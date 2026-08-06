Filip Kostić faoliyatini Niderlandiyada davom ettiradi

·51·Sport
Filip Kostić faoliyatini Niderlandiyada davom ettiradi
Qisqacha

PSV klubi 33 yoshli serbiyalik qanot hujumchisi Filip Kostić bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Futbolchi Niderlandiya jamoasida 18-raqam ostida o'ynaydi, biroq hozircha zarur ish ruxsatnomasini kutmoqda. Filip Kostić iyul oyidan buyon erkin agent bo'lib, avval Turinning Yuventus klubida to'p surgan. U faoliyati davomida FC Groningen, VfB Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe va boshqa jamoalarda o'ynagan.

Goal.com xabar berishicha, Niderlandiyaning PSV klubi oʻz tarkibini tajribali serbiyalik qanot hujumchisi Filip Kostić bilan kuchaytirdi. Shartnomaga koʻra, 33 yoshli futbolchi Eyndxoven jamoasi bilan ikki yillik bitim imzolagan va yangi jamoasida 18-raqam ostida harakat qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Filip Kostić iyul oyidan buyon erkin agent maqomida qolayotgandi. Uning Turinning Yuventus klubi bilan tuzgan avvalgi shartnomasi nihoyasiga etgach, futbolchi yangi jamoa qidirayotgan edi. Hozirgi vaqtda serbiyalik futbolchi Niderlandiyada toʻlaqonli oʻynashi uchun zarur boʻlgan ish ruxsatnomasini kutmoqda.

Yangi chaqiruv va oilaviy qulaylik

Transfer rasmiylashgach, futbolchi oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, PSV klubidan taklif kelib tushgayoq, u Eyndxovenga koʻchib oʻtishni istaganini tushungan. Biroq muzokaralar biroz choʻzilgan, chunki futbolchi avvalo oilasi bu yerda oʻzini qulay his qilishiga va barcha sharoitlar mukammal boʻlishiga ishonch hosil qilishni istagan.

"Barchasi aynan men oʻylagandek boʻlib chiqdi va men bu transferdan nihoyatda mamnunman", deya taʼkidladi tajribali qanot yarim himoyachisi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.

Boy futbolchilik yoʻli

Filip Kostić oʻz faoliyati davomida Yevropaning bir nechta taniqli jamoalarida toʻp surishga ulgurgan. U oʻz Vatanida Radnički 1923 safida boshlagan faoliyatini keyinchalik Niderlandiyaning FC Groningen, Germaniyaning VfB Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, shuningdek, Italiyaning Yuventus hamda Turkiyaning Fenerbahçe klublarida davom ettirgan.

Futbolchi oʻz faoliyatidagi eng yorqin yutuqlardan biriga Eynxofendagi faoliyatidan avval Eintracht Frankfurt tarkibida erishgan. Jumladan, u nemis klubi safida nufuzli UEFA Yevropa ligasi bosh sovrinini qoʻlga kiritgan va boshqa bir qator shaxsiy hamda jamoaviy yutuqlarga sazovor boʻlgan.

  • Yangi klubi: PSV (Niderlandiya)
  • Shartnoma muddati: 2 yil
  • Oʻyin raqami: 18
  • Avvalgi jamoasi: Yuventus
PSV jamoasi ushbu tajribali futbolchining kelishi bilan oʻzining hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni va ichki chempionat hamda Yevropa maydonlarida muvaffaqiyatli qatnashishni maqsad qilgan.

Filip KostićPSVYuventusEintracht FrankfurtTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)