bilan 8-pog'onada qoldi.

O‘zbekiston Superligasida ikkinchi davra bahslariga rasman start berildi. 16-turning ochuvchi o‘yini Zomin shahrida bo‘lib o‘tdi va unda "So‘g‘diyona" jamoasi "Andijon"ni qabul qilib, kichik hisobdagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Shiddatli va murosasiz kechgan bahs taqdirini yagona va chiroyli gol hal qildi.

Doriyev to‘purarlik poygasida peshqadamlikni mustahkamladi

O‘yinning birinchi bo‘limida har ikkala jamoada ham bir qator qulay imkoniyatlar yuzaga kelgan bo‘lsa-da, hisob ochilmadi. Natijada murabbiylar ikkinchi bo‘limda tarkibga yangi kuchlarni tashladi.

Bahsning 77-daqiqasida Jizzax klubining makedoniyalik mahoratli hujumchisi Lyupcho Doriyev o‘z mahoratini ko‘rsatib, raqib darvozasini aniq nishonga oldi va uchrashuv qahramoniga aylandi — 1:0.

Ushbu to‘p Doriyev uchun joriy mavsumdagi 12-gol bo‘ldi va u Superliga to‘purarlari poygasidagi yakkahokimligini yanada mustahkamlab oldi.

Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar

Qatorasiga ikkinchi g‘alabasini nishonlagan Ivan Boshkovich shogirdlari o‘z ochkolar hisobini 18 taga yetkazib, turnir jadvalida 11-o‘ringa ko‘tarilib olishdi. Mag‘lubiyatga uchragan "Andijon" esa 21 ochko bilan hozircha 8-pog‘onada qoldi.

Superliga. 16-tur

"So‘g‘diyona" — "Andijon" 1:0

6 avgust. Zomin. "Markaziy" stadion

  • Gol: Lyupcho Doriyev (77).

  • "So‘g‘diyona": Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov (Shohjahon Sultonmurodov, 84), Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 65), Lyupcho Doriyev (Abdulaziz Abdurashidov, 84), Ollobergan Karimov, Igor Golban, Zabihillo O‘rinboyev (Samandar Mavlonqulov, 46).

  • "Andijon": Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Aleksandre Andronikashvili (Damir Temirov, 88), Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Doniyor Abdumannopov, 72), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Aziz Turg‘unboyev (Hamidullo Karimov, 72), Islom To‘xtaxo‘jayev, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov (Shohmalik Komilov, 46), Mahmud Mahamadjonov.

  • Ogohlantirish: Behruz Jumatov (60).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

So‘g‘diyonaAndijonLyupcho DoriyevO‘zbekistonJizzakh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)