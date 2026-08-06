Toshkentda kambek: "Paxtakor" "Buxoro" bilan o‘yinda 2:0 hisobni boy berdi
Superliganing 16-turida "Paxtakor" o‘z maydonida "Buxoro" bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, 2:0 ustunligini boy berdi. Dilshod Saitov 16-daqiqada, Stefan Chinedu esa 28-daqiqada gol urdi, biroq Vladimir Rodich 75-daqiqada hisobni qisqartirdi va Sanjar Quvvatovning 83-daqiqadagi avtogoli "Buxoro"ga durangni ta’minladi. Natijadan so‘ng "Paxtakor" 35 ochko bilan 2-o‘rinda qoldi va 36 ochkoli "Neftchi"ni quvib o‘ta olmadi.
O‘zbekiston Superligasining 16-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda drama va kutilmagan burilishlar kuzatildi. Toshkentda kechgan keskin to‘qnashuvda turnir jadvalida 2-o‘rinda borayotgan "Paxtakor" o‘z maydonida 3-pog‘onadagi "Buxoro"ni qabul qilib, ikki to‘p farqidagi ustunlikni qo‘ldan boy berdi.
Kamoliddin Tojiyev shogirdlari ketma-ket ikkinchi turda ochko yo‘qotib, peshqadam "Neftchi"dan o‘tib ketish imkoniyatini ko‘zdan qochirdi.
Toshkentliklarning ishonchli starti va birinchi bo‘limdagi ustunlik
"Paxtakor" stadionida kechgan o‘yinning dastlabki daqiqalaridanoq maydon egalari faollik ko‘rsatishdi. Natijada, 16-daqiqadayoq Dilshod Saitov hisobni ochdi.
Oradan ko‘p o‘tmay, 28-daqiqada "sherlar"ning hujumchisi Stefan Chinedu hisobdagi farqni oshirib, jamoasining g‘alabasini deyarli ta’minlagandek ko‘ringan edi — 2:0.
"Buxoro"dan kambek va Rodichning supergoli
Yetakchilarini almashtirgan va o‘yin taktikasini o‘zgartirgan "Buxoro" ikkinchi bo‘limda haqiqiy iroda ko‘rsatdi:
Shov-shuvli "trivela": 75-daqiqada mehmonlar a’zosi Vladimir Rodich oyoq tashqi tomoni bilan fantastik uzatma zarba ("trivela") yo‘llab, darvozani ishg‘ol etdi va hisobni qisqartirdi.
83-daqiqadagi drama: Bahs yakunlanishiga kam vaqt qolganda, "Paxtakor" darvozaboni Sanjar Quvvatovning kutilmagan avtogoli o‘yindagi muvozanatni tikladi — 2:2.
Tablodagi natija va turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu durang natijadan so‘ng "Paxtakor" 35 ochko bilan 2-o‘rinda qoldi va 36 ochkosi bor peshqadam "Neftchi"ni quvib o‘ta olmadi. Irodali ochkoni qo‘lga kiritgan "Buxoro" esa 27 ochko bilan 3-pog‘onadagi o‘rnini mustahkamladi.
Superliga. 16-tur
"Paxtakor" — "Buxoro" 2:2
6 avgust, Toshkent, "Paxtakor" stadioni
Gollar: Dilshod Saitov (16), Stefan Chinedu (28) — Vladimir Rodich (75), Sanjar Quvvatov (83, avtogol).
Paxtakor: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Muhammadqodir Hamraliyev, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Ayman Husayn, 86), Bashar Resan (Flamarion, 86), Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Stefan Chinedu (Hojimat Erkinov, 69).
Buxoro: Umid Hamroyev, Ravshan Xayrullayev, Xurshid Muxtorov, Shahzod Ubaydullayev (Anvar Jo‘rayev, 69), Temur Mamasiddiqov (Asilbek Qayyumov, 74), Javohir Ro‘ziyev (Asad Jo‘raboyev, 46 (Nika Kacharava, 56)), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Shahboz Jo‘rabekov, 46), Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich.
Ogohlantirishlar: Ravshan Xayrullayev (42), Nika Kacharava (64), Kirill Todorov (66).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…