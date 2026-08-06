Filip Kostićning PSVga oʻtishi Ivan Perišićning Interga qaytishini kun tartibiga keltirdi

·54·Sport
Filip Kostićning PSVga oʻtishi Ivan Perišićning Interga qaytishini kun tartibiga keltirdi
Qisqacha

Filip Kostić PSV bilan ikki yillik shartnoma imzolagach, Ivan Perišićning Interga qaytishi haqidagi variant yana kun tartibiga keldi. 33 yoshli serbiyalik vinger Niderlandiya chempioni safida 18-raqam ostida harakat qiladi, biroq maydonga tushishi uchun ish ruxsatnomasini olishi kerak. 1989 yilda tug‘ilgan Perišić 2024 yildan buyon PSV safida to‘p surib, 78 ta uchrashuvda 25 ta gol urgan va uning amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30-iyuniga qadar mo‘ljallangan.

Niderlandiyaning PSV klubi erkin agent maqomida yurgan serbiyalik qanot futbolchisi Filip Kostić bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Yuventus bilan tuzilgan shartnomasi 1-iyul kuni yakuniga yetgan 33 yoshli tajribali vinger Niderlandiya chempioni safida ikki yillik bitimga imzo chekib, 18-raqam ostida harakat qiladigan boʻldi. Biroq, klub rasmiy xabariga koʻra, futbolchi maydonga tushishi uchun avvalo tegishli ish ruxsatnomasini olishi talab etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu transfer Italiya transfer bozorida oʻziga xos zanjirvaxsh reaksiya keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, Filip Kostićning Eyndxoven klubiga kelishi Ivan Perišićning jamoani tark etish ehtimolini oshiradi. Bu esa oʻz navbatida xorvatiyalik tajribali futbolchining Inter safiga qaytishi haqidagi variantni yana kundalik kun tartibiga olib chiqdi.

Ivan Perišićning Niderlandiyadagi faoliyati va Inter bilan bogʻliq tarix

Ivan Perišićning milanliklar klubiga qaytish varianti dastlab oʻtgan yilning yanvar oyidayoq muhokama qilingan edi. 1989 yilda tugʻilgan qanot hujumchisi 2024 yildan buyon PSV sharafini himoya qilib kelmoqda va uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan. Hozirga qadar u Niderlandiya jamoasi safida 78 ta uchrashuv oʻtkazib, 25 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi va jamoaning yetakchilaridan biriga aylandi.

Biroq futbolchining faoliyatida Inter klubi alohida va muhim oʻrin tutadi. Perišić Nerazzurri safida dastlab 2015–2019 yillarda, shuningdek, 2020–2022 yillarda toʻp surgan. Milanliklar libosida jami 254 ta rasmiy oʻyinda maydonga tushgan xorvatiyalik futbolchi 55 ta golga mualliflik qilgan.

Sovrinlar va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar

Italiyadagi faoliyati davomida Perišić klub bilan bir qator nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan. Ular qatoriga A Seriya chempionligi, Italiya kubogi hamda Italiya Superkubogi kiradi. Uning tajribasi va mahorati nafaqat klub darajasida, balki milliy terma jamoada ham yuqori baholanadi.

Xorvatiya terma jamoasi safida 158 ta uchrashuvda qatnashgan futbolchi 39 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Uning terma jamoadagi eng yorqin lahzalaridan biri soʻnggi jahon chempionatining 1/8 final bosqichida Portugaliyaga qarshi kechgan va 2:1 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlangan bahsga toʻgʻri keladi. Endilikda Filip Kostićning PSVga oʻtishi ortidan yuzaga kelayotgan vaziyat Perišićning Italiyaga qaytish ehtimolini yanada jiddiyroq muhokama qilishga asos bermoqda.

InterIvan PerišićFilip KostićPSVTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)