Filip Kostićning PSVga oʻtishi Ivan Perišićning Interga qaytishini kun tartibiga keltirdi
Filip Kostić PSV bilan ikki yillik shartnoma imzolagach, Ivan Perišićning Interga qaytishi haqidagi variant yana kun tartibiga keldi. 33 yoshli serbiyalik vinger Niderlandiya chempioni safida 18-raqam ostida harakat qiladi, biroq maydonga tushishi uchun ish ruxsatnomasini olishi kerak. 1989 yilda tug‘ilgan Perišić 2024 yildan buyon PSV safida to‘p surib, 78 ta uchrashuvda 25 ta gol urgan va uning amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30-iyuniga qadar mo‘ljallangan.
Niderlandiyaning PSV klubi erkin agent maqomida yurgan serbiyalik qanot futbolchisi Filip Kostić bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Yuventus bilan tuzilgan shartnomasi 1-iyul kuni yakuniga yetgan 33 yoshli tajribali vinger Niderlandiya chempioni safida ikki yillik bitimga imzo chekib, 18-raqam ostida harakat qiladigan boʻldi. Biroq, klub rasmiy xabariga koʻra, futbolchi maydonga tushishi uchun avvalo tegishli ish ruxsatnomasini olishi talab etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu transfer Italiya transfer bozorida oʻziga xos zanjirvaxsh reaksiya keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, Filip Kostićning Eyndxoven klubiga kelishi Ivan Perišićning jamoani tark etish ehtimolini oshiradi. Bu esa oʻz navbatida xorvatiyalik tajribali futbolchining Inter safiga qaytishi haqidagi variantni yana kundalik kun tartibiga olib chiqdi.
Ivan Perišićning Niderlandiyadagi faoliyati va Inter bilan bogʻliq tarixIvan Perišićning milanliklar klubiga qaytish varianti dastlab oʻtgan yilning yanvar oyidayoq muhokama qilingan edi. 1989 yilda tugʻilgan qanot hujumchisi 2024 yildan buyon PSV sharafini himoya qilib kelmoqda va uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan. Hozirga qadar u Niderlandiya jamoasi safida 78 ta uchrashuv oʻtkazib, 25 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi va jamoaning yetakchilaridan biriga aylandi.
Biroq futbolchining faoliyatida Inter klubi alohida va muhim oʻrin tutadi. Perišić Nerazzurri safida dastlab 2015–2019 yillarda, shuningdek, 2020–2022 yillarda toʻp surgan. Milanliklar libosida jami 254 ta rasmiy oʻyinda maydonga tushgan xorvatiyalik futbolchi 55 ta golga mualliflik qilgan.
Sovrinlar va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarItaliyadagi faoliyati davomida Perišić klub bilan bir qator nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan. Ular qatoriga A Seriya chempionligi, Italiya kubogi hamda Italiya Superkubogi kiradi. Uning tajribasi va mahorati nafaqat klub darajasida, balki milliy terma jamoada ham yuqori baholanadi.
Xorvatiya terma jamoasi safida 158 ta uchrashuvda qatnashgan futbolchi 39 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Uning terma jamoadagi eng yorqin lahzalaridan biri soʻnggi jahon chempionatining 1/8 final bosqichida Portugaliyaga qarshi kechgan va 2:1 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlangan bahsga toʻgʻri keladi. Endilikda Filip Kostićning PSVga oʻtishi ortidan yuzaga kelayotgan vaziyat Perišićning Italiyaga qaytish ehtimolini yanada jiddiyroq muhokama qilishga asos bermoqda.
…