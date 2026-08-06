Transfer bombasi: Rodri "Barselona"ga o‘tmoqda — "Real" kurashdan chiqdi
"Manchester Siti" yarimhimoyachisi Rodri "Barselona" bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to'liq kelishib oldi, "Real Madrid" esa muzokaralardagi sustkashligi sabab kurashdan chiqdi. "Barselona" yaqin soatlar ichida ingliz klubiga rasmiy taklif yuborishga tayyorlanmoqda, transfer summasi esa 60–70 million yevro atrofida bo'lishi mumkin.
Yevropa futbolida yilning eng shov-shuvli transferi amalga oshishi mumkin. "Manchester Siti"ning ispaniyalik mahoratli yarimhimoyachisi Rodri "Barselona" bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib oldi.
Marca nashrining nufuzli insayderi Matteo Moretto bergan xabarga ko‘ra, 30 yoshli yarimhimoyachi "Real Madrid"ning muzokaralardagi sustkashligi va keyingi qadamni tashlashni paysalga solganidan charchagan.
"Barselona" transferga tayyor: "Siti"ga rasmiy taklif yuboriladi
Kataloniyaliklar futbolchiga "Manchester Siti" bilan transfer bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralarga kirishishga tayyor ekanini ma’lum qilishgan. Yaqin soatlar ichida La Liganing amaldagi chempioni Ingliz klubi rahbariyati bilan rasman bog‘lanadi.
Fransiyalik nufuzli jurnalist Fabris Xokinsning ma’lumotlariga ko‘ra:
"Shaharliklar" o‘z yetakchisini qo‘yvorish uchun 60–70 million yevro atrofidagi taklifga rozi bo‘lishlari mumkin. Bu summa Kataloniya klubining moliyaviy imkoniyatlari doirasida ko‘rib chiqilmoqda.
Nega aynan "Barselona"?
Manbalarning ta’kidlashicha, Rodrining o‘zi ham Madridning "Real" klubidan ko‘ra "Barselona"ga o‘tishni afzal ko‘rmoqda. Bu haqda ham "Manchester Siti", ham "Qirollik klubi" mutasaddilari allaqachon xabardor qilingan.
Ispaniyalik tajribali yarimhimoyachi kataloniyaliklarning to‘pga egalik qilishga asoslangan taktik o‘yin uslubida o‘z salohiyatini 100 foiz ochib bera olishiga to‘liq ishonmoqda.
Endilikda "ko‘k-anorranglilar" rahbariyati ushbu yirik transferni moliyaviy Feyr-Pley (FFP) qoidalariga moslashtirgan holda muvaffaqiyatli yakunlashi talab etiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…