Filip Kostić faoliyatini Niderlandiyada davom ettiradi
PSV klubi 33 yoshli serbiyalik qanot hujumchisi Filip Kostić bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Futbolchi Niderlandiya jamoasida 18-raqam ostida o'ynaydi, biroq hozircha zarur ish ruxsatnomasini kutmoqda. Filip Kostić iyul oyidan buyon erkin agent bo'lib, avval Turinning Yuventus klubida to'p surgan. U faoliyati davomida FC Groningen, VfB Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe va boshqa jamoalarda o'ynagan.
Goal.com xabar berishicha, Niderlandiyaning PSV klubi oʻz tarkibini tajribali serbiyalik qanot hujumchisi Filip Kostić bilan kuchaytirdi. Shartnomaga koʻra, 33 yoshli futbolchi Eyndxoven jamoasi bilan ikki yillik bitim imzolagan va yangi jamoasida 18-raqam ostida harakat qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Filip Kostić iyul oyidan buyon erkin agent maqomida qolayotgandi. Uning Turinning Yuventus klubi bilan tuzgan avvalgi shartnomasi nihoyasiga etgach, futbolchi yangi jamoa qidirayotgan edi. Hozirgi vaqtda serbiyalik futbolchi Niderlandiyada toʻlaqonli oʻynashi uchun zarur boʻlgan ish ruxsatnomasini kutmoqda.
Yangi chaqiruv va oilaviy qulaylikTransfer rasmiylashgach, futbolchi oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, PSV klubidan taklif kelib tushgayoq, u Eyndxovenga koʻchib oʻtishni istaganini tushungan. Biroq muzokaralar biroz choʻzilgan, chunki futbolchi avvalo oilasi bu yerda oʻzini qulay his qilishiga va barcha sharoitlar mukammal boʻlishiga ishonch hosil qilishni istagan.
"Barchasi aynan men oʻylagandek boʻlib chiqdi va men bu transferdan nihoyatda mamnunman", deya taʼkidladi tajribali qanot yarim himoyachisi klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida.
Boy futbolchilik yoʻliFilip Kostić oʻz faoliyati davomida Yevropaning bir nechta taniqli jamoalarida toʻp surishga ulgurgan. U oʻz Vatanida Radnički 1923 safida boshlagan faoliyatini keyinchalik Niderlandiyaning FC Groningen, Germaniyaning VfB Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, shuningdek, Italiyaning Yuventus hamda Turkiyaning Fenerbahçe klublarida davom ettirgan.
Futbolchi oʻz faoliyatidagi eng yorqin yutuqlardan biriga Eynxofendagi faoliyatidan avval Eintracht Frankfurt tarkibida erishgan. Jumladan, u nemis klubi safida nufuzli UEFA Yevropa ligasi bosh sovrinini qoʻlga kiritgan va boshqa bir qator shaxsiy hamda jamoaviy yutuqlarga sazovor boʻlgan.
- Yangi klubi: PSV (Niderlandiya)
- Shartnoma muddati: 2 yil
- Oʻyin raqami: 18
- Avvalgi jamoasi: Yuventus
…