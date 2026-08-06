Toshkentda kambek: "Paxtakor" "Buxoro" bilan o‘yinda 2:0 hisobni boy berdi

·135·Sport
Toshkentda kambek: "Paxtakor" "Buxoro" bilan o‘yinda 2:0 hisobni boy berdi
Qisqacha

Superliganing 16-turida "Paxtakor" o‘z maydonida "Buxoro" bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, 2:0 ustunligini boy berdi. Dilshod Saitov 16-daqiqada, Stefan Chinedu esa 28-daqiqada gol urdi, biroq Vladimir Rodich 75-daqiqada hisobni qisqartirdi va Sanjar Quvvatovning 83-daqiqadagi avtogoli "Buxoro"ga durangni ta’minladi. Natijadan so‘ng "Paxtakor" 35 ochko bilan 2-o‘rinda qoldi va 36 ochkoli "Neftchi"ni quvib o‘ta olmadi.

O‘zbekiston Superligasining 16-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda drama va kutilmagan burilishlar kuzatildi. Toshkentda kechgan keskin to‘qnashuvda turnir jadvalida 2-o‘rinda borayotgan "Paxtakor" o‘z maydonida 3-pog‘onadagi "Buxoro"ni qabul qilib, ikki to‘p farqidagi ustunlikni qo‘ldan boy berdi.

Kamoliddin Tojiyev shogirdlari ketma-ket ikkinchi turda ochko yo‘qotib, peshqadam "Neftchi"dan o‘tib ketish imkoniyatini ko‘zdan qochirdi.

Toshkentliklarning ishonchli starti va birinchi bo‘limdagi ustunlik

"Paxtakor" stadionida kechgan o‘yinning dastlabki daqiqalaridanoq maydon egalari faollik ko‘rsatishdi. Natijada, 16-daqiqadayoq Dilshod Saitov hisobni ochdi.

Oradan ko‘p o‘tmay, 28-daqiqada "sherlar"ning hujumchisi Stefan Chinedu hisobdagi farqni oshirib, jamoasining g‘alabasini deyarli ta’minlagandek ko‘ringan edi — 2:0.

"Buxoro"dan kambek va Rodichning supergoli

Yetakchilarini almashtirgan va o‘yin taktikasini o‘zgartirgan "Buxoro" ikkinchi bo‘limda haqiqiy iroda ko‘rsatdi:

  • Shov-shuvli "trivela": 75-daqiqada mehmonlar a’zosi Vladimir Rodich oyoq tashqi tomoni bilan fantastik uzatma zarba ("trivela") yo‘llab, darvozani ishg‘ol etdi va hisobni qisqartirdi.

  • 83-daqiqadagi drama: Bahs yakunlanishiga kam vaqt qolganda, "Paxtakor" darvozaboni Sanjar Quvvatovning kutilmagan avtogoli o‘yindagi muvozanatni tikladi — 2:2.

Tablodagi natija va turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu durang natijadan so‘ng "Paxtakor" 35 ochko bilan 2-o‘rinda qoldi va 36 ochkosi bor peshqadam "Neftchi"ni quvib o‘ta olmadi. Irodali ochkoni qo‘lga kiritgan "Buxoro" esa 27 ochko bilan 3-pog‘onadagi o‘rnini mustahkamladi.

Superliga. 16-tur

"Paxtakor" — "Buxoro" 2:2

6 avgust, Toshkent, "Paxtakor" stadioni

  • Gollar: Dilshod Saitov (16), Stefan Chinedu (28) — Vladimir Rodich (75), Sanjar Quvvatov (83, avtogol).

  • Paxtakor: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Muhammadqodir Hamraliyev, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Ayman Husayn, 86), Bashar Resan (Flamarion, 86), Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Stefan Chinedu (Hojimat Erkinov, 69).

  • Buxoro: Umid Hamroyev, Ravshan Xayrullayev, Xurshid Muxtorov, Shahzod Ubaydullayev (Anvar Jo‘rayev, 69), Temur Mamasiddiqov (Asilbek Qayyumov, 74), Javohir Ro‘ziyev (Asad Jo‘raboyev, 46 (Nika Kacharava, 56)), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Shahboz Jo‘rabekov, 46), Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich.

  • Ogohlantirishlar: Ravshan Xayrullayev (42), Nika Kacharava (64), Kirill Todorov (66).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

PaxtakorBukhoroTashkentNeftchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)